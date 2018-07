Augen gelassen, hast du nidit ihren Hals gesehen?" "Den Hals?" — "Ja, den Jials, eine Falte neben der anderen", und nun war es an Anna, mich Einverständnis heischend anzusehen.

"Weißt du", antwortete nun Alfio versöhnlich, "nach dem Hals habe ich nun wirklich nicht geschaut. Für mich ist Claudia nur eine tüchtige und wertvolle Kollegin, die in ihrem Fach " Doch seine Frau unterbrach ihn sofort "Ihr Facht Das sieht man ihr sofort an, daß sie darin tüchtig sein muß, mit dieser Hornbrille, diesem männlichen Gehabe und dieser Figur " "Na, erlaube mal", sagte Aifio, indem er mir einen flehenden Blick zuwarf, "die Figur, so schlank und groß " "Ja, wie aus Holz geschnitzt", gab Anna verächtlich zu, "alles Ecken ohne Rundungen, ohne ein bißchen Sex Appeal, und im übrigen spricht ja ihre Tüchtigkeit Bände wenn eine Frau sich hon ein Fach wählt, so hat sie es eben für ratsamer gehalten, den Männern und nicht den Frauen Konkurrenz zu machen. Du hast gar nicht nötig, zu sagen, daß sie tüchtig ist es reicht vollkommen, sie anzusehen die Tüchtigkeit einer Frau, die nichts anderes fertig bekam und sich deswegen auf die Hypoplegsie geworfen hat klinischer Blick! Was willst du von einer Frau mit klinischem Blick verlangen, und vor allem, sage mir nicht, daß sie zweiunddreißig Jahre alt ist oder gar hübsch. zweiunddreißig Jahre, die?, ich frage mich nur, wo hast du deine Augen ? Alfio hatte sich unter dieser Flut von Einwendungen und vor allem beeindruckt von dem sarkastischen Ton in sein Bad zurückgezogen, um sich zu waschen und seine Glatze zu bürsten. Anna schüttelte den Kopf, widerwillig und mit Verachtung: "Alle seid ihr gleich, ihr Italiener " und ich vermeinte in ihren Worten wieder die kalte Wut der Empörung wie an jenem florentinischen Mondscheinabend zu spüren (Wird fortgesetzt)