Im Mittelpunkt der Erörterungen des Verkehrsausschusses des Bundestages stand die vom Wissenschaftlichen Beirat des BVM veröffentliche Schrift über „Grundsätze für die Aufbringung der Kosten der Verkehrswege“. Dabei ist von den als Sachverständige gehörten Professoren noch einmal die Behauptung wiederholt worden, daß das in den Straßen steckende Kapital verzinst werden müsse, diese Zinsen als Straßenkosten den Straßenbenutzern anzulasten und durch entsprechende Steuern einzuheben seien. Um auch dem entgegengesetzten Standpunkt Gehör zu verschaffen, veröffentlichen wir hier du von Wirtschaftsberater Diplomkaufmann Werne: Mackenroth (Deutsche Straßenliga) stammende Stellungnahme zum Thema „Straßenzins“.

Der Weisheit neuester Schluß ist: Straßen kosten Zinsen. Wer es nicht glaubt, dem wird mit erhobenem Finger gesagt, dies sei eine wissenschaftliche Erkenntnis, an der niemand vorbeigehen könne. Bei allem schuldigen Respekt vor Rang und Namen derjenigen, die das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesverkehrsministerium unterschrieben haben, sei es trotzdem gestattet, gegenteiliger Meinung zu sein. Straßen kosten nämlich keine Zinsen.

Zunächst einmal ist die Frage zu prüfen, ob es sich hier um ein nationalökonomisches oder betriebswirtschaftliches Anliegen handelt. Die nationalökonomischen Zins- und Kostentheorien geben zweifellos keine Antwort auf die Frage, ob Straßen Zinsen kosten. Die Fragestellungen der Nationalökonomie sind auf völlig andere Ziele gerichtet. Hier also handelt es sich um eine echte betriebswirtschaftliche Fragestellung. Sowohl Ausgangspunkt wie Endziel der Untersuchungen über den Zins als Kostenelement der Straße tragen ja auch einen echten, betriebswirtschaftlichen Charakter. Sie dienen nämlich dem Kostenvergleich zwischen zwei verschiedenen „Wirtschaftseinheiten“ – im vorliegenden Fall dem Vergleich von „Schiene“ und „Straße“.

Dazu ist es notwendig, festzustellen, hier von drei sehr verschiedenen Dingen gesprochen wird. Es handelt sich einmal um das Anlagevermögen, das durch die Straßen repräsentiert wird, und zum anderen um das eigene und das fremde Kapital, das den Gegenwert zu diesem Anlagevermögen bildet. Wenn man die Dinge mit diesen bilanzmäßigen Begriffen mißt, dann ergibt sich auf die Frage, an welcher Stelle hier Zinsen als Kosten entstehen, doch die ganz eindeutige Antwort, daß dies ausschließlich auf der Position „Fremdkapital“ sein könnte. Dieses Fremdkapital ist aber, wenn man von geringfügigen Anleiheverpflichtungen absieht, über deren wirklichen Charakter’ auch zu streiten wäre, in einer Bilanz der „Straße“ nicht vorhanden: ergo können dafür auch keine Zinsen als Kosten entstehen.

Setzt man das Bilanzbild der Straße folgerichtig fort, dann kommt man ferner zu dem Ergebnis, daß auch das eigene Kapital in dieser Bilanz fehlt. Straßen sind nämlich nicht aus „Kapital“ gebautworden, sondern aus Steuern und Abgaben der Allgemeinheit, wobei der geschaffene Bauwert auch nicht aktiviert worden ist, sondern praktisch in jedem Jahr voll abgebucht wurde. Die Straße hat also eine Bilanz, auf der das Anlagevermögen (wie auch das eigene und das fremde Kapital) keinen Buchwert besitzt.

Der Einwand, daß Kosten auch „als solche“ zu betrachten und zu behandeln sind, wenn sie zwar effektiv nicht als Ausgaben entstehen, aber doch eigentlich gezahlt werden müßten, d. h. also Sollkosten sind, nützt zur Stützung der These des Wissenschaftlichen Beirates nicht das geringste: denn diese Zinsen entstehen auch nicht einmal als Soll- – kosten. Sie wären nur zu rechtfertigen in bezug auf ein Schuldkapital, für das aus irgendwelchen besonderen Gründen die Zinspflicht entweder gestundet oder ganz gestrichen wäre, während bei dem dazu in Vergleich zu setzenden Betrieb diese Vorteile nicht gegeben sind. Diese Voraussetzung trifft offensichtlich hier nicht zu.

Vom Standpunkt des Kostenvergleichs aus ist es schon deshalb höchst überflüssig, der Straße „Zinskosten anzulasten“, da bekanntermaßen die Schiene den Gegenwert des im Schienennetz steckenden Anlagevermögens auch nicht verzinst. Wenn dazu bemerkt wird, daß die Erwirtschaftung eines entsprechenden Zinsbetrages im Hinblick auf die Gemeinwirtschaftlichkeit der Bahn nicht vorzusehen wäre, dann sollte man folgerichtigerweise auch bei der Straße von vornherein von derartigen Erwägungen Abstand nehmen. Die dabei herauskommende Zahlenspielerei führt unter keinen Umständen zu irgendwelchen praktisch verwertbaren Ergebnissen, sondern schafft nur Verwirrung und einen höchst überflüssigen Meinungsstreit.