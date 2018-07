Wenn es mit dem folgerichtigen Verlauf einer kommunistischen Parteilinie nicht oft eine besondere Bewandtnis hätte, wäre die jetzt von Pankow vollzogene Namensänderung schon längst fällig gewesen. Denn eigentlich hätte der Begriff Siemens als Prototyp des „Konzernherren“ wohl längst ausgerottet sein müssen. Aber die Zweckmäßigkeit schien den „volkseigenen“ (Konzern-) Herren offenbar wichtiger zu sein als der jeweils gültige alte oder neue Kurs. So gab es aus der einstmals großen Familie der Siemens-Werke seit der Zwangsenteignung der im sowjetisch besetzten Gebiet gelegenen Betriebe nur noch die Siemens-Plania-Werke in Berlin-Lichtenberg, die dem Namen nach die Erinnerung an eine der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten wachhielten.

Ihr Name war, ähnlich wie der zahlreicher anderer Unternehmungen, gut genug, um vor den Karren der Pankower Exportbemühungen gespannt zu werden. Jetzt ist aus „Siemens-Plania“ plötzlich „VEB Elektrohalle Lichtenberg“ geworden, und auch ein neues Warenzeichen wurde eingeführt. Notgedrungen offenbar. Denn in einer Feststellungsklage vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich war im April der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs gegenüber der westdeutschen Siemens-Plania-AG als erfüllt angesehen worden. Mit der zuweilen zu beobachtenden Spätzündung hat Pankow nun die Konsequenzen gezogen. Der Spruch ausländischer Gerichte verfehlt also offenbar doch manchmal seine Wirkung nicht... –ser.