Über die wirtschaftlichen Folgen der Tatsache, daß der Vertrag über die EVG nicht zustande gekommen ist, hat die deutsche Presse sich kaum geäußert – wohl in der (wie sich nun herausstellt) richtigen Voraussicht: es werde, über kurz oder lang, eine andere politische Form für den deutschen Verteidigungsbeitrag geschaffen werden. Ein Teil der SPD-Presse freilich glaubte frohlocken zu sollen: „Fehlspekulation mit der Aufrüstung“ – so hieß es in einem Kommentar, der über den parteiamtlichen Pressedienst „Volks-Wirtschaft“ verbreitet wurde. Darin finden sich nun allerdings höchst seltsame Formulierungen. „Für lange Zeit“ sei jede Art von Wiederbewaffnung und Rüstungsproduktion als Illusion anzusehen, so wird gesagt; die Arbeiten im Amt Blank ebenso wie die Bewerbungen für „Kommandopositionen auf Kasernenhöfen und in Generalstäben“ seien vergeblich gewesen... – Daß eine moderne Truppe kaum noch Kasernen haben wird, sondern überwiegend Unterkünfte anderer Art, und daß für sie Kasernenhöfe völlig entbehrlich sein werden, das braucht der Ochmann der „Volks-Wirtschaft“ ja wohl nicht zu wissen!

Was da über die ökonomische Seite der Sache geschrieben steht, ist nicht weniger problematisch. „Vorsorgliche Investitionen für künftige Rüstungsproduktion – in der Stahlerzeugung, bei den Walzenstraßen, in der Röhrenindustrie, in der Eisen- und Stahlverarbeitung, ja, für fast alle Zweige der Fertigung von Verteidigungsbedarf und militärischer Ausrüstung“, so heißt es da, seien „zu glatten Fehlinvestitionen geworden... der falschen Außenpolitik der Regierung ebenso zu danken, wie den Spekulanten in der Wirtschaft, die um ihrer Gewinne willen diese Außenpolitik förderten“. Und noch deutlicher ist die Rede von „jenen, die bereits Vorschüsse auf die künftige Vergabe von Heeresaufträgen und auf Vermittlungsprovisionen nahmen, bis zu jenen, die sich mit Firmengründungen und Aktienbeteiligungen engagierten... es soll nicht wenige höchste Politiker unter ihnen geben.“

Das ist eine üble Stimmungsmache, die als verleumderisch charakterisiert werden muß, und zwar solange und immer wieder, als nicht von der „Volks-Wirtschaft“ die Namen jener Leute, auch und insbesondere die Namen der angeblich beteiligten „höchsten Politiker“, genannt werden, die hier gemeint sind.

Zum Schluß schlägt der von uns zitierte Aufsatz jener SPD-Korrespondenz „eine völlige Umstellung der Wirtschafts- und Sozialpolitik“ mit dem Ziel einer „sozialen Aufrüstung“ vor – zu finanzieren: „aus den Gewinnreserven der Wirtschaft“ (die, wie wir eben hörten, mit Fehlinvestitionen übermäßig belastet sein soll!), und: „aus den Verteidigungsreserven des Finanzministers“ – die identisch sind mit dem Betrag, der über die Besatzungskosten hinaus im Bundeshaushalt vorgesehen ist. Wie bekannt, will Herr Schäffer diesen Betrag für Investitionen verwenden, die sonst (nach durchaus richtigen Haushaltsgrundsätzen) über Anleihen hätten finanziert werden müssen; er will also den Kapitalmarkt jetzt nicht durch Auflegung einer Bundesanleihe belasten. Und die verantwortungsbewußten Fachleute der SPD-Bundestagsfraktion stimmen dieser Lösung natürlich zu, wenn sie auch (mit einem gewissen Recht) geltend machen, daß diese Verschiebung von eingesparten Beträgen des Ordinariums auf den außerordentlichen Haushalt nicht „bloß so“ erfolgen könne, sondern der Form eines Gesetzes – einer Novelle zum Haushaltsplan – bedürfe

Das also ist die Ansicht der Fachleute der SPD. Die Demagogen der gleichen Partei faseln von einer „völligen Umstellung der Wirtschafts- und Sozialpolitik.“ Wer aber ist nun in der Partei maßgebend – die eine oder die andere Gruppe? G K.