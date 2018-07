Die Geschichte beginnt höchst alltäglich, mit einem Erlaß des zuständigen Landesministeriums für Arbeit, Soziales und Wiederaufbau in Düsseldorf, durch den der Stadtverwaltung von Hamm aufgegeben wird, die erforderliche Anzahl von Wohnungen für die Unterbringung von HO Flüchtlingen zu bauen. Das war um die Jahreswende 195354. Es wurde schnelle und — wie man hört — gute Arbeit geleistet. Ende Februar oder Anfang März waren die Baupläne fertiggestellt. Am 26. Mai berichtete der Leiter des Städtischen Bauförderungsanites, Herr Althoff, die Genehmigung für den Bau sei erteilt (Freilich fehlt in den Akten der entsprechende ministerielle Genehmigungsvermerk — aber das ist nur ein kleiner Schönheitsfehler ) Auch die Finanzierung der Bauten, bei denen es sich immerhin um ein Objekt in der Größenordnung von 600 000 DM handelte, war gesichert. Die Städtische Sparkasse gab rund 55 000 DM als erste Hypothek. An Landesdarlehen waren 374 000 DM, an Aufbaudarlehen aus Lastenausgleichsmitteln 153 000 DM verfüglich, so daß also der Bauherr — die Firma "Baugemeinschaft Schultz Henne", die hier erstmalig in Erscheinung tritt — nur noch ein Eigenkapital von rund 16000 DM (genau: 16608 DM) nachzuweisen brauchte.

Zweifellos verfügte die "Baugemeinschaft Schultz Henne" über sehr gute Fürsprecher in der Stadtverwaltung. Denn ein anderer privater Bauunternehmer, der sich um den Auftrag bemüht hatte, bekam von Herrn Althoff, dem Leiter des Bauförderungsamtes, wörtlich den folgenden ablehnenden Bescheid: "Bei der übergünstigen Finanzierung würde die Ausführung des Projektes durch einen einzelnen zu ungerechtfertigten Bereicherungen führen " Wenn diese Erkenntnis bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung gegeben war, hätte es ja wohl nahegelegen, das 600 000 DM Objekt durch die Stadt in eigener Regie auszuführen (wie das früher bei ähnlichen Bauvorhaben geschehen ist), oder es der "Hammer Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft" zu übertragen, oder eine Gruppe von Unternehmern — sei es in Gemeinschaftsarbeit, sei es durch Vergabe einzelner Lose — damit zu betrauen. Es wäre auch denkbar gewesen, einen Teil der Mittel für den Wiederaufbau von Ruinengrundstücken privater Besitzer Schließung von "Baulücken", deren es in Hamm noch viele gibt — zu verwenden. Das ist also nicht geschehen. Die Stadt "wollte nicht", wie Herr Altoff erklärte. Die Hammer "Gemeinnützige", an deren Kapital die Stadt zu 72 v. H beteiligt ist, habe — so erklärte Herr Althpff weiter — das Projekt "wegen Überlastung" nicht durchführen können. Eine weitere gemeinnützige Baugesellschaft, die "Westfälische Wohnstätte", lehnte gleichfalls ab, mit der Begründung: sie wolle und könne in Harrim "nur werkverbundene Woljnungen bauen". Und private Bauwillige — so gab Herr Althoff, der Leiter des Bauförderungsamtes, wahrheitswidrig zu Protokoll — seien eben nicht vorhanden gewesen. Deshalb also habe er dem Herrn Oberstadtdirektor Dr. Schnitz vorgeschlagen, die "Baugemeinschaft Schultz Henne", die seit 1940 im Besitz, des Baulandes gewesen sei, mit der Ausführung des Objektes zu betrauen. Daran mag soviel stimmen, daß dem Herrn. Oberstadtdirektor — er ist, als früherer Anwalt, eine rechtskundige Persönlichkeit, wie man hier zur Klärung der Situation wohl gleich bemerken darf — die Firma Schultz Henne besonders genehm war. Daß sie seit 1940 Eigentümerin des Baugeländes gewesen sei, stimmt freilich ganz und gar nicht — keiner konnte über diese Dinge besser Bescheid wissen als Herr Althoff, denn er selber hatte ja die Kauf Verhandlungen für die Firma Schultz Henne geführt, die am 26. Januar 1954 durch Abschluß des notariellen Vertrages beendet wurden, er selber hatte an der grundbuchlichen Auflassung mitgewirkt, die am 6. Mai erfolgte, er Stadtkämmerer, dafür gesorgt, daß Wiederaufbaurechte aus nicht wiederaufbaufähigen stadteigenen Grundstücken auf die Firma Schultz Henne übertragen wurden . Und zwar geschah diese Übertragung, die dem Grundstückseigentümer erhebliche Vorteile bei der Finanzierung solcher Bauvorhaben verschafft (weil nämlich für einen Wiederaufbau mehr an zinsbegünstigten öffentlichen Darlehn gegeben wird, als für einen Neubau!), ohne daß die dafür erforderliche Genehmigung des Wiederaufbauministeriums in Düsseldorf (genau gesagt: seiner für Hamm zuständigen "Außenstelle Essen") eingeholt worden wäre . Jene "Baugemeinschaft Schultz Henne", für die Herr Althoff sich ebenso unablässig wie umsichtig und großzügig einsetzte, ohne es dabei mit der Einhaltung der Vorschriften ganz genau zu nehmen, ist nun freilich auch der Protektion recht bedürftig. Sie hat kein Geschäftslokal, sondern wird vom Wohnzimmer der Frau Schultz aus betrieben.

Die Firma hat noch nicht einmal einen eigenen Fernsprecher; wenn also (in seltenen Ausnahmefällen) einmal telefoniert werden muß, so nehmen die Inhaberinnen den Apparat des Herrn Dr.

Schultz inBenutzung. Und dieser ist ja auch zeichnungsberechtigt für die Firma "Baugemeinschaft Schultz Henne", die aus seiner Frau und seiner Schwägerin besteht.

. Wie angesichts dieser Situation der Ehemann Schultz — identisch mit dem uns bereits bekannten Oberstadtdirektor Dr. Schultz — in einer Hauptausschußsitzung des Ratsherrenkollegiums seiner Staat erklären konnte: er habe mit der Firma Schultz Henne "nichts zu tun": das wird für alle Zeiten unerfindlich bleiben .

Die Sache kommt aber noch besser: Die Firma "Baugemeinschaft Schultz Henne", deren Hauptbuch der Frau des Oberstadtdirektors zugleich als — zur