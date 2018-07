Dem Dichter der "Iden des März" hat man schon oft gesagt, er wirke für einen Amerikaner merkwürdig "europäisch". Er selbst steht dieser Kennzeichnung recht skeptisch gegenüber. Die ruhelosen Augen hinter der Brille funkeln wie im Spott auf, darin werden sie milde und nachsichtig, als wollten sie dem Beobachter sagen: "Du weißt offenbar ganz genau, wie sich ein Amerikaner von einem Europäer unterscheidet!" Tatsächlich hat Thornton Wilder auf seinen vielen Reisen nach Europa und bei vielen Besuchen von Europäern, die ePbei s ch in Connecticut empfing, immer wieder den Eindruck bekommen, daß man sich die seltsamsten Vorstellungen über jenen Unterschied macht. Darum gilt seine jetzige Europareise nicht nur der deutschen Erstaufführung seiner Posse "The Matchmaker" (einer freien Umarbeitung von Nestroys "Einen Jux will er sich machen") bei den Berliner Festspielen, sondern vor allem auch der besseren Verständigung über das Wesen des Amerikanertums.

Thornton Wilder ist ein Urdramatiker, auch wenn er am Vortragspult steht — nicht daß er dort Komödie spielte (obgleich er in Tonfall, Mimik und Gebärde die ganze Skala von der übermütigsten Heiterkeit bis zum betroffensten Ernst ausmißt), wohl aber in dem Sinne, in dem der platonische Sokrates für alles, was er zu sagen hat, einen Widerstand bei einem Partner braucht. Thornton Wilder auf dem Katheder "trägt" nicht "vor", er fordert die stummen Zuhörer heraus. Sie fühlen sich getroffen. Sie sind mitgemeint bei allem, was er ihnen über die Amerikaner mitteilt — mitgemeint als die anderen, die Nichtamerikaner, denen es mit einemmal klar wird, wie wenig dazu gefehlt hat, daß sie auch Amerikaner wurden, und woran es gelegen haben mag, daß sie es nicht wurden: "Bedenken Sie, woher wir kommen!" ruft, Thornton Wilder sie an. Und er gibt ihnen sogleich, die Arme weit ausbreitend, seinen Steckbrief bekannt: "Ich komme vom Themsetal, aus Holland (New Amsterdam, jetzt New York), aus Spanien, aus Polen von den Niczkys Gibt es einen weißen Amerikaner, der nicht aus Europa kam? Und doch: der Unterschied ist unbestreitbar. Nur muß man ihn auf die Wurzel zurückverfolgen "Ich denke viel an die, die nicht kamen — oder an die, die bei nahe kamen Ein kurzer Dialog schließt sich an: im Themsetal, im siebzehnten Jahrhundert, ein Schiff nach drüben soll abgehen — "kommt ihr mit? Ach bitte, kommt doch mit!" Aber die Angeredeten mögen sich von ihrem Themsetar nicht trennen, nicht von dem Haus ihrer Väter, nicht von ihren Brüdern, von ihren Wäldern . Wer also kam, und wer kam nicht? Es kam — die Worte sind von Thornton Wilder —"die Auswahl einer Auswahl (was nicht heißen soll, es sei eine Elite gekommen), eine Auswahl von Fanatikern, von Träumeia, von Abenteurern, von Verbrechern Die Uis ruhigen, die Unabhängigen, die anarchischen Naturei gleichsam, die autoritätsfeindlichen, entwichen den Ordnungen und Traditionen, den Bindungen und Fesseln des alten Europa. Die Seßhaften, die Empfindsamen, die Bedächtigen blieben.

Und auf einmal versteht der Zuhörer, was ihm so unverständlich an den Amerikanern war: ihr Mißtrauen gegen jede Autorität, ihre Reizbarkeit gegen jeden Druck, ihr Dissentertum, ihre zabllosen Kirchen und Sekten, die oft mit Befremden vermerkte Gefühlskälte der amerikanischen Frau — > ja, und auch die Einsamkeit, die Isolation, in der der Amerikaner, ein Atom unter Atomen, lebt. "Wenn du den Rauch deines Nachbarn siehst, bist du zu nah" — dies amerikanische Sprichwort ist ein Protest gegen das dicht besiedelte, in Ordnungen gefestigte Europa. Der Europäer, der "zu Hause" sagt, meint sein Heim, seine Heimat. Der Amerikaner, nennt das ein "hörne", wo er gerade wohnt, und sei es auch ein Hotelzimmer für eine Nacht. In Amerika liebt man es, umzuziehen um des Umziehens willen. Man kennt nicht die Versenkung in die Vergangenheit, nicht die "heiligen Stätten" der Geschichte.

Thornton Wilder hat einen ungemein packenden Vergleich für den Unterschied des Weltgefühls bei den Amerikanern und den Europäern gefunden. In einem Roman der Amerikanerin Gertrude Stein, die ihr halbes Leben in Paris verbracht, hat, sagt ein altes französisches Fräulein: "Ich bin ich, weil mein Hund mich nicht, um zu wissen, daß er einen Platz in der Welt hat. Der Engländer braucht die Community: "Ich der Amerikaner? Er findet nur einen einzigen Anschluß für sein isoliertes Ich: die Zukunft. Das Projekt, das einen Fortschritt für alle erhoffen läßt, vermag Menschen aneinander zu binden. Ich bin Amerikaner.

In Thornton Wilders Sätzen schwingt leidenschaftliche Liebe mit — eine ganz unpatriotische, nachsichtige Liebe zu dem Kontinent, in den ihn das verschlagen hat, was man wohl gedankenlos den "Zufall der Geburt" nennt, was sich aber eben nun, während man Wilders Worten zuhört, als Blut der Vorfahren herausstellt, als eine Mutation, die keiner wieder rückgängig machen kann, auf den sie sich vererbt hat. Darum wohl funkeln Thornton Wilders Augen so skeptisch, wenn man an ihm "europäische" Züge festzustellen versucht. Er ist sich ganz und gar bewußt, ein Nachfahre jener , "Ungestümen" zu sein, von 1 denen George; Santayana gesagt hat, sie seien durchSelektion aus der Bevölkerung Europas zur Besiedlung der Neuen Welt aufgebrochen. Was hülfe es ihm, seinen Ursprung zu verleugnen? Dennoch: es ist etwas Unvergleichliches anThornton Wilder, das nicht nur aus seinen Worten, sondern aus dem Blitzen seiner Augen, aus den weit;, ausgreif enden Gesten, aus den rapiden Umschwüngen seiner Stimmung, aus der Bereitschaft zur Ehrfurcht vor jeder in sich gewachsenen Gestalt, aus der Zuneigung zu Kierkegaard und Hof mannsthal, aber auch zu Nestroy und dem neapolitanischen Komödiendichter und spieler Eduardo de Filippo (den er den besten lebenden Dramatiker nennt) — das sich aus all diesem auf den Gesprächspartner, den Zuhörer, überträgt. Dies Unvergleichliche ist das zur Heiterkeit geläuterte Wissen von et abenteuerliche gefährdeten, ethisch durchaus zweideutigen und im Grunde verlassenen Existenz, die einecn Amerikaner nun einmal auferlegt ist. Es ist die mör alinfreie Gerechtigkeit gegenüber aller Kreatur und d>e demütige Einsicht in ihre Anfälligkeit für das Böse. Die Dramen Thornton Wilders, von den abendfüllenden, "Unsere kleine Stadt" oder "Wir sind noch einmal davongekommenV bis zu den "Dreiminutenstücken", und seine epischen Werke, von der "Brücke von San Luis Rey" und der "Kabbalah" bis zu dem Schelmehroman "Vom Himmel bin ich auserkoren" und dem Cäsarporträt "Die Iden des März", atmen denselben Geist wie sein soziologisches, politisches und historibung")