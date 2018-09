Ein eindrucksvolles Spiegelbild der deutschen Elektrotechnik vermittelt die 48. Jahresversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker e. V., die aus Anlaß des 50jährigen Bestehens des VDE-Bezirks Hamburg vom 20. bis zum 25. September in der Elbemetropole abgehalten wird. Von den 10 000 Mitgliedern des Verbandes, der auf eine 60jährige Tradition zurückblicken kann und seine Gründung einer Anregung von Werner von Siemens verdankt, haben sich 2000 Verbandsangehörige neben zahlreichen ausländischen Gästen in Hamburg versammelt, um sich einen umfassenden Überblick über den augenblicklichen Stand der gesamten Elektrotechnik zu verschaffen. Dazu bieten viele Fachvorträge, die Experten über die Nachrichtentechnik, die Starkstromtechnik, den Elektromaschinenbau, die Werkstoffe, die Elektrotechnik und die Energieerzeugung halten, hervorragende Möglichkeiten. Besondere Aufmerksamkeit fanden die Ausführungen von Prof. Dr. Walther Gerlach, München, über die Atomenergie. Er ging davon aus, daß die Öl- und Kohlenvorräte der Erde in etwa 200 Jahren erschöpft sein werden und die Menschheit, wenn sie weiter bestehen will, neue Energiequellen braucht. Prof. Gerlach forderte eine neue Denkweise und warnte davor, die Frage der Erschließung solcher neuen Quellen von nur heute geltenden Rentabilitätsbetrachtungen abhängig zu machen. Er sagte, daß die im Augenblick nur ungefähr schätzbaren Uran- und Thorium-Lager den Energiebedarf der Welt für mindestens 10.000 Jahre decken können...

Ernste Sorgen macht sich der Verband, der in Deutschland jeder Hausfrau durch das Sicherheit garantierende VDE-Prüfzeichen der Elektrogeräte zu einem Begriff geworden ist, über den erheblichen Nachwuchsmangel in der Elektrotechnik. Überall hat die Entwicklung der Elektrotechnik erhebliche Umwälzungen im Gefolge. Mit dem Ansteigen des Stromverbrauchs um jährlich 10 v. H. ist eine ständig wachsende Verwendung elektrotechnischer Geräte in den deutschen Haushaltungen verbünden, und allein die deutschen Werften installieren jährlich für 40 Mill. DM elektrische Anlagen. Diese Entwicklung bedingt eine steigende Ausbildung hochwertiger Fachkräfte, denen sich beste Zukunftschancen bieten. -zker