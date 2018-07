Bei der Chemie - Faser AG, Siegburg-Rheinland, einer Tochter der Phrix-Gruppe, hatte die (in den letzten Jahren allgemein recht häufig erfolgte) kurzfristige Finanzierung langfristiger Investitionsprogramme während der Textilkrise 1952 zu einer beachtlichen Illiquidität und Überschuldung geführt. Aber das Unternehmen ist erstaunlich rasch wieder in eine gefestigte Situation zurückgelangt. Der Schwund der Bilanzsumme von 81 Mill. DM in 1951 auf 55 Mill. DM per 31. Dezember 1953 drückt die Konsolidierung und den Abbau der ertragsbelastenden Schuldenpositionen aus. So konnte das Unternehmen die in den Bilanzen 1951 bzw. 1952 bestehenden Akzeptverpflichtungen von Mill. DM bzw. Bankverbindlichkeiten von 13 Mill. und Konzernschulden von 17 Mill. zum Ultimo 1953 durch echte Rückzahlungen auf 4,59 (Bankverpflichtungen), 11,91 (Konzernverpflichtungen) und 1,8 Mill. DM Akzepte abbauen. derzeitig wurden die Rückstellungen von 1,35 auf 4,2 und die gesetzliche Rücklage von 1,6 auf 2 Mill. DM bei 25 Mill. DM AK erhöht. Der Prozeß der finanziellen Konsolidierung wird auch weiterhin mit Nachdruck von der Verwaltung betrieben. Er gelang bisher durch Abstoß von Vorräten von 19 auf 12,2 Mill. DM und Inanspruchnahme flüssiger Mittel, die von 14,1 auf 5,6 Mill. DM heruntergingen. Auch Außenstände wurden abgebaut. Allein 1953 wurden die Vorräte um 4,1, die Forderungen um 4,2, die Anlagen um 5,1 Mill. DM vermindert und 11,78 Mill. DM Schulden getilgt. Damit wird auch für die Zukunft das Jahresergebnis wieder besser aussehen, so daß berechtigte Dividendenhoffnungen schon für 1954 bestehen.

Für 1953 wird erstmals wieder ein Reingewinn von 1,02 Mill. DM ausgewiesen, der den Verlustvortrag von 0,88 Mill. DM tilgt. Ao-Erträge, meist aus Auflösung von Rücklagen und Wertberichtigungen, von 0,5 Mill. wurden mit 0,4 Mill. zur Aufstockung der gesetzlichen Rücklage verwandt. Die Ertragsrechnung ist durch einen Debet-Saldo an Zinsen von 3,1 Mill. DM für 1953 noch stark belastet. Dieser Saldo dürfte für 1954 nur noch etwa 0,7 Mill. DM betragen. Der Jahresumsatz steigerte sich von 84,8 Mill. in 1952 auf 98,78 Mill. in 1953 und auf 50,8 Mill. im ersten Halbjahr 1954, wobei die ertragsmäßig recht günstige Zellglasproduktion eine Steigerung von 4,1 auf 6 und weiter auf 5 Mill. im ersten Halbjahr 1954 zeigt. Die Zellglasfertigung dürfte nach Vollendung der beabsichtigten Produktionsverdoppelung sozusagen eine kleine Goldader für das Unternehmen darstellen, vorausgesetzt, daß hier keine wesentlichen Preiseinbrüche erfolgen. – Zur allgemeinen Textillage war vom Vorstandsmitglied Dr. Egon Kleine-Rüschkamp zu hören, daß die Textilkonjunktur in den Sommermonaten stagniert habe, die Weiterverarbeitet nur einen sehr kurzfristigen Bedarf zum Ausdruck brachten und die Lager leicht erhöht werden mußten. Seit August 1954 zeige sich jedoch eine Marktbelebung. rei–