d. a., München

Überraschend hatte das bayerische Innenministerium am 17. Juli dieses Jahres im Bayerischen Staatsanzeiger das Verbot veröffentlicht, zuckergesüßtes Malzbier in Bayern zu vertreiben. Inzwischen sind Verkäufer und Käufer norddeutscher und besonders Berliner Malzbiere in Bayern mit Strafverfahren bedacht worden. Doch das süße Malzbier fließt weiter nach Bayern, denn das ungesüßte bayerische ist nicht nach dem Geschmack der vielen Flüchtlinge.

Während jede Flasche süßen Malzbiers, die in Bayern getrunken wird, einen Prozeß heraufbeschwören kann, haben die nord-, westdeutschen und Berliner Brauereien den bayerischen Brauerbund und die Hackerbrauereien in München wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt und den bayerischen Innenminister aufgefordert, das Vertriebsverbot zurückzunehmen.

Einunddpeißig Jahre vorher, am 9. Juli 1923, ist Bayern in das heute noch gültige deutsche Biersteuergesetz eingetreten, das kein deutsches Land ermächtigt, den Vertrieb zuckergesüßten Malzbiers zu verbieten, wohl aber eventuelle Herstellungsverbote den einzelnen Ländern überläßt, Das heilige bayerische Bier sollte damals ebenso wie das anderer Landstriche vor Änderungen der Geschmacksrichtung geschützt werden. Auf Grund dieses Reichsgesetzes erließ das bayerische Finanzministerium am 29. Juni 1924 einen ebenfalls heute noch gültigen Erlaß, der die „Bereitung zuckergesüßten Malzbiers“ in Bayern verbietet. Wer konnte damals ahnen, daß eines Tages viele Fremde nach Bayern kommen würden, die als Flüchtlinge bleiben und ihren eigenen Geschmack mitbringen würden? – Viele schlesische Flüchtlinge wollen nicht auf das gewohnte süße Berliner Malzbier verzichten, das vor dem Kriege in Schlesien sehr verbreitet war. Nach dem Biersteuergesetz können 50 v. H. der Malzabgabe durch Zucker ersetzt werden. Der § 16 dieses Gesetzes besagt in seiner Vorschrift für die Brauereien, daß der Ausdruck „Bierbereitung“ alle Teile der Behandlung des Bieres, selbst außerhalb der Brauerei umfaßt; er will durch dieses Reinheitsgebot die Hygiene und die Geschmackserhaltung für den-Verbraucher sicherstellen.

Hier hakte die Hackerbrauerei, der bayerische Brauerverband und ihr Innenminister ein. „Bierbereitung“, argumentiert man in Bayern, „bedeutet demnach auch Biervertrieb. Infolgedessen wird, wenn der Sondererlaß des bayerischen Innenministeriums von 1924 die ‚Bereitung von zuckergesüßten Malzbieren‘ in Bayern verbietet, damit auch ihr Vertrieb untersagt.“ Obwohl nicht anzunehmen ist, daß die Gesetzgeber von 1923 und 1924 nur von „Bereitung“ sprachen, wenn sie auch den „Vertrieb“ meinten, ist man in Bayern überzeugt, im Recht zu sein.

Die Berliner Brauereien wundern sich, wieso man jahrzehntelang den Import süßen Malzbiers in Bayern duldete und erst jetzt, nachdem die Nachfrage durch die vielen Flüchtlinge erheblich gestiegen ist, den § 16 neuentdeckte. „Jeder in Bayern hat sich eben dem bayerischen Geschmack zu figen, besonders dann, wenn dadurch die auswärtige Konkurrenz ausgeschaltet wird“, erklären die Vertreter des Westens, und Nordens, „aber dafür dürfen bayerische Biere ohne Einschränkung in jedes Land der Bundesrepublik geliefert werden.“

Zu der Frage, ob als Gegenmaßnahme bayerisches Bier im Westen, Norden und in Berlin boykottiert werde, erklärte Direktor Sixtus vom Wirtschaftsverband Berliner Brauereien: „Wenn ein Bayer nach Berlin kommt, soll er hier sein heimisches Bier trinken können.“ Doch wenn alle Interventionen nichts nützen, wird der Norden und Westen im Verein mit den Berlinern den dicken Strahl bayrischen Bieres in ihren Landesteilen zum Versiegen bringen.