Eines Tages möchte ich wirklich die Geschichte der großen italienischen Don Giovannis schreiben. Ich würde dann mit Casanova beginnen, um mit DAnnunzio, Malaparte, Gino Rocca, Picci Ruspoli, Gianni Agnelli und Giorgio Cini zu enden. Die fünf letzteren waren meine Freunde. DAnnunzio habe ich gekannt und über Casanova weiß ich genug, um zu sagen, daß sie alle zusammen eine hervorstechende Eigenschaft gemeinsam haben: die totale Unfähigkeit, sich zu verlieben. Das schließt andererseits aber keineswegs aus, daß sie nicht der Leidenschaft, großer Leidenschaft sogar fähig gewesen wären, ganz im Gegenteil: Giorgio Cini, der die schöne Merle Oberpn geliebt hat, und Gino Rocca bezahlten sogar ihre Leidenschaft mit dem Leben; doch waren sie selbst niemals Gefangene dieser Gefühle geworden, obwohl sie unzweifelhaft tief und heftig waren, sondern sie benutzten sie inimer nur als Instrument der Verführung. "Wegen dieser Frau werde ich noch wahnsinnig", schrie mir einmal Picci Ruspoli auf dem Dachgarten seiner römischen Villa entgegen, und er meinte damit eine florentiniscbe Gräfin, die sich weigerte, seine Geliebte zu werden. Er sah erschöpft aus und seine Züge waren blaß und übermüdet "Gott, wenn sie nicht so schön wäre und eine halbe Stunde redete er so auf mich ein und sprach (ehrlich gemeint) sogar von Selbstmord. Unvermittelt Kielt er aber auf einmal inne und fragte mich ganz kalt und ruhig: "Sag mal, sieht man es mir an, daß ich nun schon ein paar Nächte lang nicht schlafe?" — "Und ob", antwortete ich, "du bist der Schatten deiner selbst geworden Da lächelte er selbstgefällig und bemerkte abschließend: "Also fahre ich nach Florenz und lasse mich so sehen Und gesagt, getan, er fuhr davon, und das Resultat soll außerordentlich lohnend gewesen sein. Er litt wirklich, mein Freund Picci, daran war kein Zweifel, aber trotzdem war er klardenkend genug, um sein Leiden auszunutzen.

Die letzte Leidenschaft des berühmten Schriftstellers"und Lustspieldichters Gino Rocca war eine bekannte Schauspielerin. Um ihr zu folgen, ließ Gino Frau und Sohn, die Leitung seiner Zeitung, brach die Verträge mit seinem Verleger und dem Theater und kam nach und nach ihretwegen an den Bettelstab. Er lebte zum Schluß in einer dürftigen Dachstube, die ihm ein Freund aus Mitleid abgetreten hatte, und dort sah ich ihn zum letztenmal. Er — einst einer der gepflegtesten und elegantesten, Männer — trug einen abgeschabten Anzug und war einem Abendspaziergang eit T agen aiekt rasiert. Vergeblich versuchte ich, m den florentinischen Gärihn aus seiner Apathie aufzurütteln; ich sprach ihm von seiner Familie, von seinem Beruf, von seiner Arbeit, von dem Leben, das draußen auf ihn wartete. Vergebens, Mit der Stirn an der Fensterscheibe sagte er mir seinen endlosen Monolog der Verzweiflung auf: für ihn war jetzt, wo die geliebte Frau ihn verlassen hatte, alles aus, nichts existierte mehr, weder Arbeit, noch Beruf, noch Familie, und unter Schluchzen wiederholte er mir zehnmal, zwanzigmal immer wieder den einen, einzigen Namen, Endlich schien er sich zu beruhigen, ich wartete, ob e noch etwas sagen würde, aber da er schwieg, trat ich neben ihn ans Fenster und sah, wie er auf einen Balkon, eine Etage unter uns, starrte. Dort stand ein wenig bekleidetes, dunkelgelocktes Mädchen, die vorgebeugt den Beschauer in verlockende Tiefen sehen ließ "Zum Teufel auch, hat die einen schönen Busen", sagte Gino Rocca voll Bewunderung und wollte das Fenster aufmachen, doch" er fuhr sich dabei über das Gesicht und erinnerte sich der Bartstoppeln. Also drehte er sich um und ging zum Waschtisch, und als ich ihn verließ, war er dabei, sich gründlich zu rasieren. Und doch ist er kurze Zeit danach für die geliebte Frau aus dem Leben geschieden, die in seinen letzten Tagen doch noch einmal zurückgekehrt war und ihm die Hand bis zum Ende gehalten hatte.

Gleichwohl möchte ich mit diesen kurzen Anekdoten meine deutschen Leserinnen nicht zu sehr enttäuscht haben, und sie täten unredit, sidi eine vollkommen negative Auffassung vom italienischen Eros zu machen. Mein Bericht soll nur dazu dienen, sie vor der Legende zu warnen, die meine Landsleute mit einem romantischen Glorienschein umgibt, und sie schützen vor gefährlichen Illusionen und vor noch gefährlicheren Enttäuschungen. Meine ihn existieren keine "Kameradinnen", für ihn sind Silberfaden schimmerte, etwas gelockert. Als sie Landsleute sind explosiv, unterhaltene!, liebenswürdig, begeisternd, aber absolut gefeit gegen jede nordische Sentimentalität. Sie haben die Frauen absolut nötig, achten sie aber nicht sehr, außer der einen, die einmal die Mutter ihrer Kinder werden soll. Und wenn sie sich doch entschließen, eines Tages für eine zu sterben, so tun sie es mehr, um ihrer Rolle treu zu bleiben, denn aus wahrer Liebe. — Ich war Anna seit den — ach wie lange schon zurückliegenden — Uniyersitätsjahren nicht mehr begegnet und hätte mir damals wahrscheinlich nicht träumen lassen, sie so wiederzusehen: stattlich geworden, mit einem kleinen Anflug von Doppelkinn und Muter von drei heranwachsenden Kindern. Natürlich war sie auch jetzt noch eine hübsche Frau, nur eben in einem ginz anderen, fast entgegengesetzten Sinne wie damals, wo sie schmal, mager, unruhig, wie elektrisiert auf dem besten Wege gewesen war, eine brillante Rechtsanwältin zu werden. Ungeheuer bewandert in den Pandekten, von Hingabe und Eifer an das Studium erfüllt, verfocht sie leidenschaftlich alle frauenrechtlichen Tendenzen, und wir männlichen Studenten hätten sie sicher als hoffnungslose "Büfflerin" abgetan, wenn sie nicht über ein paar so wundervolle meergrüne Augen nd ein Paar so phantastisch hübsche schlanke Beine verfügt hatte. Aber wehe dem, der gewagt hätte, sie das auch nur indirekt merken zu lassen, daß wir uns ihre Überlegenheit in der Jurisprudenz nur wegen jener wenig intellektuellen und metaphysischen Eigenschaften gefallen ließen.

Es wäre ihm schlecht bekommen, und tatsächlich ist meine lebhafteste Erinnerung an sie mit einer schallenden Ohrfeige verbunden, die sie mir bei ten verabfolgt hatte, als ich mich nicht davon überzeugen ließ, daß sie sich von mir zu dieser Mondscheinpromenade einzig und allein deswegen hatte einladen lassen, weil sie Lust verspürte, über des Kaisers Justinian Gesetzbücher zu reden "Du bist genau wie die ändern. Alle gleich, ihr Italiener zischte sie mir mit kalter Wut ins Gesicht.

Doch ließ sie sich bald eines anderen belehren, als sie sich nicht lange danach Hals über Kopf in einen neugebackenen Doktor der Medizin verliebte, der zwar auch Italiener war, aber anscheinend doch von anderem Schlage gewesen sein muß. Die Verlobungszeit verlief äußerst stürmisch, denn Anna wollte zuerst nichts davon wissen, ihm ihr Studium und die Karriere als Rechtsanwältin zu opfern. Doch der Zukünftige hieß Alfio und war Sizilianer — das sagt alles. Anna protestierte, kämpfte, setzte fast die Heirat aufs Spiel, aber es nützte ihr nichts. Er hatte, was die Familie bstraf, unumstößliche Grundsätze: seine Gattin hatte Hausfrau und nichts anderes zu sein, und er verlor keine Zeit. Nach acht Monaten wurde geheiratet, nach zehn Monaten war der erste Sohn da, nach weiteren elf der zweite und nach zwei Jahren eine kleine Tochter. Und in diesen vier Jahren hatte Anna so viel mit der Mutterschaft und den Kindern zu tun, daß sie Justinian und Pandekten vergaß. Als sie sich ihrer wieder erinnerte, war es zu spät geworden.

Da sie zufällig von meinem Aufenthalt in Mail land gehört hatte, rief sie mich an. Wir verabredeten, daß ich um fünf Uhr zu ihr zum Tee kommen würde, damit wir ein bißchen Zeit zum Plaudern hätten. Später wollten wir zusammen in die Klinik fahren, um Alfio abzuholen.

Ihre Lebensgeschichte, die sie mir nun erzählte, war die einer Frau der guten Gesellschaft, die einen Arzt geheiratet hat, der, ohne gerade eine Leuchte der Wissenschaft zu sein, doch eine gute Karriere gemacht hatte. Nur war er eben bei näherer Besichtigung auch nicht besser als wir anderen italienischen Männer gewesen. Den Irrtum, dem sie eines schönen Abends in den florentinischen Gärten verfallen war, als Alfio dasselbe Unverständnis für Justinian an den Tag gelegt hatte wie ich (ohne jedoch mit denselben Sanktionen bestraft zu werden), diesen Irrtum, er sei etwas ganz Besonderes, hatte sie erst nach der Geburt des dritten Kindes eingesehen. Dann aber war der Umzug in die Großstadt Mailand gekommen, die nicht allzu leichten Anfänge seiner Laufbahn, der Krieg, Alfios Gefangenschaft und endliche glückliche Heimkehr, und jetzt die Kinder, die gut heranwuchsen der Älteste besuchte schon das Gymnasium. "Alles in allem also", meinte ich, "kannst du doch eigentlich nicht unzufrieden mit deinem Leben sein — "Nein, nein sagte sie, aber es klang wenig überzeugt "Natürlich habe auch ich meine schönen Stunden verlebt und meinen Glücksanteil am Leben gehabt drei gesunde Kinder, ein schönes Heim, wirtschaftliche Unabhängigkeit. , Besonders, wenn man es von außen betrachtet, wäre es wirklich Unrecht von mir, mich zu beklagen oder gegen das Schicksal undankbar zu sein Wenn man der Sache aber näher auf den Grund geht, dann ändert sich doch manches. Siehst du zum Beispiel mein Verhältnis zu Alfio ist nicht immer das beste. Nein, nichts Tragisches. Im ganzen ist Alfio sogar ein sehr guter Ehemann und ein vorzüglicher Vater, aber er ist eben ein richtiger Italiener und, was noch schlimmer ist, ein Sizilianer "Na", unterbrach ich sie, "was ist denn daran so Schlimmes?" "Nein", antwortete Anna, "nichts Schlimmes, ich sagte dir ja schon, Aifjp ist ein guter Ehemann. Er hat eben nur die schlechten wonl gut und auch zärtlich sind, aber einfach unfähig, in einer Frau etwas anderes als die Geliebte zu sehen, solange sie in sie verliebt sind, und später die Mutter ihrer Kinder. Glaubst du, daß es mir je gelingen würde, etwas von seinen Gedanken und Plänen zu erraten oder von seiner Arbeit, den Schwierigkeiten seines Berufes? Ich bin doch wirklich nicht die Dümmste, habe zudem eine Vorbildung, die mir erlauben würde, seine Mitarbeiterin, Ratgeberin, Kameradin zu sein aber für die Frauen immer Wesen einer geringeren Kate-" gorie. Auch wenn er von den Ärztinnen in seiner Klinik spricht, sagt er niemals: Meine Kollegin, sondern Frau Doktor so und so. Alles erklärt sich daraus, daß wir in Italien in einem Lande leben, wo sich die Frauen darin gefallen, beschützt, aber geringschätzig behandelt zu werden. Deswegen ist es auch bis zu einem gewissen Punkte in Ordnung, daß es uns so geht. Aber ich gehöre eben nicht zu der Sorte, die sich damit abfindet. Ich fühle mich da absolut nicht als Italienerin. Ich hätte in Amerika oder Deutschland oder sonst wo auf die Welt kommen sollen ,. Diese Haltung der Frau gegenüber empört mich ständig. Wenn ich nur einmal erleben würde, daß er für irgend jemand eine Ausnahme machen würde oder wenigstens zugeben, daß irgendeine unter seinen Kolleginnen so tüchtig ist wie er selbst. Aber es ist hoffnungslos. In unserem unglückseligen Italien haben wir noch zuviel vom Harem im Blut, und wenn die Frauen alsOdalisken auf die Welt kommen, so werden die Männer eben Paschas " Ich merkte mit Bestürzungdaß die großen Reformatoren und Revolutionsapostel, auch wenn sie mit der Zeit ein Doppelkinn bekamen, doch nie aufhören, auf ihre Rolle zu verzichten. Und unter dem Doppelkinn und den mütterlichen Formen erkannte ich meine schmale, magere, wie elektrisierte Anna wieder, den Kopf voller Grillen, die leidenschaftliche Frauenrechtlerin, die einst auf meiner Wange die Abneigung aller Paschas gegen juristische Gespräche mit schönen Odalisken im Schein des Mondes gestraft hatte.