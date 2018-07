Von Heinz Hell

Unmittelbar vor Ausbruch des ersten Weltkrieges passierte im Londoner Foreign Office eine Panne, die erst volle 16 Jahre später in der öffentichkeit bekannt wurde. In der Nacht vcm 4. auf den 5. August 1914 hatte Großbritannien auf das Gerücht von der Eröffnung der Feindseligkeiten durch Deutschland übereilt den Krieg erklärt. Erst als die entsprechende Note schon überreicht worden war, traf vierzig Minuten später das offizielle Telegramm ein, Deutschland müsse sich zu seinem Leidwesen als mit Großbritannien im Krieg befindlich betrachten. Die Situation war also so, daß Engand als erstes Land den Krieg erklärt hatte, wenn auch unter falschen Voraussetzungen. Was war zu un? Die britische Note mußte sofort gegen eine neue eingetauscht werden, die Deutschland als Angreifer stempelte. Das gelang, weil der deutsche Geschäftsträger, Fürst Lichnowsky, in seiner tiefen Niedergeschlagenheit über das herannahende Unheil die erste Note noch gar nicht geöffnet hatte. Zum Träger der heiklen Mission wurde der jüngste Attaché des Foreign Office ausersehen. Sein Name war Harold Nicolson, der somit, wenn auch anonym, in die Weltgeschichte einging.

Man hörte wieder von ihm nach Beendigung des Krieges, als sein Buch „Peace-making“, mit deutschem Titel „Friedensmacher“, und bald darauf ein zweites, „Nachkriegspolitik“, Aufsehen erregten. In beiden drückte der Verfasser seine Enttäuschung aus über die Verhandlungspraktiken während der Versailler Konferenz, und später, als man bemüht war, die Welt mit unzulänglichen Mitteln wieder zusammenzuflicken. Ein drittes Buch „Die Herren der Welt privat“ persiflierte in amüsanter Weise eine fiktive, britische Kabinettskrise und trug ihm die Ungnade der Regierung ein. Nicolson quittierte den diplomatischen Dienst und widmete sie fortan der Schriftstellerei. Nicht zu seinem und der Welt Schaden. Er ist längst ein international anerkannter Autor geworden, dessen zahlreiche, meist historischpolitische Themen behandelnde Bücher neben Essays und Feuilletons auch in Deutschland viele Leser gefunden haben und dessen vielleicht wichtigstes Werk:

„König Georg V.“ (Verlag C. H. Beck, München, 646 Seiten, 32,– DM)

jetzt in Deutschland erschienen ist.

Der inzwischen geadelte „Sir“ Harold Nicolson ist wohl der britischste unter den schreibenden Briten. Sein gepflegter Stil repräsentiert literarisch das, was man im englischen Dasein mit gentlemanlike bezeichnet. Man empfindet bisweilen Sei ihm etwas wie die Atmosphäre des englischen Sonntags, weil seine faire Behandlung des Stoffes so beruhigend zuverlässig wirkt, taktvoll, aber doch wiederum nicht ermüdend. Er war auch der Biograph vieler bedeutender Männer der Centry, und es überrascht deshalb nicht, daß man ihn offiziell mit der Aufgabe betraut hat, das Leben Georgs V. zu schreiben, jenes Mannes, der in der Epoche der stürzenden Throne den Begriff der Monarchie würdig mit den Grundsätzen der Demokratie in vereinen wußte; mehr noch, der dem englischen Königtum gerade in dieser Zeit zur einmaligen Sonderstellung verhalf.

Auf Grund eines bisher unzugänglichen Quellenmaterials aus den Archive von Windsor, aus Briefen und Tagebüchern, Akten und Memoranden zeichnete Nicolson das unanfechtbar wahrheitsgetreue Profil König Georgs V. von den Tagenden Kindheit an, die in ihrer spartanischen Kargheit so sehr von einer Prinzenerziehung unserer Vorstellungen abweicht. Erst durch den Tod des Bruders zum Thronfolger aufgerückt, stellte ihn das Schicksal vor Aufgaben der inneren und äußeren Politik, die zu meistern ihn sein Charakter und lange Jahre des Reifens und der Erfahrung im Umgang mit allen Kreisen des Volkes befähigten. Georg V. war kein staatsmännisches Genie, aber seine Grundeigenschaf – ten, Zuverlässigkeit, Fleiß und Abneigung gegen jede Art von Exzessen, ließen ihn dennoch das britische Staatsschiff über alle Klippen hinwegsteuern mit der inneren Ruhe des Seemanns, für den er anfänglich bestimmt war. Hier nur einige Fälle, deren jeder gesondert unter weniger geschickter Führung leicht eine ernsthafte Krise heraufbeschworen hätte: Der Osteraufstand in Dublin und die irische Home Rute Bill, der Weltkrieg, die großen Streikbewegungen in der Arbeiterschaft, das Westminster-Statut von 1931, Indien und die Umwandlung des Empire zum Commonwealth, der Zusammenbruch des Genfer Völkerbundes und schließlich der Abessinienkrieg und das Heraufkommen Hitlers.

„Fünf Kaiser, acht Könige und achtzehn Dynastien verschwanden während seiner Regierungszeit von der Bildfläche schreibt Harold Nicolson, der, um mit Shaw zu sprechen, „nicht in Torenweise über ein Paradoxon Lärm schlägt“, sondern es dem Leser überläßt, in Bewunderung zu geraten, indem er selbst ehrerbietig und sachlich an Hand von Urkunden und Dokumenten die Dinge darstellt; wozu allerdings seine Erzählergabe, die alles Wesentliche auch episodisch zu erfassen weiß, nicht wenig beiträgt. Ihm kam es vor allem auf die Lösung der Fragen an: Wie funktioniert eine Monarchie im modernen Staat und in welchem Maße sind Macht und Einfluß der Monarchie unter Georg V. gewachsen? Beide Fragen beantwortet er eingehend und positiv. Eine britische Geschichtsepoche zieht in dem voluminösen Band an uns vorüber, deren Anfänge noch im Zeitalter der Queen Viktoria und Disraelis wurzeln und die am 20. Januar 1936 mit dem Tod Georgs V. endete. Ein Gentleman bestimmte ihr Wesen in allen Aspekten. Ein Gentleman, Sir Harold Nicolson, schrieb sie auf.