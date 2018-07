Inhalt Seite 1 — Die Industrie sollte nicht so zaghaft sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Ringleb

Die Hausse der Rentenwerte hat zu einer freundlichen Stimmung auf dem Aktienmarkt geführt. Die Kurse fast aller namhaften Aktiengesellschaften erreichten ein Niveau, das die Ausgabe junger Aktien zuläßt. Trotzdem ist von Kapitalerhöhungen bisher noch nicht viel zu sehen. Nur wenige Gesellschaften sind bis jetzt als „Vorreiter“ auf dem Markt erschienen. Diese wenigen Fälle aber schlagen nicht weiter zu Buch und stehen zweifellos nicht im Verhältnis zu den Chancen, die der Kapitalmarkt bietet.

Die Geldkapitalbildung war in den vergangenen Wochen beträchtlich. Im Juli wurden nach den Angaben der BdL für über eine halbe Milliarde DM an Wertpapieren abgesetzt. Hierbei spielt jedoch der Absatz von Industrieobligationen mit 25 Mill. DM und der von Aktien mit rund 60 Mill. DM nur eine ganz bescheidene Rolle. Woran liegt das? Der Bedarf an Investitionskapital ist in der Industrie zweifelsohne nach wie vor sehr groß.

Dem Vernehmen nach schweben auch Erwägungen (vor allem bei den IG-Nachfolgern), in stärkerem Maße Kapital aufzunehmen, um die Werke zu modernisieren und sie dem Standard der ausländischen Konkurrenz anzugleichen. Auch in der Energie- und in der Montanwirtschaft wird man über kurz oder lang an den Kapitalmarkt herantreten müssen, weil die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten, die bisher das Investitionshilfegesetz geboten hat, mit Ende des Jahres ihren Abschluß finden. Offenbar aber sind alle die hiermit zusammenhängenden Finanzierungsprojekte noch längst nicht spruchreif. Es zeigt sich eine Zurückhaltung der Industrie, die im Gegensatz zu dem steht, was noch in der jüngsten Vergangenheit an Forderungen angemeldet wurde. Lägen die Dinge wirklich so, wie man sie dargestellt hat, dann müßte eigentlich heute eine Schlange von Nachfragenden vor der Tür des Kapitalmarktes stehen und die Banken würden alle Hände voll zu tun haben, um im Interesse einer Marktpflege die nicht allzu vordringlichen Anliegen auf zukünftige Möglichkeiten zu vertrösten. Davon aber kann keine Rede sein...

Als Grund für diese Zurückhaltung wird meist angegeben, man wolle warten, was die Steuerreform bringt. Ist das aber stichhaltig? Mit welchen Steuerermäßigungen man zu rechnen hat, läßt sich in etwa bereits jetzt erkennen. Ist es unter diesen Umständen wirklich notwendig, zu warten, bis man im Bundesgesetzblatt nachlesen kann, was Schäffer uns beschert hat. Die echte Unternehmerinitiative zeichnet sich dadurch aus, daß aus erkennbaren Entwicklungstendenzen rechtzeitig die notwendigen Folgerungen gezogen werden.

Die eigentlichen Hemmungen sind in der Tat in anderen Bereichen zu suchen. Es gibt sicherlich sehr viele Verwaltungen von Aktiengesellschaften, die jetzt, wo es darum geht, entsprechende Beschlüsse zu fassen, sich nicht ohne weiteres mit dem Gedanken abfinden können, die Eigentumsverhältnisse zu ändern. Bis zu einem gewissen Grade ist dies verständlich, denn die Generation, bei der heute die Führung der Betriebe liegt, hatte bisher noch nicht viel Gelegenheit, sich mit Problemen, die für ihre Vorgänger zum täglichen Brot gehörten, herumzuschlagen. Eine Stabilität in den Eigentumsverhältnissen gab und gibt es auch in Zukunft in einer expandierenden Wirtschaft nicht. Viel gefährlicher aber als solche Bedenken sind die Klagen, daß Aktienkapital das teuerste Geld darstelle, das auf dem Kapitalmarkt erhältlich ist. Schon die Tatsache, daß solche Gedanken überhaupt laut werden, zeigt, daß hier der grundlegende Unterschied zwischen Eigentum und Schulden verkannt wird. Das aber sollte in einer Wirtschaft, die auf dem Eigentumsgedanken aufgebaut ist, unmöglich sein, da dimit ideologisch die Lösung der Verwaltung von Besitz vorbereitet wird. Wohin ein solcher Weg aber führt, ist nach allen Erfahrungen der Vergangenheit nicht zu verkennen.

Es ist natürlich nicht abzustreiten, daß eine Gesellschaft, die eine angemessene Dividende verdienen will, bei der augenblicklichen Steuerverfassung viel größere Beträge erwirtschaften muß als notwendig sind, um eine gleich hohe Zinslast zu tragen. Die Folge davon ist, daß jedermann versucht, ein möglichst großes Geschäft auf einer gerade noch erträglichen Eigenkapitalbasis aufzubauen. Ganz deutlich tritt dies bei den Aktienbanken in Erscheinung, wo die eigenen Mittel weniger der Deckung des Anlagevermögens als der Schaffung des Risikokapitals dienen. Aber auch bei der Industrie ist eine gleiche Entwicklung festzustellen. Die Rhein-Ruhr-Bank hat in diesen Tagen über eine von ihr durchgeführte Repräsertativuntersuchung’ einer großen Anzahl von Aktiengesellschaften berichtet. Hiernach ist im Schnitt die Bilanzsumme während der letzten beiden Jahre um 20,8 v. H., das Eigenkapital aber nur um 0,4 v. H. gewachsen. Das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme, deren Anwachsen ungefähr der Steigerung des Volkseinkommens um 17 v. H. entspricht, verschlechtert sich infolgedessen von 49,5 v. H. auf 41,2 v. H. Das ist eine recht bedenkliche Entwicklung, die vielleicht noch solange hingehen mag, als sich die Wirtschaft in einer Schönwetterperiode befindet. Wer aber mag die Hand dafür ins Feuer legen, daß dies für alle Ewigkeit so bleibt? Sollten sich wieder einmal dunkle Wolken am Horizont der Wirtschaft zeigen, dann wird das Unternehmen, bei dem der Anteil des Fremdkapitals zu groß ist, merken, daß ihm eine Schlinge um den Hals liegt. Zinsen und Amortisationsquoten müssen auch dann bezahlt werden, wenn von Gewinnen keine Rede mehr ist, sondern rote Zahlen in den Bilanzen erscheinen.