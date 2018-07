Es ist nicht alles Gold, was aus der Statistik glänzt. In der deutschen Wirtschaft gibt es auch Symptome, die nicht die Merkmale eines frischen Trabs, sondern im Gegenteil ein recht verhaltenes Tempo aufweisen. Daß dabei der Rotstift auf der Kostenseite mancher Firmen einige von jenen Posten streichen muß, die in den vergangenen Jahren mitverdient und aufgewandt werden konnten, ist verständlich. So hatten sich die freiwilligen sozialen Leistungen vieler Firmen seit 1950 in einem Grade entwickelt, der schon zu Bedenken Anlaß gibt. Wir wollen dabei gar nicht einmal an die Last jener Sozialleistungen denken, die sich die eisenschaffende Industrie auf die Schultern gelegt hat. Wir wollen, auch nicht gerade sagen, daß der vom Zaune gebrochene Lohnstreit eine unfaire Antwort auf die Milliarden-Beträge erfordernden freiwilligen Sozialleistungen der Wirtschaft sind. Daß aber jene Gesellschaften, die direkt oder indirekt von den Streiks und Lohnforderungen betroffen sind, ihre freiwillige Sozialität genauestens zu überprüfen haben werden, dürfte jetzt in vielen Fällen unumgänglich sein.

Das drückt eine schlichte Mitteilung der Flottmann-Werke in Herne, einer Spezialfabrik für Kompressor- und Druckluftwerkzeuge, aus. Sie mußte ihren mehr als 400 Lohnempfängern sagen, daß die seit November 1946 gezahlten übertariflichen Hausstands- und Kindergelder mit Wirkung vom 31. August gekündigt sind. In Zukunft könne die Firma diese Zulagen nur noch in der tariflich festgelegten Höhe, nämlich 1 Pfennig Hausstandsgeld und 2 Pfennig Kindergeld je Arbeitsstunde, aufbringen. Die angespannte wirtschaftliche Lage und die Notwendigkeit, gegenüber der Konkurrenz wettbewerbsfähig bleiben zu müssen, gebe Veranlassung, die beweglichen Kosten zu reduzieren.

Das Beispiel der Flottmann-Werke zeigt, daß der Sozialpartner, sprich: Gewerkschaftsorganisation, seine Lohnpolitik keineswegs in irgendeinen beliebig breiten Rentabilitätsstreifen hineinhämmert, sondern bereits in Gefahrenzonen Einbrüche vornimmt, die wohl noch einmal dem Arbeiter die Wurst vom Butterbrot holen könnten ... Rlt.