Inhalt Seite 1 — Rohstofftendenz der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Dem Wochenbericht aber die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank A G,dem NachfolgeInstitut der Dresdner Bank in Norddeutschland,entnommen. Die Preisentwicklung in der Berichtswoche war sehr uneinheitlich. Preisfestigungen und Preisrückgänge hoben sich mehr oder weniger auf. Eine Preisfestigungstendenz überwog allerdings bei den US amerikanischen Agrarerzeugnissen und den NE Metallen, ein Preisrückgang trat dagegen erneut bei 4en GenuBmitteln Kaffee und Kakao sowie auch bei Schmalz in. Moodys Index von Warenpreisen für Stapelgüter (31.12. 1931 100) ging von 414 3 am 27. August auf 412 2 am 3. September zurück und lag damit 33 Punkte unter dem Stand vom festigen, weil in diesem Index Jute, Tee und andere Commonwealth Erzeugnisse, die zum Teil erheblich gestiegen sind, starker zum Ausdruck kommen ( 483 5 am 3. September, 481 8 am 27. August). Moodys Index ist damit mehr oder weniger der Entwicklung anderer US amerikanischer Indices gefolgt. Einen Überblick über die Preisentwicklung in der Woche vom 30. August bis 3. September vermittelt nachstehende Tabelle: Äeaz licbt bis stark steigend und bei 9 leicht bis stark sciiwacher. Die Preise von 3 der notierten Waren, nämlich Aluminium, Kupfer und Zucker, waren konstant.

Getreide: Obwohl 4 die Wochendurchschniltnotierangen aller hier notierten Getreiddarten im Vergleich zur Vorwoche erhöhten, waren dennoch im Verlauf der Wodie bei den Futtergetreiden zum Teil auf Grund günstigeres privater Ernteschälzungen leichte Preisrückgänge eingetreten. In Anbetracht der ungunstigen europäischen Ernten und der Tatsache, daß ein Teil des Brotgetreides wahrscheinlich ür Futterzwecke Verwendung finden wird, dürften sich die Aussichten auf dem. Weizenmarkt bessern, dagegen bei Futtergelreide verschlechtern. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung wegen des schlechten diesjährigen Ernteausfalles eine Erhöhung der Brotgetreideimnorte auf Kosten der FuttergetreMeimporte angekündigt.

Kupfer: Die Streiks in der nordamerikanischen und chilenischen Kupferindustrie brachen zu einem Zeitpunkt aus, an dem vor allem die chilenische Produktion einen Tiefpunkt er- reicht hatte. Die Erzeugung der drei führenden chilenischen Bergwerksunternehmen wird in diesem Jahr auf nur 285 000 t geschätzt im Vergleich zu knapp 328 000 t in 1953 und aicht ganz 374 000 t in 1952. Außerdem sind die großen chilenischen Vprräte, die Anfang ds. Js eine Produktionseinschränlung veranlaßt hatten, durch die Käufe für die US strategischa Reserve aufgenommen worden. Wieweit die statistische Position von Kupfer durch den durch die Streiks hervorgerufene]! Produktionsausfall verstärkt wird, bleibt noch abzuwarten. Ayf der Nachfrageseite zeichnet sich zum Teil eine Belebung al) B Zusammenhang mit der Lockerung der britischen Embargebssünimungen. Auch wenn der Export von Kupfer selbst naci wie voi verboten ist, besteht jetzt die Möglidikeit Kupferdraht uä. nach den Ostbloddändern zu expaitiren. Der Londorer Markt vor allem war in letzter Zeit zum Teil von dieser Möglichkeit beeinflußt. Die immer siehr um sich fassenden Streiks in Chile lege mehr oder weniger den gesamten Kupferberäbaa des Landes lahm. Zur Beilegung des Streiks und Regelung cter Lahnforderungen, die sich z. B bei der Kesnecott in Chile uf 75 v. Hbelaufen, wird die Festsetzung des Devisenausfuhrkurses für die nordamerikanischen Kupfergesellschaften in Chile immer dringender. Diese Lohnerhöhungen, die die Produktionskosten der Kennepott in Chile z. B um 6 cTb erhöhen würden, bergen die Gefahr in sich, daß die Preiserhöhungen evtl den chilenische Kupferexport gefährden, der ßne wichtige Deviseneinnahmeguelle des Staates ist. Erschwert wild das Problem noch dadurch, cäaß die Geschäftstätigkeit in den USA flacb wie vor stagnier! und infolge des Rückganges des Rüstungsaufträge ein wesentlicher Faktor für eine Wiederbelebung fehlt.

Bli und Zink: Blei und Zink standen während der Berichtswoche weitgehend unter dem Einflufl von Erwägungen in Zusammenhang mit den Käufen für die US strategische Reserve. Allerdings war die Umsatztätigkeii be! Blei allgemein geringer als bei 2infc, das eine festere Preistendenz aufwies. Die zum Wochenende erneut zu verzeichnende Preisfestigung war darauf zurückzuführen, da8 die US Verwaltung der Allgemeinen Dienste ihren Bedarf noch nicht in vellesa Umfang hat decken können. Der Zinkpreis wurde am letzten Tag der Berichtswodae in New York om 0 50 elb heraufgesetzt, da die Produzenten nicht bereit waren, Zink zu dea bisher gültige Preis für dia tsategisab Reserve zu verkaufen. Im übrigen war die Nachfiage sowohl in New York als au in London verhälfnismäSig gering.

Scbwei Swolle: Der Preisrückgang bei Merino Wollen um 7 bis ifl v. H aut der ersten Wollveistejperung in Australien im Vergleich zum Preisniveau am Ende der vorhergebenden Saison war das hervorstechendste Etmgnis auf dem Weltwollmarkt. Dieser Preisrückgang war grauer als in Handelskreisen erwartet worden war. Dagegen wiesen Krauzzucbten und Comebacks eine feste Tendenz auf. Bei dem Auktionsbeginn in der Südafrikanischen Unien traten gegenüber den Schtußpreisen der Saison 195354 Rückgänge um 15 bis 17 5v. Hein. Dieser Preisrückgang zu Beginn der Saispn düifte noch kein Anzeichen für eine grundlegende Veränderung der Marktlage sein. Auch wenn in der laufenden Saisot) dje Weltwollschur höher veranschlagt wird as im Vorjahr, dürft andererseits auch eine Verbrauchssteigerung stattfinden. Ende der letzten Saison zeichnete sich bereits ein Verbfauchsanstieg ab, und auch in dea 0SA ist eine Verb raii<hszun$ lvW8 zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung aut den Wolimärkten wird von der flerbst- und Wioternachfrage der europäisAe Länder abhängen sijwie von der Möglichkeit, dafl die USA später als Käufer auftreten. Für den Preisrückgang la Australien wird vor allem die schlechtere Qualität der angebotenen- Wollen verantwortlich gemacht.

Baumwolle: Die IJaumwollnßüerungeQ zogen ?n. Vor allem wurden Käufe in Terminen der neuen Ernte vorgenommen. Ursä& ljtft für diese! Preisanstieg dürften private Ernteschätzunges gewesen sein, die den prtrag fter ugauffwsll. siajta auf ine Menge yen 11 695 Min bis 12 28 Mili. Baue veranschlage?! und damit um fast f MUl.5ai) ßp unter der letzten amtlich AugustrSehätzuBg in ffö he vpn 12 68 Mill ?a( lea liege.

K f f i Big L0 auf dem W6!t ksffeema rkt ijt nOA unühersicb4ig>, Waan u die purcfcsighnjttsnstieruBgep der Be richtswo4äe ujtter denjenigen d r Verwedie lagen, so trat doch zeitweilig auf dem New Yorker Kaffeemarkt eine Erholung ein. Das Angebot am New Yorker Terminmarkt war zum Teil sehr knapp, so daß die Tagesumsätze an manchen Tagen sein gering waren. Die Erholungsbewegung war ausgelöst worden, da Brasilien erkjärte, die Mindestpreis auf Crueirosbasis beibehalten zu wollen. Der Mindestausfuhrpreis betrage den Cruzeirogegenwert VBB 8? clb. Infolge der neuen Devisenbestimmungen könnten aber dje Pflanzer Kaffee zu einem Preis abgeben, der 69 bis 70 clb entspreche. Inl übrigen wolle Brasilien gegebenenfalls die Kaffeeverschiffungen nadi den USA einstellen, falls diese nicht z den Mindestpreisen abgssdjiossen wurden. Brasilien will alss auf alle Fälle seine Rohkaffefipreise stabilisieren. Gleichartige Bemühungen sind in Kolumbien zu verzeichnen, das keine Änderung der Kaffsepreise vornehmen will und bisher auch noch picht den Mindeslexportpreis herabgesetzt hat.