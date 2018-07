Inhalt Seite 1 — Die Felsen Buddhas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der Buchmesse in Frankfurt vom 23. bis 28. September wird ein Buch auffallen, weil es besonders groß, besonders teuer und – der Beginn einer geistigen Auseinandersetzung ist, die alle Chancen hat, die Völker einander näher zu bringen als die versöhnlichsten Reden der Politiker: es ist der Band

„Indien – Bilder aus den Ajanta-Felsentempeln“

I. Band der UNESCO-Sammlung der Weltkunst, deutsche Ausgabe im R. Piper & Co. Verlag, München, 32 großformatige Reproduktionen, 75,– DM.

Die UNESCO hat sich das große Ziel einer „Sammlung der Weltkunst“ gesetzt: die Bände dieser Sammlung werden in den meisten Ländern der Erde erscheinen, gedruckt allesamt bei Pizzi in Mailand. Angesichts des ersten nun vorliegenden Bandes darf man sagen: drucktechnisch ist beim gegenwärtigen Stand der Buchkunst kaum Vollkommeneres zu erwarten: in zehn Farben geben die Reproduktionen einen intensiven und unverfälschten Eindruck von der frühen indischen Kunst.

Was bedeuten die Tempel von Ajanta? Seit im Jahre 1819 Soldaten nahe den Waghora-Quellen in der indischen Provinz Haiderabad zufällig die in Felsen gehauenen Tempel entdeckten, haben Kunstgelehrte in aller Welt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr erkannt, daß man hier das steinerne Zeugnis eines Brennpunktes asiatischbuddhistischer Kunst vor sich hatte.

In den Felsen von Ajanta sind 29 Heiligtümer und Tempel von Mönchen eingerichtet worden – alle mit Wandmalereien geschmückt. Aber nur noch in einigen Höhlen sind die Bilder erhalten, Bilder, die in Motiv und Malweise eng mit der Geschichte des Buddhismus verknüpft sind und die dann selbst wieder – wie der Autor der Einleitung Madanjeet Singh sagt – die Kunst der anderen buddhistischen Länder entscheidend beeinflußten: Indochina, Indonesien, Malaya, Korea und Japan.

Die unbekannten Meister von Ajanta schufen ihre Werke zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 6. Jahrhundert nach Christus. Das war die Zeit einer großen Umwälzung innerhalb des Buddhismus. In diesen Jahrhunderten entschlossen sich die Menschen, Buddha nicht nur als Propheten, sondern auch als Gott zu verehren. So sind denn die Hauptthemen der Wandmalereien von Ajanta „die Jakalaerzählungen, die Legenden von der Reinkarnation Buddhas. Das menschliche Leben, das Drama, in dem Liebe, Mitleid, Glück, Sehnsucht, Tod, Leider und Opfer sich zusammendrängen, ersteht im Glanze religiöser Empfindung, beherrscht von einem Gefühl der Vergänglichkeit des Daseins und tiefer Frömmigkeit so schreibt Madanjeet Singh zu den Malereien. So farbenprächtig sie nun sind: ihr Hauptthema ist die „Tugend“ und die „umfassende Menschenliebe“. – Und solches Zeugnis ist es – jenseits aller kunsthistorischen Betrachtungen – wert, der ganzen Welt überliefert zu werden, wie es der UNESCO-Band versucht.