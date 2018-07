Das Artillerieduell zwischen den rotchinesischen Streitkräften auf dem Festland und den nationalchinesischen Batterien auf Quemoy geht immer noch weiter, ja, die Kampfhandlungen haben in den letzten Tagen auch auf die Tan-Inseln übergegriffen. Überall stellt man sich die Frage, ob ein Angriff der Rotchinesen auf die der Küste vorgelagerten Inseln eine ernste Kriegsgefahr hervorrufen würde. Das amtliche Washington hüllt sich in Schweigen; die 7. amerikanische Flotte hat bisher nur die Anweisung, den Nationalchinesen auf Quemoy Nachschubunterstützung zu gewähren. Die amerikanische Presse aber deutet an, daß ein Angriff auf Quemoy, falls er glücken sollte, wohl nur psychologische, aber keine strategischen Wirkungen hätte. Gleichzeitig stellt sie fest, daß ein rotchinesischer Angriff auf die Insel Formosa, zu deren Sicherung sich die amerikanische Regierung mehrfach in klaren Worten verpflichtet habe, auch nach einer Besetzung Quemoys durch die Rotchinesen militärisch vollkommen aussichtslos bleiben müßte. Der Londoner „Observer“ setzt hinzu, daß sowohl die chinesischen Kommunisten wie auch die Nationalisten „glücklich wären, wenn sie die Vereinigten Staaten in ihren Lokalkonflikt hineinziehen könnten.“