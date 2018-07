dd., Wiesbaden

Die Vorstandssitzung der „Internationalen Union zum Schutze der Bevölkerung“ in Wiesbaden, an der die Präsidenten des britischen, des französischen und des belgischen zivilen Luftschutzverbandes teilnahmen, galt unter anderem der Vorbereitung eines „Deutschen Sekretariats“ der Union, das seinen Sitz in Wiesbaden haben soll. Der Bundesluftschutzverband, der bei der Vorstandssitzung nur als „Beobachter“ galt, ist in der „Internationalen Union“ durch seinen Vizepräsidenten Hans Joachim von Garnier bereits vertreten. Auf der Vorstandssitzung sprach man sich dafür aus, den Luftschutzkräften die gleichen Rechte zu geben, die die Angehörigen des Roten Kreuzes nach der Genfer Konvention in der ganzen Welt genießen sollen. In Deutschland sei – so erklärten die Tagungsteilnehmer – noch erschreckend wenig für den Schutz der Bevölkerung im „Ernstfall“ getan worden, während in anderen europäischen Ländern laufend an der Verbesserung des Luftschutzes gearbeitet werde. Zweifellos fehle es den Deutschen nicht an Erfahrung auf diesem Gebiet, aber die entsprechenden Schutzeinrichtungen seien größtenteils zerstört und viele Fachkräfte noch nicht bereit zur Mitarbeit. – „Die Zeiten, in denen die Mitgliedschaft im Reichsluftschutzbund als Schuldvermutung im Sinne des Befreiungsgesetzes galt, scheinen endgültig vorbei zu sein“ kommentierte eine Wiesbadener Zeitung.