AUSSENHANDEL

Eine weitgehende Liberalisierung des schwedischen Handels mit den USA wurde vom schwedischen Kabinett beschlossen. Als Begründung wurde gesagt, daß die wirtschaftliche Lage eine beträchtliche Ausweitung der schwedischen Importe aus den USA gestatte und die Liberalisierung als ein Beitrag zur Verwirklichung der Konvertibilität angesehen werden soll.

Zwischen Brasilien und der CSR wurde ein Handelsabkommen unterzeichnet, das den Warenaustausch zwischen beiden Ländern erheblich ausweiten soll. Als Gegenlieferung für Kaffee, Kakaobohnen, Baumwolle und Tabak sollen aus der CSR Bau- und Industriemaschinen, chemische Erzeugnisse sowie Hopfen und Malz geliefert werden.

Westdeutschlands Fleischwarenexport hatte im vergangenen Jahr einen Wert von 77,3 Mill. DM. Für den Export lebender Tiere wurden 17,9 Mill. DM erlöst. Sie gingen vorwiegend nach der Schweiz, Italien und Südamerika, während die USA und Großbritannien die Hauptabnehmer für deutsche Fleischerzeugnisse waren.

Jugoslawiens Exporte hatten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres einen Wert von 37 418 Mill. Dinar (fast 125 Mill. $), Das bedeutet gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres eine Zunahme um fast 26 Mill. S. Wichtiges Bezieherland war Westdeutschland, das Waren im Werte von 7682 Mill. Dinar (25,6 Mill. $) aufnahm.

AUSLAND

Nunmehr hat auch Griechenland einen entscheidenden Schritt in der Freigabe der deutschen Vorkriegsvermögen getan, dem insbesondere im Hinblick auf die z. Z. in USA laufenden deutschen Freigabebestrebungen besondere Bedeutung zukommt. Es sind allerdings bisher nur diejenigen Vermögenswerte freigegeben, deren deutsche Eigentümer entweder vom 6. April 1941 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes (31. 7. 1954) ohne Unterbrechung in Griechenland ansässig waren oder wenn sie Griechenland verlassen hatten, bis zum 30. Juni 1951 wieder zurückgekehrt waren. Die Freigabe muß bis zum 31. 1. 1955 beim griechischen Finanzministerium beantragt werden. Auch die Erben nach dem 4. I. 1946 in Griechenland verstorbener Deutscher können die Freigabe beantragen, wenn sie die erwähnten Voraussetzungen erfüllen.