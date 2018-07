d. a., Hamburg

Am 9. September 1954 gegen 19.30 Uhr trat ein Herr an den Schalter des Hamburger Hauptpostamtes und fragte den Beamten, wann eine jetzt aufgegebene telegraphische Postanweisung dem Empfänger in Dahme/Holstein ausgeliefert werde. Der Postbeamte erklärte, in ungefähr einer Stunde, doch könne es auch ein wenig länger dauern, wenn der Bote gerade anderweitig unterwegs sei, auf jeden Fall noch am selben Abend. Der Herr zahlte daraufhin 130,– DM an seine in Dahme in einem Hotel wohnende Ehefrau telegraphisch ein, die ihn kurz vorher gebeten hatte, da sie mit Bekannten noch in derselben Nacht die Rückfahrt antreten wolle, zur Begleichung einiger Rechnungen ihr sofort Geld zu senden. Am anderen Morgen ging die Ehefrau nach einer unruhig in Dahme verbrachten Nacht um 8.15 Uhr zum dortigen Postamt und erhielt auf Befragen die 130,– DM vom Schalterbeamten ausgehändigt. Man teilte ihr mit, der Postbote hätte, wäre sie nicht persönlich gekommen, ihr das Geld im Laufe des Vormittags überbracht.

Bei der Untersuchung dieses Falles nehmen wir die „Allgemeine Dienstanweisung der Deutschen Post, Abschnitt VI, 1, Telegraphenordnung vom 30. 6. 1926 in der Fassung vom 22. 12. 1938 mit Ausführungsbestimmungen (Neudruck 1950)“ zur Hand. In den Ausführungsbestimmungen zu § 5 – Aufgabe von Telegrammen – heißt es: „ein bestimmter Zeitpunkt, zu dem ein Telegramm voraussichtlich den Empfänger erreicht, darf dem Aufgeber nicht zugesagt werden.“ Weiter sieht da: „Hat das Bestimmungsamt nur beschränkten Dienst und ist damit zu rechnen, daß ihm ein Telegramm vor Dienstschluß nicht mehr zugeführt werden kann, so ist der Aufgeber darauf aufmerksam zu machen.“

Jeder Annahmeschalter hat ein „Verzeichnis der Telegraphendienststellen in der Bundesrepublik (von 1950)“ vorliegen, aus dem die Überbringezeiten genau abzulesen sind. Jeder Postbeamte ist angewiesen, bei jedem aufgegebenen Telegramm in dieses Verzeichnis zu sehen, damit er dem Auslieferer sagen kann, wann es ankommen wird. Über die Dienststunden sagt der § 2 der „Allgemeinen Dienstanweisung“: „Die Deutsche Reichspost setzt die Zeiten fest, während deren die Telegraphendienststellen zur Benutzung geöffnet sind, sie unterscheiden sich in ununterbrochenen Dienst (Tag und Nacht), verlängerten Tagesdienst (bis 24 Uhr), vollen Tagesdienst (bis 21 Uhr), beschränkten Dienst (bis 18 Uhr).“ Ostseebad Dahme hat beschränkten Dienst von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, und der Annahmebeamte hat eine falsche Auskunft gegeben.

Falsche Auskünfte schaden nur dem Anlieferer von Telegrammen: „Die Deutsche Reichspost übernimmt für den Telegraphendienst keine Gewähr und haftet für keinerlei Schäden ... insbesondere nicht für Schäden... durch Fehler bei der Annahme und durch Erteilung unrichtiger Auskunft“, besagt § 29.

Die Telegraphendienststellen bearbeiten ständig Beschwerden ähnlicher Art; man schreibt dem Betreffenden höflich, entschuldigt sich wohl auch, aber Schadenersatzansprüche werden auf Grund dieses Paragraphen nie erfüllt. Die Gebühren werden nur zurückerstattet, wenn das Telegramm durch postseitige Fehler überhaupt nicht angekommen ist. Daß Telegrammgebühren eingenommen werden, die die Einzahler nur für die Sofortübermittlung zu zahlen bereit waren, daß Telegramme ihren Sinn verlieren, wenn sie entgegen der Annahme des Absenders erst am anderen Tag ausgetragen werden und ihm Schäden entstehen können, ist eine Tatsache. Die telegraphische Postanweisung kostete 3,50 DM, die der Aufgeber nach einer Leistungszusicherung durch den Schalterbeamten bezahlte. Er hätte ebensogut einen Passanten fragen können, wann seine Frau das Geld erhalten wird, da derselbe ihm gegenüber genau so wenig Verantwortung trägt wie der Schalterbeamte. Der Schalterbeamte hat zwar ein amtliches Verzeichnis vorliegen, um solcherart Auskünfte zu geben, ein Verzeichnis, aus dem er für die Weiterleitung des Telegrammes die Übermittlungsanschrift entnimmt, ein fehlerloses, sorgfältig gedrucktes, dickes Buch für ihn und den Auflieferer, aber man kann den Beamten nicht belangen, wenn er den Kunden Geld für eine Leistung abnimmt, die nicht in der zugesagten Art erfüllt wird.

Hier ist eine Lücke in der Telegraphenordnung, die geschlossen werden muß. Der Auflieferer eines Telegramms muß ohne besondere Frage verantwortlich darüber informiert werden, wann ungefähr sein Telegramm den Empfänger erreichen wird, ob noch am selben Tag oder nicht. Die Bundespost trägt bei dem Telegrammgeschäft bis heute kein Risiko, sie nimmt die Gebühren vorher ein, und ihre einzige Garantie für den Auflieferer ist die Hoffnung. Die Schalterbeamten sind der Post gegenüber haftbar für ihre Handlungen, die auf denselben Unterlagen basieren, dem Verzeichnis der Telegrammdienststellen, aus dem sie dem Kunden „Auskünfte ohne Gewähr“ geben. Eine private Firma käme in den Verdacht der Betrugsabsicht. Aber bei Monopolen ist das wohl anders ...