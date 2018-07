Inhalt Seite 1 — Zur Kur in Johannisbad Seite 2 Auf einer Seite lesen

w. d., Johannisbad/Sudeten

Südlich des Riesengebirgesund der Schneekoppe liegt im Gebiet der tschechischen Volksrepublik das bekannte sudetendeutsche Johannisbad. Hier weilten in diesem Sommer tschechische, polnische und sowjetdeutsche Partei- und Staatsbeamte, um sich von ihren Neuralgien und Kreislaufstörungen zu erholen.

Die aus der „DDR“ für Johannisbad vorgesehenen Gäste haben eine beschwerliche Anfahrt zu bewältigen. Anstatt die Route Zittau – Reichenberg – Turnau – Semil – Trautenau als kürzeste Verbindung wählen zu können, müssen sie sich erst nach Prag und von dort über Kolin, Pardubitz und Königgrätz nach Trautenau als dem Endpunkt der Eisenbahnfahrt begeben. In Trautenau, das die Tschechen „Trutnov“ nennen, erwarten die Erholungsbedürftigen komfortable Omnibusse, die sie entlang des Aupa-Flusses zum Zielort bringen.

Johannisbad („Jansce Lázne“) begrüßt seine Gäste bereits an der von Freiheit („Svoboda“) heraufführenden Bergstraße mit viersprachigen Schildern. Auf russisch, tschechisch, polnisch und deutsch prangt hier der verheißungsvolle Satz: „Chceme zu v přátelstvi!“ („Wir wollen Freunde und nicht Feinde sein!“). Inschriften differenzierterer Art hat man an den für die einzelnen Nationalitäten bestimmten Hotels angebracht. Die sowjetdeutschen Funktionäre werden so an ihrem Aufenthaltsort im ehemaligen „Johannishof“ (heute „Solidarita“ = „Solidarität“) an eine fürchterliche Sache erinnert: „Bonnská Wehrmacht znamená smrtelné nebezpeči pro näs všechny!“ („Bonns Wehrmacht ist eine tödliche Gefahr für uns alle!“).

Im „Johannishof“ erfolgt die Zimmereitteilung nach strengen Grundsätzen. Bis einschließlich zum Staatssekretär herab wohnt man im 1. Stock. Die Hauptabteilungsleiter in Ministerien dürfen zwei Treppen hoch einziehen, und was rangmäßig darunter ist, muß darüber Platz nehmen. Verpflegung und Bedienung sind nach demselben Verfahren gestaffelt. Ein Funktionär aus der Provinz hat lange nicht die Freundlichkeit zu erwarten wie sein Chef aus der Hauptstadt – er muß sich sogar allein die Schuhe putzen (ab 3. Stock). Zimmerbäder stehen auch nur für die ersten beiden Etagen zur Verfügung, die anderen dürfen sich in der Thermalquelle vom Dreck befreien...

Die polnischen Genossen werden von den Tschechen im Ortsteil „Vorderer Schwarzenberg“ untergebracht. Ihnen stehen. meistens Einzelhäuser und Villen zur Verfügung. Trotzdem werden die Polen wenig beneidet, weil sie die ersten in der Thermalquelle sein müssen. Ihre Badezeit beginnt um 5 Uhr 30 und endet um 8 Uhr. Dann dürfen die Sowjetdeutschen bis 10 Uhr im radioaktiver Heilwasser plätschern, um darauf den Tschechen das mit hellblauen Fliesen ausgelegte Becken zu überlassen. Den Spitzenfunktionären der drei Nationalitäten steht das Bad an zwei Wochentagen und dem Sonntag allein zur Verfügung.

Alle Anwesenden jedoch genießen dieselbe Überwachung und denselben Schutz. Während der Konzerte auf dem Kurplatz der „Kolonade“ ist diese Gegend für normale Sterbliche gesperrt. Auch die Hotels, die Einzelhäuser, die Bäder und die Veranstaltungsräume werden dezent, aber scharf bewacht. Zwei Hundertschaften von Staatssicherheitsbeamten in Zivil sind umschichtig auf den Beinen, um das Leben der Gäste zu beschützen und sie natürlich auch davor zu bewahren, irgendwelche Dummheiten zu machen. Zu einer Dummheit gehört es schon, außerhalb des Hotel- und Wohnviertels photographische Aufnahmen vorzunehmen. Das gilt für jedermann. Schließlich ist die aus der Vorkriegszeit stammende Bunkerlinie an der polnisch-tschechischen Grenze besetzt.