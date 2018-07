Das Bundeswirtschaftsministerium hat einePreis-Verordnung erlassen, die die Erhöhung der Krankenhauspflegesätze für Krankenkassenmitglieder und Selbstzahler der dritten Pflegeklasse ermöglicht. Die zulässige Erhöhung wird nicht prozentual festgelegt, sondern soll sich nach der Selbstkostenrechnung des Krankenhauses richten.

Die Schätzungen über den vermutlichen Umfang der zu erwartenden Erhöhung der Pflegesätze weichen stark voneinander ab. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet mit einer Verteuerung um durchschnittlich 18 v. H. Das heißt, der theoretische Durchschnittssatz im Bundesgebiet von 7,90 DM würde auf 9,30 DM je Tag und Patient steigen. Die Krankenkassen wenden ein, eine Erhöhung um 1,40 DM würde nach den Schätzungen der Krankenhausverbände nicht ausreichen; nach deren Ansicht sei eine Preisheraufsetzung um 3 bis 4 DM notwendig. Dann würde aber die gesamte Mehrbelastung nicht, wie das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, höchstens 120 Millionen DM im Jahr ausmachen, sondern mindestens 300 Millionen.

Das Bundeswirtschaftsministerium begründet seine Maßnahme mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser, besonders der karitativen, die etwa 45 v. H. aller Krankenhäuser ausmachen. Außer den Kriegszerstörungen war es der Verlust ihres Vermögens, der gerade diese Krankenanstalten in eine überaus schwierige Situation gebracht hat. Nun werden die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Krankenhäuser weder von den Krankenkassen noch von den Ärzten bezweifelt. Schon die kostspielige technische Apparatur eines modernen Krankenhauses belastet dessen Budget schwer. Aber Krankenkassen wie Ärzte wenden ein, daß es nicht Sache des Patienten und seiner Krankenkasse sei, für alle Kosten aufzukommen. Seit jeher habe der Kranke oder seine Krankenkasse nur die durch den Spitalaufenthalt entstehenden unmittelbaren Kosten, nicht aber einen bestimmten Anteil der Generalunkosten getragen.

Krankenversicherte und Ärzte fragen sich, wie sich die Erhöhung der Pflegesätze für sie auswirken wird. Das Bundeswirtschaftsministerium ist der Ansicht, daß die Krankenkassen die Mehrbelastung unschwer tragen könnten. Die Krankenkassen meinen im Gegensatz dazu, daß die Erhöhung der Pflegesätze eine wesentliche Einschränkung der Mehrleistungen der Kassen notwendig machen werde. Diese über die gesetzlich festgelegten Pflichtleistungen hinausgehenden freiwilligen Leistungen der Kassen, wie Bezahlung eines höheren als des gesetzlich vorgeschriebenen Krankengeldes, höhere Krankenhausbeiträge für Familienmitglieder des Hauptversicherten und so weiter, würden, so erklären die Krankenkassen, in Zukunft beträchtlich eingeschränkt werden müssen. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge komme schon deshalb kaum in Frage, weil sie gesetzlich an die Zustimmung der Krankenkassenvorstände gebunden sei, die sich paritätisch aus den Selbstverwaltungsvertretern der Versicherten und denen der Arbeitgeber zusammensetzen. Die Krankenkassen zeigen sich besonders darüber besorgt, daß die Preisverordnung Von dem bisherigen Grundsatz der Höchstsätze abweiche und an ihrer Stelle Mindestsätze vorschreibe. Die öffentlichen Krankenhäuser dürfen nämlich in Zukunft keine geringeren Pflegesätze nehmen als gleichartige freie gemeinnützige Krankenanstalten sie nach ihrer Selbstkostenberechnung fordern. Gegen das Argument des Bundeswirtschaftsministeriums, daß die letzten, nicht durchPreiserhöhungen bedingten Lohnerhöhungen automatisch den Krankenkassen höhere Mitgliedsbeiträge brächten, wenden die Krankenkassen ein, diese Mehreinnahmen gingen zum Teil durch die mit der Lohnerhöhung ebenso automatisch verbundene Erhöhung des Krankengeldes wieder verloren. Der Versicherte wird also wohl mit einer Herabsetzung der freiwilligen Mehrleistungen der Krankenkassen rechnen müssen.

Und welche Folgen dürfte die Erhöhung der Pflegesätze für die Ärzte haben? Ihre berechtigte Forderung nach Erhöhung ihrer Pauschalsätze hat angesichts der neuen, zusätzlichen Belastung der Krankenkassen noch weniger Aussicht auf Erfüllung als bisher. Dabei geben alle Partner und auch das Bundeswirtschaftsministerium zu, daß die Ärzte, wie überdies auch Vertreter anderer freien Berufe, an dem wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik, im Durchschnitt einen relativ zu geringen Anteil haben. Das zu versteuernde Durchschnittseinkommen des Arztes ist außerordentlich niedrig. In den Genuß dieses Einkommens gelangt der Arzt aber in der Regel erst mit dem 42. Lebensjahr. Acht Jahre später beginnt bereits das Absinken seiner Leistungskurve. Die meisten Ärzte sind daher nicht in der Lage, einigermaßen ausreichende Rücklagen für ihre Altersversorgung zu machen. Eine Verminderung der Relation zwischen Arzt und Kranken versicherten auf etwa 1:450, wie sie häufig gefordert wird, würde zwar das durchschnittliche Zulassungsalter der Ärzte für die Krankenkassentätigkeit von 42 auf 35 Jahre herabdrücken, aber gleichzeitig dürften sich damit die Einnahmen des Arztes erheblich verringern.

Robert Strobel