Stuttgart, September

Sie stand mit Freunden unter ihrem Selbstbildnis von 1929. Man sah sie sprechen: jugendlich lebhafte, ausdrucksvolle Gebärden einer festen, sicheren Hand. Unter dem unveränderten Pagenschnitt der gleiche aufnahmebereite Blick, der gleiche kräftige Mund. Niemandem wäre es eingefallen, an ihr Alter zu denken, das der Anlaß dieser Schau im Stuttgarter Kunstverein ist.

Wie in den Gesichtern der Vierzig- und der Fünfundsiebzigjährigen inneres Wachstum die zufällige äußere Veränderung überstrahlt, so bestätigt es sich in den rund 130 Bildern der Ausstellung. (Sie beginnen mit der Zeit vor der Begegnung mit Hölzel und reichen bis zu den letzten Pastellen, die Ida Kerkovius in diesem Sommer aus Südfrankreich heimbrachte.) Nein, diese Schau ist offensichtlich mehr als eine Ehrung hohen Alters. Und der Zustrom der Betrachter ist mehr als die übliche Huldigung. Wer – so hört man –, wer vor allem von den Jüngeren darf auf eine solche Vollständigkeit des Lebens, auf diesen kräftigen Bogen künstlerischer Kontinuität hoffen? (Der innere Werdegang scheint lückenlos, aber das Werk Ida Kerkovius’ erlitt schwere Verluste in den Bombennächten von 1944.)

In einer für das Werk und den Anschauenden bekömmlichen Weise mischt die Ausstellung Frühes mit Spätem, setzt Abstraktes neben ganz Gegenständliches, zeigt den lebendigen Wechsel von Malerei und Teppichkunst. Sie folgt damit nur dem Wesen dieser Malerin: undoktrinär sich jeweils dem aufzuschließen, das ihr Bedürfnis ist. Sie erobert sich auf Reisen und in aufmerksamer Umschau die gegenständliche Welt, sie übt sich aber auch immer wieder: in strenger kompositorischer Arbeit. Sie spielt mit Figuren und Szenen, die das Verborgen-Kindbette dieser Frau enthüllen. Sie verwebt in träumender Erinnerung Zeichen und Figur in ihren Teppichen, die der Leuchtkraft ihrer Bilder noch eine Dimension hinzuzufügen scheinen: die körperhafte Griffigkeit des Materials.

Im näheren Zuschauen zeigt der Bogen ihrer persönlichen Entwicklung – so sehr er dem großen Aufbruch um 1900 folgt – höchst eigenwillige Spiralwindungen. Unbekümmert gibt sie eine formale Eroberung auf und kehrt zu einer früheren Anschauung zurück. Aber nichts ist verloren, es wird in die nächste Spiralwindung aufgenommen. Sie nähert sich hier diesem, dort jenem ihrer malenden Generationsgenossen – nie aus bloßem Anlehnungsbedürfnis, immer aus der eigenen künstlerischen Erkenntnis. Sie lehrt, wo sie lernt, und umgekehrt. Ihr Verhältnis zu Hölzel, zu den Malern des Bauhauses – Klee, Kandinsky und Feininger und vor allem zu Itten – ist kennzeichnend. Selten hat sich die unbeirrbare Eigenständigkeit eines künstlerischen Temperaments in solcher Vielfalt so überzeugend dargetan.

Man glaubt diesen Bildern, daß sie ein Leben enthalten. Man glaubt ihnen noch mehr: daß es „Wirklichkeit“ ist, was und wie Ida Kerkovius malt: eine strahlende „Komposition in Gelb“, „Blumen im blauen Rahmen“, ein „Liebespaar“, das vor der dunkel glühenden Nacht zur verschlungenen Kontur wird, eine „Waldphantasie 1953“. Wirklichkeit ist: leuchtender Widerstreit, lebendige Antithese, spannungsvolle Harmonie von Farben. Solche Augenblicke großer „wirklicher“ Heiterkeit sind das Geschenk dieses langen Lebens an uns.

Kyra Stromberg