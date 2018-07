Was der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) kürzlich als Ergebnis seiner seit zwei Jahren laufenden Vorarbeiten nun an praktischen Vorschlägen zur Reform des Aktienrechtes vorgelegt hat, mag ausgezeichnet durchdacht und mit den interessierten Kreisen (auch der „Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz in Düsseldorf) sorgfältig abgestimmt sein: eine gewisse Enttäuschung bringt es trotzdem. Die Sachverständigen des DIHT sind nämlich immer noch der Auffassung, daß es genüge, wenn das Gesetz etwas Vernünftiges vorschreibt oder die Behörden zu entsprechenden Vorschriften ermächtigt – wie etwa im § 134, Abs. 2 in Sachen Vorlage von Konzernbilanzen. Sie sehen nicht oder wollen nicht sehen, daß gerade in den Fällen, auf die es ankommt, die Verwaltungsorgane einer Aktiengesellschaft sich ungestraft über die Bestimmungen des Gesetzes und ihrer eigenen Satzung hinwegzusetzen vermögen: wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter – und wo gesetzliche Strafbestimmungen fehlen, vermag der Registerrichter nichts, um dem geltenden Recht nun auch Respekt Zu verschaffen...

Die Anfechtungsklage einer Minorität aber kann kaum als hinreichendes Mittel für die Erzwingung der gesetzlich und satzungsmäßig festgelegten Bestimmungen gelten; es ist einigermaßen weltfremd, wenn die Sachverständigen des DIHT hierauf als auf eine ultima ratio verweisen möchten und es nicht wahrhaben wollen, daß in fast allen derartigen Fällen von Verstößen gegen Gesetz und Satzung die Anfechtungsklage eben deshalb nicht zum Zuge kommt, weil den Aktionären die Mittel für die Durchführung eines wahrscheinlich über mehrere Instanzen laufenden Prozesses, dessen Dauer ja nicht abzusehen ist, fehlen. Solange nichts geschieht, um die Vorlage von Konzernbilanzen erzwingbar zu machen – wobei speziell die Bilanzen jener Unternehmen, mit denen die AG im Organschaftsverhältnis steht, mit vorzulegen wären –, kann von einer echten und wirkungsvollen Reform des Aktienrechtes wahrhaftig nicht die Rede sein. E. T.