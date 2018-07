Mit zunächst vier von insgesamt sieben AR-Mitgliedern der Eigentümerseite ist der neue Mehrheitsaktionär der Harpener Bergbau-AG‚ Dortmund, in die Verwaltung der zu den bedeutendsten deutschen Zechenunternehmen zählenden Gesellschaft eingezogen. Nach langwierigen Verkaufsverhandlungen zwischen Friedrich Flick (der einst 73 v. H. des 127,6 Mill. DM betragenden AK von Harpen besessen hatte) und der zum Zweck dieses Paketkaufes von zehn französischen Stahlgesellschaften gegründeten Sidéchar (Société Sidérurgique de Participation et d’Approvisionnement en Charbons, Paris) war der Harpen-Vertrag über den Ankauf von etwa 65 v. H. des AK im Mai perfekt geworden. Die oHV für die Zeit vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1953 wählte nach Ausscheiden der Vertreter der Flick-Gruppe neu in den AR den Präsidenten der Sidéchar, Lafitte-Laplace, den Vizepräsidenten und Generaldirektor der Sidéchar, Baboin, der Präsidenten und Generaldirektor der Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry & Neuves-Maisons, Neuilly sur Seine, Bureau, und den früheren Direktor der Houillères des Valenciennes, Paris, Walch. – Ferner hat der neue französische Großaktionär, die Sidéchar-Paris, nunmehr noch in den Vorstand von Harpen als technischen Bergwerksdirektor den Generaldirektor der französischen Holding-Gesellschaft Sidéchar, Kaas, entsandt. Damit sind fünf Franzosen bei Harpen in der Verwaltung. Generaldir. Kaas ist Lothringer, 38 Jahre alt und war früher Generaldirektor der französischen Saar-Mosel-Gruben.

Der deutsche AR-Vorsitzer, RA F. Marx, meinte zur Einleitung der oHV, daß der freundschaftliche Einzug des französischen Großaktionärs bei Harpen ein Beispiel für die Politik sein sollte, wie man gut zusammenarbeiten könnte. Allerdings gab es schon bei der auf Grund des Mitbestimmungsgesetzes notwendigen Wahl des sogenannten „Elften Mannes“ – in diesem Falle Nr. 15 – keine Einigung. Die deutschen Vorschläge wurden von den Franzosen abgelehnt, so daß die für einen solchen (bisher noch nicht akut gewesenen) Fall die Sonderregelungen des Mitbestimmungsgesetzes mit dem Zwang in Kraft treten, ein Schiedsgericht zur Wahl des „Elften Mannes“ einzusetzen. Von der Arbeitnehmerseite kamen neu in den AR Gewerkschaftssekretär Wichelhaus, Betriebsratsvorsitzender Heese und der Dozent an der Akademie der Arbeit Frankfurt a. M., Dr. Zinkeisen.

Harpen, für 1953 dividendenlos, glaubt mit Rücksicht auf die neue Großabnehmergruppe in Koks, die die Zechengesellschaft im sogenannten Werkselbstverbrauch unmittelbar – d. h. außerhalb der deutschen Verkaufsorganisation GEORG – beliefern darf, etwasoptimistischer sein zu können. Der Koksabsatz, so war von Dir. Ferdinand Lehner zu hören, bleibe trotz Sommerrabatten und Preissenkung notleidend. Bei einem Gesamthaldenbestand des Steinkohlenbergbaues von zur Zeit 4,6 Mill. t, gegen 3,7 Mill. t zu Jahresanfang, habe Harpen allein 550 000 t. Die Ertragslage sei nicht sehr zuverlässig. Lehner meinte: „Wir müssen im Steinkohlenbergbau zu echten Leistungssteigerungen in der Förderung je Kopf kommen, ohne daß diese Steigerungen auch gleich wiederdurch Lohnforderungen kompensiert wird.“ Das Schwergewicht der Kohlenselbstkosten läge bei den personellen Ausgaben und den Kosten der betrieblichen Sicherung.

Zur Bonds-Situation erklärte der AR-Vorsitzer, daß 84,37 v.H. der Harpen-Bonds das 1:1-Umtauschangebot angenommen hätten. Es würden zur Zeit nur zwei Klagen innerster Instanz vor dem Landgericht Dortmund mit dem Ziel einer besseren Umstellung geführt. Da diese Klagen bis zum Bundesgericht durchgefochten werden sollen, sei mit einer Erledigung für die zögernden Bondsinhaber in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Die Verwaltung sei jedenfalls „unter keinen Umständen mehr gewillt, weitere Konzessionen zu machen. Jede Spekulation in dieser Frage ist fehl am Platz.“ rlt.