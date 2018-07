v. Z., München

Bruno Beyersdorf hat Phantasie und Begabung, er lebt in einer eigenen Welt von Abenteuern.“ Das war das Urteil der Schule über den Jungen, der vor einem Jahr mit seinem Kameraden Werner Breitschopp den Bundeskanzler vor einem Sprengstoffattentat bewahrte. Daß er die Situa-, tion so rasch erfaßte, als der Unbekannte mit den nikotinbraunen Fingern ihm das Paket mit einem guten Trinkgeld in die Hand drückte und aufzugeben bat, daß er überhaupt mit seinen fünfzehn Jahren auf den Gedanken eines Verbrechens kam, das war gewiß nicht zuletzt einer von Kriminalgeschichten befeuerten Einbildung zu verdanken. Einen Augenblick lang war er als jugendlicher Held ins helle Licht der Öffentlichkeit gerückt, Tausende beneideten ihn; wohin er kam, war sein Name ein Begriff, dem man Achtung, ja durch die Nähe des Regierungshauptes, in die er gerückt war, fast eine Art von Huldigung darbrachte.

Es war eine schwere Belastungsprobe für diesen labilen Jungen, wie mancher Erwachsene sie nicht besteht. Soll man erstaunt sein, daß er sie nicht tragen konnte? Das Gegenteil wäre eher verwunderlich gewesen. Nach, glänzenden Tagen in München und Bonn, als Mittelpunkt unter Bürgermeistern, Ministern und Abgeordneten war die Rückkehr in die Eintönigkeit von Schule und Lehrlingsbank um so schwerer, als sein durch den Tod des Sprengmeisters Reichert erregtes Gemüt sich nicht so leicht beruhigte. Und hatten sein Streunen und Streifen, seine lebhafte Einbildung sich nicht bewährt? Hierin, nicht in fester Arbeit mußte seine Chance liegen, davon war er überzeugt.

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, daß Bruno ebenso wie sein Kamerad krank wurde. Die Arbeit als Lehrling bei einem Automechaniker war grau, ein Abzeß, erst am Fuß, dann am Arm, befreite ihn eine Zeitlang davon. Und immer lebte er unter dem Druck: der Fremde, der Mörder werde wiederkommen und sich an ihm rächen. Er hatte den unwiderstehlichen Drang, ihn zu suchen, teils aus Furcht, teils aus gewecktem Detektivgefühl. Einmal glaubte er, ihn gefunden zu haben, die Polizei griff ihn, aber es war der Falsche. Ist es verwunderlich, daß Bruno meinte, er müsse sich selber kümmern, daß er das Recht auf Freiheit in Anspruch nahm, daß er die Lehre vernachlässigte und schließlich verließ? Das übrige kam zwangsläufig, um zu leben, verschaffte er sich durch einen Vorwand (es ging so leicht) Flaschen und verkaufte sie. Bis die Polizei ihn griff, und weil seine Mutter, als man ihn vier Wochen später entließ, durch unglücklichen Zufall nicht da war, ihn abzuholen, traute er sich nicht nach Haus, und das Leben der „Freiheit“ begann von neuem.

Bruno, gescheit und lebendig vor einem Jahr, ist heute verschüchtert und ratlos. In der neuen Wohnung, die Adenauer der Familie vermittelte, wohnt er wortlos den Gesprächen bei, die seine Mutter allein bestreitet. Das Vergangene liegt wie ein Alptraum auf ihm. Man würde sich, wie der Jugendrichter, Amtsgerichtsrat Dr. Gaebhardt, ernste Sorge um ihn machen, hatte nicht eine Lösung sich unerwartet geboten: Ein Radioingenieur, dem sein Schicksal zu Herzen ging, will ihn zur Ausbildung zu sich holen in eine norddeutsche Stadt, ein Zimmer wurde für ihn ausgebaut, und mit den Söhnen steht er bereits in lebhaftem Briefwechsel. In neuer Umgebung, bei verstehenden Menschen, mit der Möglichkeit, den Beruf, den er sich erwünscht, zu erlernen (als Autoschlosser war er niemals glücklich) – man wünscht von Herzen, daß dieses junge Gemüt, das mit dem Ansturm des Ungewöhnlichen nicht fertig wurde, in der neuen Gemeinschaft ins Gleichgewicht kommen möge. Dr. Gaebhardt jedenfalls wird sicher bereit sein, ihm die Bewährungsprobe zu vergönnen.