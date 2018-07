Die Öffentlichkeit hat nur selten Gelegenheit, einen Einblick in die stillen Reserven der Industrie zu gewinnen. Aus dem Geschäftsbericht der Vereinigte Jute- Spinnereien und Webereien AG‚ Hamburg, für das Geschäftsjahr 1953 ist ein solcher aber sehr gut zu gewinnen. Die Gesellschaft hat ihre Beteiligung an der Gebrüder Spohn GmbH-, Neckarsulm, veräußert. Die Übertragung der Anteile verteilt sich auf 1953 und 1954. Für 1953 zeigen nun die Beteiligungen einen Rückgang um 70 250 DM, d. h. um den vorläufigen Buchwert der in 1953 übertragenen Anteile. Von dem hierüber hinaus erreichten Erlös wurde mit Rücksicht auf das DM-Bilanzgesetz vorläufig ein Teilbetrag von 330 000 DM einer Sonderrücklage und der Rest teils den Rückstellungen, teils dem Ertrag zugeführt. In der Ertragsrechnung erscheinen ao. Erträge mit 469 000 DM. Demnach ist der tatsächliche Verkaufspreis der Beteiligungen im Buchwerte von 70 000 DM noch weit höher als 450 000 DM, wobei die Schätzung nicht kleinlich über diesen Betrag hinauszugehen braucht, vielleicht sogar eine Verdoppelung oder gar noch höhere Ziffern annehmen kann. Wie gesagt, es handelt sich nur um einen Einzelfall, den man nicht ohne weiteres verallgemeinern darf. Immerhin zeigt das Beispiel doch recht deutlich, wie groß die stillen Reserven sind, die unsere Industriebilanzen schon wieder enthalten. P.