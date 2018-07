Die Neuwahlen zum AR der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, ergaben folgende Zusammensetzung: acht Vertreter von Aktionärsseite, darunter die bisherigen Mitglieder: Dr. jur. Hans Goudefroy, München (Vors.); Dr. jur. Alois Alzheimer, München (stv. Vors.); Geh. Reg.-Rat Gustav Brecht, Bad Wiessee; Dr. jur. Ulrich Doertenbach, Stuttgart; Carl Goetz, Margarethenhöhe bei Königswinter: Hans Rummel, Stuttgart; Dr. jur. Hans Simon, Köln, und neu hinzutretend Jakob Herle, Essen, sowie unverändert die bisherigen vier Mitglieder von Arbeitnehmerseite.

Continental baut weitere 350 Werkswohnungen. Mit der Grundsteinlegung für ein Großbauprojekt in Hannover-Vahrenwald erhalten weitere 200 Continentalangehörige die Aussicht, demnächst in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes eine neue Wohnung beziehen zu können. Anläßlich der Einweihung des Continentalhauses vor einem Jahr war zur Restfinanzierung von 350 Wohnungen ein Betrag von 1 Mill. DM zur Verfügung gestellt worden. Mit dem Bau eines Teiles dieser 350 Wohnungen in unmittelbarer Nähe des Continentalwerkes Stöcken ist bereits vor einiger Zeit begonnen worden. Die übrigen 200 Wohnungen werden nun in unmittelbarer Nähe des Continentalwerkes Vahrenwald errichtet. Diese Wohnungen sind für die noch außerhalb wohnenden Belegschaftsmitglieder vorgesehen, um ihnen in Zukunft Unkosten und zeitraubende Wege zur Arbeitsstätte zu sparen. Bislang hat die Continental Gummi-Werke AG seit der Währungsreform über 2500 Wohnungen gebaut, wiederaufgebaut oder zu ihrer Finanzierung beigetragen. Nach der Fertigstellung dieser weiteren, nunmehr im Bau befindlichen 350 Wohnungen wird seit der Währungsreform etwa jedem sechsten Belegschaftsmitglied zu einer Wohnung verholfen worden sein.

Aus dem Vorstand der Bremer Landesbank und der Staatlichen Kreditanstalt Oldenburg-Bremen ist Bankdir. Dr. jur. Otto Wachs am 31. August ausgeschieden, um einer Berufung in den Vorstand der Hamburg-Amerika Linie zu folgen. Als Nachfolger hat Bankdir. Wolfgang Büsselberg, der ebenfalls seit dem 1. Juni 1948 als Mitglied des Vorstandes beider Institute in Oldenburg tätig war, am 1. September die Geschäfte in Bremen übernommen und wird zusammen mit dem vor einigen Monaten eingetretenen Vorstandsmitglied Oskar Lüpke tätig sein. Bankdir. Bruno Badke ist kürzlich nach mehr als 30jähriger Dienstzeit in den Ruhestand getreten. Zum Nachfolger von Bankdir. Büsselberg wurde Gerhard Wachsmann, bisher Ministerialrat im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, gewählt.

Die erste deutsche Luftverkehrs-Gesellschaft seit Kriegsende ist unter dem Namen „Deutsche Lufttransport G. m. b. H.“ in Hamburg gegründet worden. Sie wird ihren Flugbetrieb unter britischer Flagge vom Flugplatz Hamburg-Fuhlsbüttel aus aufnehmen.

Die Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, ist mit der Monsanto Chemical Company, St. Louis/USA, übereingekommen, eine Gemeinschaftsfirma in den USA zu gründen, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Isocyanaten beschäftigen wird. Die Isocyanate dienen zur Herstellung u. a. von Schaumstoffen („Moltopren“), elastischen, gummiartigen Kunststoffen („Vulcollan“), Klebstoffen und u. a. Lacken. Es ist zu erwarten, daß die neue Gemeinschaftsfirma, in der sich die von Bayer erarbeiteten technischen Entwicklungen und Forschungserfahrungen mit dem Potential eines Großunternehmens vom Range der Monsanto verbinden, auf dem Gebiet der Isocyanatchemie „eine bedeutende Rolle spielen wird.