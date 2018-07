Inhalt Seite 1 — Begegnung mit Siegmund Freud Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im nächsten Monat erscheint bei Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, das Buch „Natur und Geist. Erinnerungen eines Arztes“ von Viktor v. Weizsäcker. Wir bringen hier als Vorabdruck daraus einen Abschnitt, der von der Begegnung Weizsäckers mit Siegmund Freud, dem Begründer der modernen Psychoanalyse, berichtet, dessenTodestag sich am 23. September zum 15. Male jährt.

In Freuds Wartezimmer in Wien, Berggasse 19, fand man die dunkelroten Plüschmöbel der achtziger Jahre. An den Wänden hingen unter Glas gerahmt einige Ehrenmitglieddiplome ausländischer, besonders englischer psychologischer Gesellschaften. Rechts der Eingangstür zum Sprechzimmer, beim Fenster, ein französischer Stich, der eine nackte Bewußtlose darstellt; sie ist hingestreckt und in der Gewalt eines dämonischen Inkubus. Das also war das Thema der psychoanalytischen Therapie. Links der Tür auf einem Schrank eine große, einfache, antike Urne. Diese kann in ihrer eindeutigen Ruhe etwas von seiner nie ausgesprochenen Weltanschauung ausgedrückt haben.

Freud war sehr grazil, aber mindestens mittelgroß. Der schmerzliche Zug des Mundes war damals schon mitbestimmt von einer Kieferprothese; er war einige Jahre zuvor an einem Sarkom des Oberkiefers operiert worden, übrigens mit dauerndem Erfolg. Aber er hatte oft Schmerzen. Das Auge war tiefschwarz, weniger schauend als einsaugend wie ein bodenloser Abgrund. Sein Gesicht im Alter sagt mir: mitten im Kampf. Die tiefe Nasen-Wangen-Falte setzt sich sturmfahnenartig über das rechte Auge fort ins windige Element – dabei Schönheit der Augenbrauen und Wachsamkeit des Helden, der sich Werken des Friedens widmete, aber dabei auf tödliche Mächte stieß. So lernte er mit den Extremen zu spielen. Bilder aus den jungen Jahren zeigen davon nichts. Man sieht damals einen rüstigen, kräftigen und ausgeglichenen Mann.

Noch in das Gebiet des persönlichen Ausdrucks gehört der Stil von Freuds Schrifttum. Ich weiß nicht, ob man mir zugibt, daß die deutsche Sprache seit dem alten Goethe, Ranke und den Humboldts von einem Höhepunkt immer mehr absinkt. Noch Helmholtz, Hering schreiben einen tadelfreien Stil. Aber dann wird die Sprache der Forscher und Gelehrten immer sorgloser. Nietzsche hat trotz seiner Meisterschaft des Effektes nicht gut gewirkt. Es kommt dahin, daß ein bedeutender Denker wie Scheler oder ein vorbildlicher Mediziner wie Krehl einen geradezu schlechten Stil schreiben. Die gute Sprache ist gar kein Anliegen mehr, und das Ende der klassischen Art ist gekommen. Freud macht hier eine Ausnahme. Seine Sprache ist zwar nicht mehr klassizistisch. Aber sie ist von künstlerischen Prinzipien geleitet. Solche sind: strenge Beschränkung auf wesentliche Worte; eine gewisse ätherische Leichtigkeit, ja, Anmut, welche die damals schon beginnenden Verstärkungsworte und Superlative verschmäht; die Innehaltung der unseren Kultursprachen einwohnenden Logizität; Meiden der Metapher, überhaupt des Aromas; ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Objektivität und menschlicher Subjektivität; das Ich des Autors durchschlägt immer noch die Sachlichkeit der Darstellung. Noch anderes wäre zu rühmen oder je nach der Einstellung auch zu tadeln: ein Charne, der Verführung werden kann; eine Unverbindlichkeit, die man als Bescheidenheit oder als Zersetztheit deuten kann. Aber diese Dinge sind nicht Ton Gewicht gegenüber jener Pflichterfüllung gegen das Gebot der einfach-guten Form.

Trotzdem ist es falsch, wenn Freud gelegentlich als Künstler, als gleichsam verhinderter Dichter bezeichnet wurde. Mir scheint, es sei eigentlich asiatische Weisheit, die auch in ihm zu uns kam, um Her bald aufzuleuchten, bald als uneuropäisch wieder ausgestoßen zu werden. Es ist wie bei Spinoza die Analyse der Leidenschaften, und Analyse heißt dann schon fast Entkräftung, Ermächtigung dieser Dämonen. Das Mittel dazu ist Einsicht. Intelligenz ist es, worauf Freud stolz ist, und in seinem letzten Werk hat er sie auch als ein Merkmal seiner Rasse gefeiert. „Sie geben doch zu, daß die meisten Menschen dumm sind“, sagte er zu mir.

*

Das Mißverständnis (dem die Psychoanalyse Freuds begegnete) wurzelt in der Beziehungslosigkeit der Psychoanalyse zum Denken der Naturwissenschaften und Medizin überhaupt. Die ihrer Schüler, welche den rein naturwissenschaftlichen Charakter der Psychoanalyse behaupteten, wissen nicht, was Physik, Chemie und selbst Biologie eigentlich sind. Eines nur ist daran richtig, nämlich, daß auch die Psychoanalyse zunächst einmal wahrnimmt, beobachtet, beschreibt, ehe sie erklärt. Sie beginnt empirisch. Und nun ist das Sonderbare, daß gerade dies von den psychiatrischen Gegnern übersehen wurde. Man nahm sich nämlich nicht die allerdings große Mühe der Nachprüfung, sondern verurteilte von vornherein die Theorie. Was aber diese Leute Theorie der Psychoanalyse nannten, das war zum größten Teile Beobachtung! Ich bin darin nicht zu erschüttern. Bis in die Metapsychologie Freuds hinein ist festzustellen, daß in seiner Libido-„Lehre‘, in seiner Komplex-„Lehre“ und vielen anderen es die Aussagen der Kranken sind, was Freud mitteilt, aber von Unkundigen als „seine Lehre“ bezeichnet wird.