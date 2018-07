Vor kurzem fand die Hauptversammlung eines Unternehmens statt, das mit einem Jahresumsatz von rund 350 Mill. DM und einem AK von über 120 Mill. DM eine beachtliche Größe darstellt. Die Verwaltung des Unternehmens hat in den letzten sieben Jahren durch Entflechtung und Besitzwechsel eine ungemein umfangreiche Sonderbelastung an Arbeit auf sich nehmen müssen, eine Arbeit, die nicht nur in den Wochenstundenziffern überlanger Tage und endloser Nächte gemessen werden kann, sondern zu der ein besonderer Aufwand von geistigen Energien und konstruktiven Ideen notwendig war. Die bilanzmäßige Bewältigung von Kriegsschäden und Anlagerückständen hat zusammen mit politisch bedingter Einengung der Ertragsfähigkeit nicht zu Gewinnen ausgereicht. Die Tätigkeit von Aufsichtsräten wird aber bekanntlich nicht nur durch eine feste Vergütung, sondern auch durch Tantiemen, auf der Grundlage der Gewinne geleistet.

Dieses große Unternehmen hat nun auf seiner jüngsten oHV den rd. 8000 Aktionären vorgeschlagen, die AR-Tantieme auf jährlich je 3000 DM für das einzelne Mitglied und auf das Doppelte für die Vorsitzenden festzulegen. 50 v. H. dieser Summe gehen ja als Tantiemesteuer gleich an den Fiskus. Es verbleiben demnach 1500 DM im Jahr oder 125 DM im Monat. Dies ist also die Bezahlung eines AR-Mitgliedes in einem Unternehmen mit, wie gesagt, 350 Mill. Jahresumsatz und mehr als 120 Mill. DM AK. Aber selbst gegen diese „Vergütung“ stimmten mehrere Aktionäre des Unternehmens. Wir halten das für weniger glücklich! 125 DM ist heute nicht einmal die Bezahlung für eine unbegabte Schreibkraft. Den namhaften Vertretern des Wirtschaftslebens im AR eines Großunternehmens wird aber von einigen Aktionären nicht einmal diese Summe zuerkannt... Rlt.

Der AK der Hapag hat in seiner Sitzung die Erweiterung des Vorstandes um zwei ordentliche Mitglieder beschlossen. Neben Werner Traber (bisher alleiniges Vorstandsmitglied) wurden nunmehr Wolf Vogler (bisher stv. Mitglied) und Dr. Otto Wachs (bisher Vorstandsmitglied der Bremer Landesbank) zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. Dr. Katzenstein (bisher Prokurist der Hapag) wurde zum stv. Vorstandsmitglied bestellt. Die Kapitalzusammenlegung wird voraussichtlich erst 1956 erfolgen; die zunächst bis zum 31. Dezember 1954 gestellte Frist zur Durchführung dürfte um zwei Jahre verlängert werden. Die nächste o. HV der Hapag wird voraussichtlich im November dieses Jahres stattfinden.