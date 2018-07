Höchstwahrscheinlich hätten die Landwirte Schleswig-Holsteins auf das strahlende Hochsommerwetter, daß ihnen zu dem in Rendsburg veranstalteten Landesbauerntag geschenkt wurde, großzügig verzichtet, wenn sie diese Sonnentage zur Getreideernte gehabt hätten. So aber wurden sie nun gezwungen, sich sehr intensiv mit den Sorgen zu beschäftigen, die ihnen die große Regenkatastrophe gebracht hat. Doch auch diese Entwicklung hat ihre Vorteile: mit eindringlicher Deutlichkeit haben die Folgen des Regens und die durch ihn ausgelösten Überschwemmungen die besondere wirtschaftliche Problematik der westdeutschen Landwirtschaft in den Vordergrund gerückt.

In Anwesenheit des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Heinrich Lübke, und des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministers Claus Sieh zog der Präsident des Bauernverbandes Sei leswig-Holstein, Detlef Struve, die Folgerungen aus der Tatsache, daß die diesjährige Ernte für weite Teile des Bundesgebietes wohl die schlechteste seit etwa 10 Jahren sein wird. Seiner Rede, die er vor über 5000 Landwirten hielt, schickte er die Feststellung voraus, daß in den letzten Jahren immer nur von Technisierung und Rationalisierung gesprochen worden sei, man aber heute erkennen müsse, daß es mit der Technik allein nicht getan ist, weil sich die gesamte landwirtschaftliche Arbeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel befindet und sie laufend kapitalintensiver wird. Als wichtigstes agrarpolitisches Anliegen, das die Landwirte heute an den Staat haben, bezeichnete er einen genauen Überblick, den sich der Staat über das verschaffen soll, was die Bauern einnehmen und was sie ausgeben. Er soll sich verpflichtet fühlen, Aufwand und Ertrag miteinander zum Ausgleich zu bringen, wenn die Differenz die Bauern in eine immer größere Verschuldung treibt. Das ist das, was Detlef Struve unter Paritätsforderung der Landwirtschaft verstanden haben möchte. Er ging noch weiter und betonte, daß Westdeutschlands Landwirte keine Rentner des Staates sein wollen und die Landwirtschaft auch nicht als künstliche Insel in der Marktwirtschaft bestehen möchte. Bei aller Bereitschaft zur Initiative und zum Mut für das Risiko sollten aber die besonderen wirtschaftlichen Umstände in der Landwirtschaft auch in der Gesetzgebung respektiert werden. An den Bundestag richtete Detlef Struve die Bitte, mit einem Landwirtschaftlichen Grundgesetz die Voraussetzungen für einen Ausgleich durch den Staat zu schaffen, und den Staat bat er, dieses Instrument so sinnvoll und so anpassungsfähig wie nur möglich zum Besten der Landwirtschaft und zum Besten der Verbraucher zu nutzen.

Damit darf nicht mehr zu lange gewartet werden, denn die Landwirtschaft muß recht bald über niedrigere Kosten zu einer größeren Produktivität kommen, ohne die der Wettbewerb mit dem Ausland nicht bestanden werden kann. Wie sehr man sich auch in der Landwirtschaft Schleswig-Holsteins für eine weitere Betriebsrationalisierung einsetzt, zeigte der gewaltige Besuch der in Verbindung mit einer Landestierschau veranstalteten Landwirtschaftsausstellung. Hier gab es tausendfältige Anregungen zur Rationalisierung. ww.