Am wachsenden Sozialprodukt angemessen beteiligt zu werden, durch erhöhte Lohn- und Gehaltzahlungen von ihm zu profitieren, ist eine berechtigte Forderung und ein unbestreitbarer Anspruch aller – aber auch aller –, die an der Erschaffung des Sozialproduktes mitgearbeitet haben. Streiten läßt sich höchstens über die Höhe des Anspruchs und die Zahl der Anspruchsberechtigten.

Angesichts eines wachsenden Kuchens ist die Versuchung groß, sich mit dem Messer darauf zu stürzen, um sich ein gehöriges Stück herunterzuschneiden. Wenn das von allen Seiten geschieht, besteht aber die Gefahr, daß man sich dabei gegenseitig weh tut – oder der Kuchen nicht reicht. Auch verfügen nicht alle von uns über ein Messer. Zum Wachstum des Kuchens haben zum Beispiel auch die mitgearbeitet, die als Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftskritiker Kalkulationsfehler aufgedeckt oder vor Fehldispositionen gewarnt haben. Diese (wie überhaupt die freien Berufe) sind messerlos, sie verfügen über kein Mittel, sich das ihnen Zukommende abzuschneiden. Soziale Gerechtigkeit hört ja nicht mit dem gewerkschaftlichen Nachdruck auf, der ihr verliehen wird. Sie ist nicht erfüllt, wenn sie nur die vielen Schwachen umfaßt, die in ihrer Vielzahl eine Macht ergeben, aber die wenigen Schwachen beiseite läßt, die in ihrer Kleinzahl ewig zur Ohnmacht verurteilt sind. An den stummen Hintergrund muß auch gedacht werden, wenn der organisierte Vordergrund die Stimme erhebt, um seine Forderungen anzumelden. Die Anmeldung sollte mit der Feststellung beginnen: Ich bin ein Teil und nicht das Ganze, es sind noch andere Teile neben mir.

Eine Lohnfrage, die sich abstrakt und allgemeingültig beantworten ließe, gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Lohnstreitigkeiten unter konkreten Bedingungen, nach denen sie zu beurteilen und zu entscheiden sind. Die konkrete Bedingung, unter der sich die gewerbliche Wirtschaft in Westdeutschland abspielt, ist gegenwärtig die Mengenkonjunktur, die steigende Gewinne dadurch zu erreichen sucht, daß die Umsätze sich stärker erhöhen, als die Preise sinken. Eine solche Wirtschaftslage hat etwas Prekäres. Sie zwingt uns zu einer fortgesetzten Produktionssteigerung, da bei nachgebenden Preisen nur durch eine Mehrproduktion eine Ertragsminderung zu vermeiden und nur durch verstärkte Mehrproduktion eine Ertragserhöhung herbeizuführen ist. Die erstrebte Produktionssteigerung kann entweder durch größeren Umfang der Produktion, also durch Expansion der Produktionsanlagen oder durch größere Ergiebigkeit der Produktion, also durch Rationalisierung des Produktionsprozesses, oder durch beide Maßnahmen zusammen erreicht werden. In jedem Falle müssen Investitionen vorgenommen, es muß zusätzliches Kapital investiert werden, um die Produktion zu steigern.

Für eine Wirtschaft in Mengenkonjunktur ist die Frage der Investitionsfinanzierung die allerdringlichste; denn von ihrer Lösung hängt die Fortdauer der Konjunktur und der Beschäftigung ab. Steigende Tendenz der Produktionszahlen, besonders auch in der Grundstoff- und Investitionsgüterindustrie (in Verbindung mit dem neuerdings erreichten Tiefpunkt in der Arbeitslosigkeit), beweisen, daß wir uns in dieser Hinsicht bisher auf cem richtigen Wege befunden haben. Nun fragt sich also, wie weiterhin die konjunkturell erforderlichen Investitionen aufgebracht werden sollen.

Der Kapitalmarkt ist unter dem herrschenden Steuerdruck noch nicht funktionsfähig. Bei dem dadurch bedingten Kapitalmangel ist die Selbstfinanzierung aus einbehaltenen Gewinnen nach wie vor eine unentbehrliche Kapitalquelle für die Investitionsfinanzierung. Die Mehrgewinne, die unbestreitbar in vielen Industriezweigen heute erzielt werden, stehen nicht in vollem Umfang zu freier Verfügung, sondern müssen weitgehend für die Aufrechterhaltung der Mengenkonjunktur in Anspruch genommen werden.

Zugeständnisse in der Lohnpolitik werden dadurch zwar keineswegs ausgeschlossen, aber man muß die besonderen Bedingungen einer Mengenkonjunktur doch im Auge behalten, um sich in Miß und Methode möglicher Lohnerhöhungen darauf einzustellen. In bezug auf das Maß ist schrittweises, nicht sprunghaftes – außerdem vereinzeltes, nicht massenhaftes – Vorgehen zu empfehlen, damit nicht etwa eine Erschütterung des Preisgefüges eintritt, durch die die Konjunktur zu Fall kommen könnte. In bezug auf die Methode ist der Streik ein sehr zweischneidiges Mittel, weil er durch Arbeits- und Produktionsausfälle die Mengenkonjunktur in den Lebensnerv treffen kann. Der mit diesem Vorgehen herbeigeführte Gewinnrückgang durch Umsatzverringerung ist bei einer Mengenkonjunktur noch gefährlicher als bei einer Preiskonjunktur. An der Produktionsmenge hängt unser ganzer Wirtschaftserfolg.

Die Unternehmer sollten in ihren Zugeständnissen bis an die Grenze des Vertretbaren gehen und den berechtigten Wunsch der Arbeiter respektieren, der darauf abzielt, den sozialen Vorsprung der westlichen Nachbarländer einzuholen. Die Belegschaften ihrerseits sollten sich davor hüten, daß die künstliche Arbeitslosigkeit, die sie mit dem Streik auf sich nehmen, bei längerer Streikdauer nicht in echte Arbeitslosigkeit umschlägt. Denn: Unsere Wirtschaft steht auf dem Spiel. Claus Schrempf