Eine ungewöhnliche, besonders aufschlußreiche Ausstellung „Flüchtlingskinder malen“ wird in Kürze in Stockholm eröffnet. Die schwedische Zeichenlehrerin Louise Stahl aus Malmö ging während ihres diesjährigen Urlaubs mit Farbe und Packpapier in verschiedene Flüchtlingslager in Westberlin und ermunterte zeichnerisch begabte Flüchtlingskinder aus der Sowjetzone zum Malen.