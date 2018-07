Die jüngsten Ereignisse in Brasilien haben die Aufmerksamkeit der Welt wieder einmal in erhöhtem Maße auf den größten aller südamerikanischen Staaten gelenkt, dessen, innere Struktur für uns Europäer so schwer durchschaubar ist. Dieses Land, mit einer Ausdehnung von 8,5 Mill. Quadratkilometern und nur 52 Millionen Einwohnern, durchlebt seit geraumer Zeit eine wirtschaftliche (und besonders finanzielle) Krise, deren tiefste Ursachen in dem Mißverhältnis zwischen einer aufs äußerte forcierten industriellen Entwicklung und der Kapitalknappheit liegen, die durch die Wettbewerbsschwäche seiner allzu teuren Exportgüter, im besonderen seines Kaffees, auf den internationalen Märkten entstanden ist. Der bisherigen Monokultur des Kaffees, er macht auch heute noch 75 v. H. der Gesamtausfuhr aus, steht eine in ihrem Ablauf während der letzten zwei Jahrzehnte beispiellose Vermehrung von industriellen Groß- und Mittelbetrieben aller Art (von der Stahlproduktion über Textilien bis zum Penicillin) gegenüber, deren Kapitalbedürfnisse durch den aus verschiedenen Gründen vielfach gedrosselten Export nicht gedeckt werden können.

Diese Tatsache hat zu Rückschlägen geführt, die zwar das Tempo der Industrialisierung nicht aufhalten, jedoch viele Schwierigkeiten, besonders in Lohnfragen, mit sich gebracht haben. Man half sich selbst mittels einer zügellosen Notenemission, die zahlenmäßig von fünf Mrd. Cruzeiros in 1940 auf nicht, weniger als 47 Mrd. Cruzeiros in 1954 anwuchs. Daß durch derart inflationistische Maßnahmen gleichzeitig auch die Preise für Gebrauchswaren und besonders für Nahrungsmittel steigen mußten, ist eine Binsenweisheit, die nicht nur für Brasilien gilt. Neu für Brasilien, das besonders in den weiten Räumen seines Innern noch vielfach in kolonialzeitlichen Vorstellungen lebt, ist ein mit der Industrialisierung ständig wachsender Einfluß der Arbeiterklassen als mitbestimmende Schicht der Bevölkerung.

Die Arbeiter erheben Forderungen, die nach Auffassung der Unternehmer weder gerechtfertigt noch tragbar sind, wodurch die soziale Spannung immer größer wird. Getulio Vargas lavierte, indem er bald die einen, bald die anderen durch Zugeständnisse zu beruhigen suchte, doch gelang es ihm bis zu seinem Ende nicht, die gefährlich wachsende Unzufriedenheit im Lande zu beheben. Einer übermäßig starken Besteuerung der Industrie folgte eine Verdoppelung der Mindestlöhne, welche wiederum erhöhte Produktionskosten und damit eine verminderte Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Produkte nach sich zog.

Heute ist das Problem einer raschen Beseitigung der Misere dringlicher denn je. Über die Methode ist man sich im neuen Kabinett jedoch anscheinend noch nicht einig. Große Worte darf man in Brasilien nicht als bare Münze nehmen. Der Finanzminister, Prof. Eugenio Gudin, sprach sie als Nachfolger des zurückgetretenen Oswaldo Aranha, und sie unterscheiden sich im Grunde wenig von den bisherigen Planungen: die bereits zu Vargas Zeiten dekretierten Mindestausfuhrpreise für Kaffee werden beibehalten. Die durch das ebenfalls bestehende Gesetz der Devisenablieferung erreichten Gewinne dienen dem Ausbau der Verkehrsmittel und anderen volkswirtschaftlichen Zwecken. Die Inflation soll mit allen Mitteln, insonderheit durch Sparsamkeit in der Haushaltführung gebremst werden. Die Verfügung über die Verdoppelung der Mincestlöhne bleibt bestehen.

Wieweit sich die mit Emphase verkündeten Maßnahmen in der Praxis durchführen lassen, bleibt abzuwarten. Die Aussichten auf einen Inflationsstopp sind schon im Hinblick auf den inneren Bedarf und die hohen Mindestlöhne, ferner auf die Finanzierung des Kaffeexports und anderes nicht vielversprechend. Auf der anderen Seite wiederum plant man, der Landwirtschaft durch eine Hilfsaktion unter die Arme zu greifen, um die Preise der Lebensmittel herabzudrücken. Zunächst aber ist man vor allem bemüht, alle Kalamitäten auf den toten Präsidenten Vargas und sein „korruptes System“ abzuschieben, über das täglich neue Enthüllungen an die Öffentlichkeit dringen. Heinz Hell