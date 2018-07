Die aus ehemaligen Werkskomplexen von Klöckner, Hoesch und Stahlverein zusammengesetzte und durch die Entflechtungsgesetze entstandene Holding-Gesellschaft Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, wird am 29. September ihre oHV durchführen. Neben Erledigung der Regularien für 1952/53 stehen Satzungsänderungen – die Wiederausschaltung alliierter Fremdbestimmungen – und Neuwahlen des AR auf der Tagesordnung. Von dem AK von 40 Mill. DM hat inzwischen die Verwaltungsgesellschaft der Hugenberg-Interessen, die Ostdeutsche Privatbank (Opriba), rund 26 v. H., ferner einen ähnlichen Anteil der Allianz-Versicherungskonzern erworben. Ein Teil dieser Pakete ist erst kürzlich aus dem transitorischen Portefeuille der Rheinische Stahlwerke AG in die neuen Hände übergewechselt. In den AR dürften von beiden neuen Paketinhabern ein oder zwei Vertreter bei Südwestfalen einziehen.

Das Unternehmen hat auch das Geschäftsjahr per 30. 9. 1953 zur finanziellen Konsolidierung benutzt. Die mit 4 v. H. vorgeschlagene Dividende wird aus den bei der Neugründung gebildeten Rücklagen gezahlt, eine Dividendenpolitik, die bereits wiederholt in der Montanindustrie anzutreffen war. Diese Art der Dividendenzahlung hat für das Unternehmen den Vorteil, daß die Erträge so weit wie möglich über steuermindernde Konten zugunsten des Anlageaufbaues geleitet werden konnten. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 266 gegen 247 Mill. DM im Vorjahr bei folgenden Produktionszahlen: Stahleisen 64 500 (63 400), Rohstahl 268 500 (236 000), Blöcke 210 000 (188 000), Bleche und Bänder 172 400 (187 400) und Draht 68 800 (66 700) t. – lt.

*

Orenstein-Koppel: Günstige Aussichten für 1954. Die HV der Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG in Berlin hat die Einziehung von nom. 1,48 Mill. DM Vorzugsaktien bis zum 31. Dezember beschlossen. Da der satzungsmäßig festliegende Rückzahlungskurs 110 beträgt, die Stammaktien an der Berliner Börse am 3. September aber mit 143 notiert waren, nimmt die Verwaltung an, daß sämtliche Aktionäre den Umtausch in Stammaktien vornehmen werden. über eine Kapitalerhöhung, so verlautete weiter, liegen Verwaltungsbeschlüsse noch nicht vor, wenn auch soviel gesagt werden könne, daß die Einziehung der Vorzugsaktien dazu dient, um ggf. entsprechende Möglichkeiten zu haben. Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr liegt bisher etwa auf Vorjahreshöhe, besonders günstig seien die Aussichten für das Spandauer Werk. Die HV beschloß antragsgemäß, für 1953 eine Dividende von 7 v. H. zu verteilen.

Als zweite Werft der Bundesrepublik hat die Lübecker Maschinenbau AG sowjetische Schiffsbauaufträge erhalten. Es handelt sich um die Lieferung von fünf Fischereifahrzeugen im Gesamtwert von 50 Mill. DM, nachdem die bundeseigenen Kieler Howaldtswerke bereits Verträge über die Lieferung von insgesamt 24 Fischereifahrzeugen mit der UdSSR abschließen konnten.

Die Electroacustic GmbH., Kiel, hat seit Aufnahme der Produktion vom Jahre 1949 bis jetzt rund 1 Mill. Elastic-Kristall-Tonabnehmer für Phonogeräte hergestellt. Der Exportanteil dieser Erzeugung an der gesamten Elac-Produktion liegt bei 50 v. H. Im Wert erreicht er mehr als 1 Mill. DM je Monat Das Unternehmen beschäftigt 1100 Arbeitnehmer; davon arbeiten 800 bei der Herstellung der Kristallsysteme und der Plattenwechsler, Zum weiteren Erzeugungsprogramm des Unternehmens gehören Fischlupen und andere elektroakustische Geräte für die Schiffahrt.