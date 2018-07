New York, im September

Die amerikanischen Industriegesellschaften haben in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in ihrer Gesamtheit offenbar nicht weniger verdient als in der gleichen Periode des Vorjahres. Die Verfasser des Augustberichtes der National City Bank of New York haben sogar festgestellt, daß von den 660 Gesellschaften, deren Ergebnisse ihnen vorlagen, insgesamt etwas höhere Nettogewinne ausgewiesen worden sind als im ersten Halbjahr 1953: die Gesamteinnahmen dieser Gesellschaften lagen nach Abzug der Steuern bei 3,688 Mrd. $ und damit um 2 v. H. über denen des ersten Halbjahres 1953. Im einzelnen bestehen allerdings erhebliche Abweichungen gegenüber den Vergleichszahlen des Vorjahres, und zwar gerade auch bei Gesellschaften, die dem gleichen Industriezweig angehören. Ein besonders einleuchtendes Beispiel hierfür bietet die Automobilindustrie. Ihre Produktion und ihr Absatz sind zurückgegangen, und die Lage mancher Firmen ist bestimmt nicht als befriedigend zu bezeichnen. Das Gesamtnettoeinkommen der Werke ist aber nach den Zahlen der National City Bank von etwa 316 Mill. $ in der ersten Hälfte 1953 auf 427,5 Mill. $ in diesem Jahre gestiegen, d. h. also um 35 v. H. Daran ist nichts Paradoxes: das Nettoeinkommen von General Motors allein ist nämlich von 306,4 Mill. $ in den ersten sechs Monaten des Vorjahres auf fast 419 Mill. $ während der gleichen Periode in diesem Jahre hinaufgegangen, d. h. also um mehr als 36 v.H. Und in Anbetracht der gewaltigen Zahlen der General Motors-Gewinne können schon manche rückläufige Ergebnisse kleinerer Firmen in die Enquete mit einbezogen werden, ohne daß die Relation zwischen den diesjährigen und den vorjährigen Ergebnissen dadurch stark beeinflußt wird.

Der diesjährige Halbjahresabschluß von General Motors war der zweitbeste in der Geschichte der Gesellschaft; übertroffen wird er lediglich von den Ergebnissen der ersten sechs Monate des Jahres 1950. Die damaligen Gewinne betrugen 485 Mill.$. Die Umsätze lagen aber in diesem Jahre, auch bei General Motors unter denen von 1953, und es ist vor allem der Fortfall der excess profit tax, der Mehrgewinnsteuer, der hier ausgleichend gewirkt hat. Zudem konnten Betriebs- und Verkaufskosten gesenkt werden. Die erheblichen Investitionen so vieler führender Industriefirmen auch in diesem Jahre dienen der Modernisierung und Rationalisierung des Produktionsprozesses ebenso wie dem Ausbau der Anlagen. In der dadurch stark geförderten Wettbewerbsfähigkeit der großen kapitalkräftigen Firmen liegt einer der wesentlichen Gründe für die überraschende Konzentrierung des Börseninteresses auf die Aktien dieser Gesellschaften, die sogenannten „Bitte Chips“, die während der langen Monate der derzeitigen Hausseperiode so häufig diskutiert worden ist.

Dem Fortfall der excess profit tax zu Ende vorigen Jahres ist es vor allem zuzuschreiben, daß eine weitere Schrumpfung des industriellen Produktionsvolumens während der vergangenen Monate vermieden werden konnte. In der Mehrzahl der Fälle hätten die Industriegesellschaften unmöglich die Gewinne erreichen können, die ihnen das erste Halbjahr 1954 gebracht hat, wenn sie nicht die erheblichen Erleichterungen von der Steuerseite her gehabt hätten. Ohne diese Gewinne aber wären manche Kapitalinvestitionen der Werke zum Zwecke der Erneuerung des Maschinenparks und der Erhöhung der Produktionskapazität nicht durchführbar gewesen, und die Zahl der Arbeitslosen wäre weiter gewachsen. Mit gutem Grund wird in der neuesten Guaranty Survey, der Monatsveröffentlichung der Guaranty Trust Company of New York, daran erinnert, daß noch vor wenigen Monaten die Befürchtung bestand, es könnte mit dem Erscheinen der „neuen Jahrgänge“ auf den Arbeitsmärkten die Arbeitslosigkeit auf 5 Millionen anschwellen. Tatsächlich liegt sie nach einer Schätzung von Arbeitsminister Mitchell auch für Juli, wie in den vorhergehenden Monaten, bei 3,3 Millionen. Das ist immer noch eine bedauerlich hohe Zahl, aber sie ist nicht gewachsen, obwohl inzwischen die jungen Leute in ihren Berufen untergebracht worden sind, die von den Schulen und Universitäten bereits im Laufe des Juni abgegangen waren. Sie sind also von den Arbeitsmärkten absorbiert worden, ohne daß andere Arbeitskräfte gleichzeitig entlassen worden wären.

Allgemein wird eine Wirtschaftsbelebung für den Herbst erwartet. Nicht an einen neuen Boom wird dabei gedacht, aber an ein Anwachsen des Produktionsvolumens, an eine Fortsetzung der Baukonjunktur, an weiter befriedigende Konsumentenkäufe und – als die wichtigste Folge – an einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Landesverband der Einkaufsagenten, der für seine realistischen Wirtschaftsprognosen seit langem bekannt ist, herrscht eine „mild-optimistische“ Stimmung in bezug auf die nächsten Entwicklungen, und ähnliche Auffassungen werden in den volkswirtschaftlichen Abteilungen der führenden Banken und Industrieunternehmungen geäußert. Abgenommen hat der Umfang der Lager, und ständig werden sie weiter abgebaut. Die Stahlerzeugung beispielsweise liegt zur Zeit unter dem Volumen des Stahlverbrauchs. Laut Federal Reserve Board blieb die Produktion der Stahl verbrauchenden Werke im Juni nur um 12 v. H. hinter der vom Juni 1953 zurück, während die Stahlerzeugung um etwa 25 v. H. unter der des Vorjahres lag. Die Umsätze im Einzelhandel haben zugenommen, und nach den letzten Erhebungen waren die persönlichen Einkommen während der ersten sechs Monate dieses Jahres etwa ebenso hoch wie im ersten Halbjahr 1953. Die Unternehmungslust ist wieder gewachsen, wie sich aus der steigenden Zahl der Neugründungen deutlich ergibt. Konjunkturbelebend haben vor allem die kreditpolitischen Maßnahmen des Federal Reserve Board gewirkt: allein die im Juni von ihm beschlossene Kürzung der Reservenerfordernisse hat die Kreditmöglichkeiten der Banken um mehr als 9 Mrd. $ erhöht.

Von der Kreditseite her ist zu einem erheblichen Teil die Bautätigkeit gefördert und im Zusammenhang damit eine stärkere Beschäftigung in der Möbelindustrie, in der elektrotechnischen Industrie, und in all den anderen Wirtschaftszweigen ausgelöst worden, deren Umsätze vom Umfang der Errichtung und der Einrichtung von neuen Wohnhäusern mit beeinflußt werden. Das Produktionsvolumen in den Industrien der „Household Durable Goods“ – z. B. Waschmaschinen, Eisschränke, Möbel, Radios, Fernsehapparate – hat im ersten Halbjahr 1954 kontinuierlich zugenommen, und eine ähnlich günstige Tendenz, wenn auch von geringerem Ausmaße, zeigt die Fabrikation der Textilindustrie. Bis Ende Juni wurden 575 000 neue Wohnhäuser (Etagenhäuser und Eigenhäuser) hergestellt, und bis zum Ende des Jahres dürfte ihre Zahl wieder, wie in den vorangegangenen fünf Jahren, auf mehr als eine Million angewachsen sein. Die landwirtschaftliche Bautätigkeit ist in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

E. Robert Singer