d. a., Hamburg

Als am 22. Mai dieses Jahres in Hamburg drei Züge der Hochbahn aufeinander auffuhren, hat die Hochbahndirektion alles, die Gerüchte über unzureichende Bremsen und Signalsysteme zu entkräften und geriet dadurch bei den Hamburgern in den nachhaltigen Verdacht, sie hätte ein Interesse daran, diese Gerüchte um jeden Preis zum Verstummen zu bringen. Über 100 Personen wurden damals verletzt, zwei sind inzwischen aller Wahrscheinlichkeit nach an den Folgen gestorben. Die schleppend geführten Ermittlungen wurden jetzt abgeschlossen und der Fahrer wird sich demnächst wegen fahrlässiger Transportgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten haben.

Wenige Tage nach dem Abschluß der Ermittlungen ereignete sich am 8. September ein erneuter Unfall, der als Parallelfall zum ersten angesehen werden kann, da diesmal auch „auf Sicht“ gefahren wurde, zwei Züge auf der Strecke lagen und der Fahrer des rammenden Zuges diesen nicht rechtzeitig zum Stehen bringen konnte. 51 Verletzte, darunter drei Schwerverletzte, sind diesmal die Bilanz, trotzdem hat auch diesmal der glückliche Zufall eine Katastrophe verhindert. Nur ein Wagen entgleiste mit dem Vordergestell und stand wenige Zentimeter neben der abfallenden Böschung.

Der nachhaltigste Eindruck an der letzten Unglücksstelle wird durch die zersplitterten Fensterscheiben hervorgerufen. Viele Verletzungen rühren von diesen Splittern her, und die Frage nach dem Sicherheitsglas, das seit vielen Jahren bei allen Kraftfahrzeugen in quer zur Fahrbahn liegenden Fenstern gesetzlich vorgeschrieben ist, drängt sich einem auf. Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen (worunter auch die Hochbahnen fallen) besagt, daß bis zum 1. Januar 1955 ebenfalls alle quer zur Fahrbahn liegenden Scheiben durch Sicherheitsglas, das beim Zertrümmern zerfällt, ersetzt sein müssen. Alle parallel zur Fahrbahn angebrachten Scheiben, die großen Seitenfenster, die für die Fahrgäste so gefährlich sind, müssen erst bis zum 1. Januar 1958 durch Sicherheitsglas ersetzt werden. Daß diese gesetzlichen Termine so weit gestellt sind, kann man auf keinen Fall der Hamburger Hochbahn AG zum Vorwurf machen.

Hamburgs Ortspresse stieg mit einem ungewöhnlichen Zeilenaufwand in das Unglück ein. Teilweise wurden unter Verdrehung der Tatsachen scharfe Angriffe gegen die Hochbahnleitung geführt. Dielaienhafte und daher verständliche Empörung der Bevölkerung wurde geschürt; zweifelsohne gibt die Tatsache zweier gleichartiger Unglücke innerhalb von vier Monaten zu denken, doch haben die Untersuchungen ergeben, daß die technischen Einrichtungen nicht zu bemängeln sind, ja daß das Signalsystem überhaupt nicht zu verbessern ist, weil es nicht sicherer zu machen ist. Der Generalstaatsanwalt erklärte am 10. September: „Die Entfernung von dem Punkte, an dem der Fahrer mit Bestimmtheit den vor ihm haltenden Zug erblicken konnte, bis zum Ort des Zusammenstoßes beträgt etwa 150 Meter. Trotz dieser Entfernung gelang es dem Fahrer nicht, den Zug rechtzeitig zum Halten zu bringen...“

Soweit der Staatsanwalt in seinem auf Tatsachen fundierten Bericht. Der Unfall hat auch eine menschlich-psychologische Seite, die aber bei der zu erwartenden Verhandlung kaum Berückcksichtigung finden dürfte. Der 60 Jahre alte Fahrer Fritz Burmeister, verheiratet, keine Kinder, netto 320,– DM monatlich, fährt seit 21 Jahren als Fahrer von Hochbahnzügen bei der Hamburger Hochbahn A. G. Die Strecken haben keinen Querverkehr wie die der Bundesbahn, sind außerdem so kurz, daß der Fahrer sie ungezählte Male zu allen Tages- und Jahreszeiten und bei jedem Wetter kennengelernt hatte, und sind damit das, was man am besten mit „Stumpfsinnigkeitsgrundlage“ bezeichnen sollte. Wenn bei einem Bergmann eine Staublunge festgestellt wird, ist er ein Opfer seines Berufs, weil der Arzt den Grad der organischen Beschädigung nachweisen kann. Wenn das ewige Einerlei der Hochbahnstrecken den Fahrer mit 21 Jahren Praxis soweit abgestumpft hat, daß seine Aufmerksamkeit auf der Strecke nur durch etwas völlig Ungewohntes geweckt werden kann, also nachgelassen hat, wird ihm zwar kein Arzt eine Berufskrankheit bestätigen, doch die Direktion der Hochbahn räumt diese Möglichkeit ein.

Das Unverständliche des Unfalls – daß der Fahrer selbst fassungslos vor der Tatsache seines Bremsversagens steht, läßt nur eine Deutung zu: Der Fahrer nahm das ihm vertraute, seit vielen Jahren gewohnte Bild eines Hochbahnzuges in sich auf; sein mechanischer Denkvorgang sah darin nichts Besonderes und löste nicht die Reaktion „Gefahr“ bei ihm aus. Hätte die Rückseite des letzten Wagens des vor ihm liegenden Zuges einen vom üblichen abweichenden Farbanstrich gehabt, würde wahrscheinlich der Gedanke zu bremsen bei ihm sofort bei In-Sicht-Kommen eingetreten sein.