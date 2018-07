Es ist erst ein paar Jahre her, daß westdeutsche Brauereien und Händler für einen Zentner Hopfen Phantasiepreise bis zu 2000 DM bezahlen mußten. Jahr für Jahr auch bemühten sich die Hopfenbauern, zu Beginn der Ernte zu versickern, daß die Ernte gering sei, jedoch die Qualität wieder hervorragend, während die Brauer erklärten, es werde zwar sicher eine große Menge Hopfen geben, aber die Qualität genüge nicht ganz den geforderten Ansprüchen. Nun, die Zeiten haben sich geändert. Schon im Vorjahr zeigte sich ein Wandel in diesem jährlichen Preiskrieg um das Spekulationsobjekt Hopfen, der im Verlauf der Saison den endgültigen Übergang vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt brachte. Eine noch nie dagewesene Rekordernte von 360 000 Zentnern konnte zwar untergebracht werden, erhebliche Preiseinbrüche waren aber nicht zu vermeiden, und der Hopfenpreis sackte teilweise unter die 100-DM-Grenze ab. Während die westdeutschen Brauereien 190 000 Ztr. aufnahmen, wurden 145 000 Ztr. exportiert, und etwa 25 000 Ztr. gingen in die Sowjetzone. Dabei gelang es Deutschland – wenn auch unter Preisopfern –, seinen Ruf als erstes Hopfenexportland der Welt wiederzugewinnen und eine Reihe neuer Exportmärkte zu erwerben.

Zu Beginn der neuen Hopfenkampagne könnte man anläßlich der traditionellen, Hopfenfahrt des bayerischen Brauerbundes in das Hopfengebiet der Hallertau feststellen, daß Brauer sowohl wie Hopfenbauern, gewitzigt aus den Erfahrungen der letzten Jahre, zusammengerückt sind. Die kalte und feuchte Witterung hat dem Hopfen, im Gegensatz zu anderen Fruchtarten, nicht geschadet. Man rechnet mit einer Ernte etwa auf. der Basis von 1951 (257 000 Ztr.), nachdem man scharf gegen das Anbauen von „schwarzem“ Hopfen – die Hopfenanbauflache ist auf 8045 ha festgelegt – vorgegangen ist. Um nun den Spekulationscharakter des Hopfens zu neutralisieren, den Brauern eine stabile Rohstoffeinkaufsbasis zu sichern, dem Hopfenbauern einen auskömmlichen Preis zu gewährleisten und vor allem die neugewonnenen Exportmärkte nicht durch einen verminderten Anbau (als Reaktion auf den vorjährigen Preisverfall) zu verlieren, haben die Hopfenbauern den Brauern einen Preisrahmen zwischen 300 – 400 DM vorgeschlagen, Mit Hilfe dieses Preisrahmens und neu gegründeter Hopfenverwertungsgesellschaften, die den Bauern innerhalb dieser Grenze eine Abnahmegarantie zusichern, hofft man in Zukunft, hektischen Preissprüngen begegnen zu können und die Hopfenpreisbildung allmählich zu stabilisieren. Sollte dieser Versuch gelingen, dann müßte sich auch der Biertrinker – eine Korrektur der Biersteuer und eine ähnliche Entwicklung bei den anderen Braurohstoffen vorausgesetzt – eine Chance ausrechnen können... t. r.