h. e., Stuttgart

Bei einem solch wertvollen Kulturgut, wie es Bücher darstellen, muß die Werbung, um nicht Anstoß zu erregen und lästig zu sein, entsprechend würdig und zurückhaltend sein.“ Diese löbliche Feststellung machte nicht etwa ein Schriftstellerverband, sondern das Oberlandesgericht Stuttgart.

Die Buchgemeinde Stuttgarter Hausbücherei schickte, wie auch andere Buchgemeinschaften, ihre fahrbaren Bücherstuben durch die Lande; dagegen war und ist nichts einzuwenden. Erst als die Begleiter des Werbewagens auch völlig uninteressierte Passanten ansprachen und zum Besuch des Wageninneren aufforderten, und als sie, wie eine Zeugin glaubhaft machen konnte, unrichtige Buchhandelspreise mit den eigenen, naturgemäß sehr geringen Preisen verglichen, wurde es dem Buchhändler Hermann Schmidt in Eßlingen a. N. zu viel und er lief zum Kadi. Diese Methoden sind „anreißerisch“, sie verstoßen gegen den lauteren Wettbewerb, führte er aus, und sämtliche angerufenen Instanzen schlossen sich dieser Auffassung an. Die gleich nach dem Vorfall erlassene einstweilige Verfügung, das Verbot solcher Werbemethoden, wurde im wesentlichen bestätigt.

„Würde man ein persönliches Ansprechen, ein räumliches Zutreten auf den Passanten für zulässig erachten, so würde das eines Tages dazu führen, daß der Straßenpassant bei einem Gang durch die Stadt ungezählte Male angesprochen werden könnte...“ Der Passant, so heißt es weiter in der Begründung, könne sich solcher Werbung oft nur mit besonderer Anstrengung entziehen – einen Werbebrief hingegen könne er ungelesen in den Papierkorb werfen –, seine Gutmütigkeit, Höflichkeit oder Anständigkeit werde ausgenutzt, er werde bei eiligen Besorgungen unnötig aufgehalten. Das Wettbewerbsrecht schütze aber „nicht nur die Mitbewerber untereinander, sondern auch das Publikum“.