dd., Darmstadt

Eine Strafkammer des Darmstädter Landgerichts sprach in der vergangenen Woche den 44jährigen Schlosser und ehemaligen Feuerwehrmann G. aus Rüsselsheim von der Anklage der vorsätzlichen Brandstiftung frei. Er hatte am 17. März 1952 in Flörsheim am Main einen kleinen Werkstattbrand verursacht, der zwar keinen nennenswerten Schaden anrichtete, aber doch den Betrieb, in dem der Angeklagte arbeitete, erheblich gefährdete.

Er war Feuerwehrmann aus Leidenschaft – schon in seiner schlesischen Heimat zum Löschmeister avanciert, später in die Rüsselsheimer Feuerwehr aufgenommen, dann wegen eines geringfügigen Vergehens aus der Wehr entlassen, blieb die Brandbekämpfung sein Lieblingsthema, das er immer wieder in den Gesprächen mit seinen Arbeitskollegen anschnitt. So war es auch am 17. März, als er seinen Zuhörern im Betrieb erklärte, wie es bei einem Großeinsatz der Feuerwehr zugehe. Kurz darauf, als ihn die Kollegen allein gelassen hatten, tränkte er ein Zeitungsblatt mit Öl, entzündete es und warf den Fidibus in einen Nebenraum der Werkstatt. Nach einer Weile rief der flackernde Brandschein einen Arbeitskameraden des Angeklagten auf den Plan. „Feuer“, schrie G., lief zum Meister und bestürmte ihn, die Feuerwehr zu holen. Aber der Brand wurde mit vereinten Kräften im Keime erstickt, und der Ex-Feuerwehrmann wartete vergeblich auf den ersehnten „Großeinsatz“ der Wehr.

Die Strafkammer sprach den Angeklagten aus Rechtsgründen frei. Zur Vollendung der Tat sei es nicht gekommen, der Erfolg sei nicht eingetreten. Es handle sich also um einen Brandstiftungsversuch. Der Angeklagte sei aber vom Versuch zurückgetreten, indem, er bei den Löscharbeiten half und den Meister verständigte. Der Versuch bleibt nach § 46 Absatz 2 des Strafgesetzbuches straflos, wenn der Täter „zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, den Eintritt des zur Vollendung des Verbrechens oder Vergehens gehörigen Erfolges durch eigene Tätigkeit abgewendet hat.“ Auch eine Bestrafung wegen groben Unfuges sei ausgeschlossen, weil der Fall verjährt sei; Sachbeschädigung liege zwar vor, es fehle aber an einen Strafantrag. Die Kammer ließ in den Urteilsgründen durchblicken, daß sie selbst mit dem Urteil nicht zufrieden sei. Es zeige sich aber kein gesetzlicher Ausweg.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt will gegen das Urteil Revision einlegen und sich dabei auf den § 310a des Strafgesetzbuches stützen, der schon die Herbeiführung einer Brandgefahr in einem feuergefährdeten Betriebe unter Strafe stellt.