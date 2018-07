Nachdem erstmalig seit vielen Wochen dl Konleichtabbröckelten oder zumindest mr noch bescheiden aufwSrtsgingen, war man um Gründe Mi den Tendenzwechsel in den Börsensälen nicht verlegen. Si& erlich hat der Steuertermin einige Abgaben gebracht, doch angesichts der anhaltenden Geldflüssigkeit dürften diese Positicnslösungen nicht ins Gewicht fallen. Verständlich wäre ferner e: ne Zurückhaltung in Zusammenhang mit der ungeklärten uBenpolitischen Situation! ohne Zweifel hat auch die Ankündigung einer weiteren, umfassenden Freigabedes Sperrmarkkomplexes einige Unruhe ausgelöst, denn es ist doch immerhin möglich, daß ausländische Kreise erwägen, ihren Wertpapierbesitz zu veräußern, um bei der nächsten Sperrmarkfreigabe für ihr Vermögen eine Transferberechtigung zu erhalten. Diese Argumente haben sicherlich dazu beigetragen daß sich das Börsengeschäft und damit auch die Kursbewegung beruhigt hat.

Aber letzten Endes ist das Abstoppen der wodenlangen Hausse doch nicht unerwartet gekommen. Man geh! deshalb nicht fehl, den Hauptgrund für die jetzt eingetretene Stagnation In reinen markttechnischen Gesichtspunkten muchen. Nach den ungewöhnlichen Gewinnen einzelner Papiere war die Zeit einfaca da, an Gewiunsicherungen und Tauschoperationen zu denken. Wenn die Abgaben nur in einem höchst bescheidenen Rahmen vorgenommen wurden, dann deshalb, weil zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Sicherheit sagen kann, dieses oder jenes Papier ist noch preiswert, hier sind noch Gewinne zu erwarten. So blieb man, obgleich man gern die rjetrSchtlicnen Gewinne realisiert hätte, auf seinen Papieren sitzen und wartet weiter ab. Im übrigen ist man in Börsenkreisen der Meinung, daß eine tiefgreifende Rückwärtsbewegung bei den Aktien schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil vom Geldmarkt her immer Hoch, ein gewisser Kaufdruck spürbar Ist, zumal das frei umherschwimmende Geld bei den festverzinslichen Papieren wegen Materialmangels nicht aufgesogen werden kann. In der neuen Woche setzte bei lebhaften Käufen bereits wieder eine festere Tendenz ein! Dia Hauptleidtragenden in dem ruhiger gewordenen Geschäft waren die Montane, auä denen ein Teil der Kundschaft "ausstieg", um sich in einigen als zurückgeblieben betrachteten Lokal- und Speziälpapieren zu engagieren. Die Kurse fielen bis zum Wochenende etwa um drei bis vier Punkte zurück. Ein größerer Rückschlag trat nach Bekanntwerden des divjdendenlosen Abschlusses bei der Niederrheinischen Hütte ein. Auf der ermäßigten Basis wurde das Material flott aufgenommen. Mehrheitskäufe werden den Montanmarkt noch für einige Zeit interessant erhalten. Andererseits mahnen derartige Transaktionen bei Anlagekäufen natürlich zur Vorsicht. Weniger kräftig vom Tendenzumschlag wurden die I G Fa rb en Werteberührt, die ihre Kurse nahezu behaupten konnten. Die Konjunktur der chemischen Industrie ist als günstig anzusehen. Außerdem hofft man bei allen Nachfolgern auf eine Dividendenerhöhung. Fest behauptet waren die IG Farben Liquis (33), bei denen das lange auf den Kurs drückende Millionenpaket nun untergebracht sein soll. Ebenfalls gesucht waren la den letzten Tagen die Banken reste", die einen gleichartigen Charakter wie die Liquis haben. Bankennachfolger blieben selbst an Tagen einer schwachen Allgemeintendenz als Anlagepapiere gefragt. Auch hier liegen Erwartungen auf eine Dividendenerhöhung und auf ein Bezugsrecht vor. Die Gewinne liegen bei etwa vier bis sechs Punkten.

Von dem lebhafteren Geschäft auf dea Nebenmärkten profitierten die Maschinennd M%tallpapiere: Metallgesellschaft 215—240, VOM 133—138, Maschinen Buckau 127—133, Didier 174—179, Wanderer 29— 35 v. H. Bei den Autowerten kamen BMW überraschend von t03h auf 120 und Daimler von 161 auf 169 v. H. Lenz Bau St stiegen nach der diesmal wieder in Hamburg abgehaltenen HV, auf der ein betonter Optimismus zur Schau getragen wurde, von 55 auf 68, gaben im Verlaufe jedoch auf 62 v. Hnach. Die- übrigen Bauwerte gewannen etwa zwei bis vier Punkte.

Die beiden großen Standardpapiere der Elektro Industrie AEG und Siemens konnten ihren Vorwochenstand mit 170 bzw. 1832 ungefähr halten. Das Geschäft wurde bei diesen Papieren durch Gewinnrealisationen und Ausländerabgaben bestimmt. Schwächer tendierten dagegen einige Versorgungswerte wie HEW ( 125 1!—128—124), RWE (175—171) und Dt. Conti Gas (181—178). Ein ungewöhnlicher Kursaufschwung ist bei Elektr. Licht u, Kraft zu melden, der in Züridi seinen Ausgang nahm und sich einen Tag später an den deutschen Börsen fortsetzte (96Vz—118).

Am Rentenmarkt kamendurch Zuteilung aus der Investitionshilfe teilweise größere Beträge in DM Industrie Obligationen heraus, die Jedoch durchweg auf der erreichten hohen Basis Aufnahme fanden. Nur in einigen Fällen traten geringfügige Rückgänge ein. Die Grundtendenz bleibt bei den festverzinslichen Papieren — bestimmt durch die Liquidität — an den westdeutschen Börsen fest ndt