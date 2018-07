Im August war die Flüssigkeit am Geldmarkt so groß, daß die Geschäftsbanken rund 350 Mill. DM über ihre Mindestreserveverpflichtungen hinaus als Einlage bei der Notenbank unterhielten. Die Wirtschaft hat damit ein Zuviel an Geld abgestoßen und im Zentralbanksystem stillgelegt. Überschußreserven hat es allerdings schon immer gegeben, sie hielten sich aber bisher meist in einer Größenordnung von unter 100 Mill. DM. Ein Mehr von 3 bis 4 v. H. des Reservesolls, wie es üblich ist, beruht auf Dispositionsfehlern, die die Geschäftsbanken bewußt in Kauf nehmen, um der Gefahr, Strafzinsen zu zahlen, aus dem Wege zu gehen; 13 v. H. aber, wie sie jetzt erstmalig im deutschen Zentralbanksystem erreicht wurden, lassen erkennen, daß die Geschäftsbanken keine Anlagemöglichkeit für die Fülle des bei ihnen unterhaltenen Geldes mehr gefunden haben und daß ihnen daher gar nichts anderes übrigblieb, als die entsprechenden Gelder bei ihren Landeszentralbanken zinslos stehenzulassen.

Das ist insofern geldpolitisch sehr bemerkenswert, als sich hier zeigt, daß ein Zuviel an Geld nicht – notwendigerweise zu Preiserhöhungen und damit zu einer Inflationierung führen muß, sondern daß in einer gesunden Wirtschaft der Überschuß aus dem Geldkreislauf abgestoßen und in die Notenbank abgedrängt wird. Bisher galt dies nur vom Fiskus, in dessen Kassen, vor allem als Folge der Überbesteuerung, sich das Geld ansammelte. Jetzt bahnt sich offenbar ein gleicher Vorgang auch in der Privatwirtschaft an. Rlb.