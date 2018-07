Als am Schlußtag der Biennale von Venedig als bester Schauspieler nicht Marlon Brando, Hauptdarsteller in dem USA-Film „On the Wetterfront“, nicht Humphrey Bogart, sondern Jean Gabin verkündet wurde, setzte ein Konzert wohlassortierter Pfeifen und Hausschlüssel ein, wie es der Palazzo del Cinema wohl noch nicht erlebt hatte. Ehrlich gesagt, tat dieses Konzert auch einem nicht allzu erhitzten Gemüt wohl.

Marlon Brando war sicherlich der beste Schauspieler der zwei Wochen. Vielleicht, daß Bogart nur kurz hinter ihm lag. Der Film „An der Wasserfront“ (nach Bud Schulberg) ist ein grandios hingelegtes Drama Elia Kanzas (er drehte „Endstation Sehnsucht“). Es ist der Kampf eines jungen, aufrechten Dockarbeiters gegen das Rakett-Unwesen in den USA. Marlon Brando macht dem Bandenführer den Garaus, als dieser darauf besteht, für die Löscharbeit im New Yorker Hafen Prozente einkassieren zu müssen. Um der Liebe zu einem Mädel willen, geht er den Weg des Märtyrers. Eve Marie Saint ist das Mädchen, dem man den Preis für die beste Schauspielerin gegönnt hätte. Statt dessen verzichtete man ganz auf die Vergebung dieser Auszeichnung.

Zum – anderen: Humphrey Bogart spielte in „Meuterei auf der Caine“ wohl die Rolle seines Lebens. (Die ausführliche Besprechung dieser Verfilmung des bedeutenden amerikanischen Bestsellers „Die Caine war ihr Schicksal“, deutsche Übersetzung im Wolfgang-Krüger-Verlag, folgt in einer der nächsten Ausgabe der „Zeit“). Trotzdem bekam Jean Gabin den Preis als bester Schauspieler. Man sucht nach einer Erklärung. Gabin erschien in zwei Filmen: in „Touchez pas an grisbi“ heißt etwa „Hände weg von der Pinke!“, auch dieser Film eine Gangsterstory von Ausmaßen wie „An der Wasserfront“ (Regie Jacques Becker); und er spielte im zweiten Film einen Boxmanager in „Pariser Luft“ von Carné, ein Film des Mittelmaßes. „Grisbi“ sollte schon während der Filmfestspiele in Cannes gezeigt werden, blieb dort aber trotz Presseprotestes aus.

Nun war die Jury in Venedig, im Gegensatz zur französischen Jury in Cannes, international besetzt. Sie hätte zwei amerikanischen Filmen, zwei amerikanischen Schauspielern die ersten Preise zusprechen müssen. Aber man tat es nicht, vielmehr wurde die neueste Fassung von Romeo und Julia“ mit dem ersten Preis für den besten Film in Venedig ausgezeichnet. Gewiß ist an einem Shakespeare mehr dran als an Bud Schulberg. Doch für das Medium Film ist Schulberg geeigneter.

Man hat also den Eindruck, daß hier nicht gerichtet, sondern mehr gerechnet wurde. Mit dem „Löwenpreis in Gold“ für „Romeo und Julia“ (bei tadellosem Drehbuch, großartigem Regisseur: Castellani, Italien, und glänzenden Schauspielern) wurden in der Koproduktion England – Italien gleich zwei Länder ausgezeichnet. Dann erst wurde die „Wasserfront“ mit Marlon Brando genannt. Jedoch erhielt nicht er, sondern Jean Gabin den Preis als bester Schauspieler, der ihm diesmal, mit. Bedauern müssen wir es sagen, für die Rollen in den beiden gezeigten Filmen – nicht gebührte. Aber man wollte Frankreich ehren. Über alle diese Urteile der diesjährigen Film-Biennale läßt sich streiten. Man kann sogar darauf pfeifen. Und so ist es tatsächlich geschehen. U. Z.