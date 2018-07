Kürzlich besuchte mich ein florentinischer Freund in Rom. Er war von dem Leben im heutigen Florenz abgestoßen und enttäuscht. Ja, früher, als wir noch jung waren, das waren andere Zeiten, meinte er. Damals besaß die florentinische Gesellschaft noch Geschmack, Eleganz und zeichnete sich durch einen besonderen Ton heiterer und zugleich geistreicher Geselligkeit aus. Heute sei sie — nach seiner Ansicht — auf dem besten Wege, zu einer vertrockneten Mumie zu verkümmern und die Unglücklichen, die dort zu leben gezwungen seien, mit ihr. Besonders versuchte er mir die Gespräche von damals ins Gedächtnis zu rufen. Ich konnte doch nicht vergessen haben, wie es seinerzeit gewesen war, da wir Florentiner noch unsere Tradition hochhielten, die uns durch Jahrhunderte hindurch Meister des geschliffenen Wortes und der brillanten Konversation hatte sein lassen, in der wir es selbst mit den Parisern aufnehmen konnten. Welch funkelnder Geist, welche Ironie, welche Schlagfertigkeit . Nichts war mehr von damals übriggeblieben, alles zerronnen, der neuen Generation unbekannt. Und er versicherte mir, daß er oft Wochen zu Hause zwischen seinen vier Wänden bliebe nur um nicht im Cafd, bei einer Einladung, mit Freunden, immer wieder dieselben Reden, dieselben Argumente anhören zu müssen. Natürlich waren die Folgen davon nun zu spüren.

Schon während seiner langen Ausführungen hatte ich in Gedanken alle meine römischen Freunde Revue passieren lassen, um die Geeigneten "Saison" im Funk, dessen Programm Tag für Tag ohne Unterbrechung abläuft? Doch, es gibt auch hier eine Zäsur, die durch die Ferien der Hörer gesetzt ist. Erst im September hat man sie wieder alle beisammen. Besonders im Hörspielprogramm macht sich der Einschnitt bemerkbar. Die Zeit der "leichten Sommerhörspiele" und der Wiederholungen ist vorbei. Die Winterspielzeit wird eröffnet. Was kann sie bringen? Umgekehrt wie im Theater überwiegen in den Hörspielprogrammen die deutschen Autoren — und, wie man weiß, nicht zum Nachteil für die junge, blühende Kunstgattung. Immerhin, auch hier kann die Bekanntschaft mit guten Dingen von draußen nicht schaden, und es ist alles andere als Verlegenheit, wenn zwei der regsten und unternehmungsfreudigsten Hörspielabteilungen in diesem Jahr jede als erstes der neuen Spielzeit ein übersetztes Werk präsentieren.

RadkrBremen — das muß einmal gesagt werden — zeichnet sich, wie auf allen anderen Gebieten, auch in seinem Hörspielprogramm durch weiten Blick und untrüglichen Sinn für Qualität aus. Diese Vorzüge bewährten sich in der gescfamackssicheren Wahl und der vom- Wort her beseelten Inszenierung (durch Oswald Döpke) des Iphigeniein Aulis Hörspiels "Ein Opfer für Wind" von dem französischen Dramatiker, früherem Leiter der Comedie Fran§aise, Andr£ Obey — einem Autor, der wie Giraudoux Ironie und Ernst zur Weisheit zu verschmelzen weiß, wenn er den trojanischen Krieg nur deshalb stattfinden läßt, weil Kalchas, der Ideologe, und Agamemnon, der Machtsüchtige, den Opfertod der jungen Iphigenie als Auslöser des für die Invasion so nötigen Windes zu arrangieren wissen, obwohl ler Wind schon vorher wehte — Nur ein Funkhaus, das über reiche Mittel verfügt, konnte sich an die Produktion der anderen ausländischen Hördichtung wagen: an Dylan Thomas, des vor einem Jahr verstorbenen wallisischen Lyrikers, "Unter dem Mildiwald". Es ist die erste und einzige Arbeit des großen Mannes, der die unbändige Gesichterfülle eines keltischen Rhapsoden mit dem an Yeats und Ezra Pound geschulten subtilen Formsinn der modernen angelsächsischen Poesie zu dieser Impression eines beliebigen, ganz alltäglichen Alltags vereinigte. Ein Auftragswerk, für die BBC geschrieben, vom Dichter nicht mehr gehört — aber ein Vermächtnis für alle Zukunft, burlesk und fromm, derb und delikat, rauschend von Worten und verschwiegen, und zu all dem: ganz vom Ohr her konzipiert, also weder durch stilles Lesen noch durch sichtbares Spiel, sondern allein im Hörfunk realisierbar. Die wunderbar sich anschmiegende Verdeutschung von Erich Fried hat die mit nichts vergleichbare Dichtung für uns gewonnen, und in der Funkinszenierung von Fritz Schröder Jahn (NWDR Hamburg), lebten alle Traumkobolde und alle halbwachen Trunkenbolde, alle lockeren Süchte und alle verdrängten Triebe, alle Flunkerlust und alle Geisterfurcht in der winzigen walisischen Seestadt, ihrem Druideriberg und in ihrem von Elfen und stämmigen Liebespaaren dwchspukten Stadtgehölz, dem "Milchwald". Die gar nicht illustrative, vielmehr die innere Form des Werkes variierend heraushebende Musik von Siegfried Franz (für drei Klaviere, nicht für malende Instrumente!), die wie 1 auf