Der Oberstadtdirektor von Hamm, Dr. Schultz, Hat uns das nachstehende Dementi geschickt. Wir veröffentlichen es, obgleich wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet wären, weil es nicht formgerecht abgefaßt ist. Aber es wirkt zusammen mit der Entgegnung von Dr. Erwin Topf so erhellend für den ganzen Fall und für die Persönlichkeit dieses Oberstadtdirektors, daß wir es unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Abgesehen von den verblüffenden Einzelheiten dieses Dementis, die Dr. Topf aufgedeckt und glossiert hat, ist wohl das Erstaunlichste, daß diesem Beamten offenbar überhaupt nicht klar geworden ist, wie sehr er gegen die Erwartungen verstößt, die von der Bevölkerung gestellt werden müssen. Daß ein hoher Beamter öffentliche Gelder, auf deren Verteilung er Einfluß hat, einer Erbengemeinschaft zuzuleiten versucht, die aus seiner Frau und seiner Schwägerin besteht, ist so unerhört, daß es wirklich an der Zeit ist, diesen Beamten durch seine Aufsichtsbehörde zunächst aufzuklären und dann zu maßregeln. Das Dementi des Herrn Dr. Schultz lautet:

Der Artikel „In Hamm: Oberstadtdirektor & Co.“ enthält eine Zusammenstellung von unwahren Behauptungen. Zum Verständnis muß ich zunächst vorausschicken, daß meine Frau und deren Schwester, Frau Henne, in einer ungeteilten Erbengemeinschaft leben. Diese Erbengemeinschaft Schultz-Henne hatte im Jahre 1940 in Hamm einen zusammenhängenden Grundbesitz, bestehend aus drei Häusern, erworben, welche im Kriege zum größten Teil zerstört wurden. Im Jahre 1952 sind diese Häuser im Rahmen der Umsiedleraktion (Bergarbeiterumsiedlung) wieder aufgebaut worden. Dieses Bauvorhaben ist ordnungsgemäß genehmigt worden. Der Bewilligungsausschuß der Stadt Hamm hat damals diesem Bauvorhaben einstimmig zugestimmt. Hierzu hat sich der Ratsherr Funnekötter (SPD) in dem Hammer Stadtparlament am 27. Juli 1954 (zitiert nach dem SPD-Blatt Westfälische Rundschau Nr. 173 vom 28. Juli 1954) ausgelassen:

„Abgesehen davon, ... muß ich hier darauf hinweisen, daß der Gemeinschaft Schultz-Henne schon vor einigen Jahren drei Häuser mit 26 Wohnungen aufgebaut wurden und sie dafür 145 000 DM Darlehn zu günstigen Bedingungen erhielt. Ich habe seinerzeit im Ausschuß selbst dafür gestimmt, weil ich der Auffassung bin, daß auch der Oberstadtdirektor oder die Gemeinschaft seiner Angehörigen die zerstörten Häuser genau wie jeder andere Bürger wieder ausbauen kann.“

Anfang 1954 gelang es mir, im Anschluß an den Grundbesitz der Erbengemeinschaft Schultz-Henne ein unbebautes Grundstück zu erwerben. Bei diesem Erwerb hatte ich noch keine Vorstellung, in welcher Form dieses Grundstück bebaut werden sollte. Einige Wochen später trat der Leiter des Bauförderungsamtes der Stadt Hamm an mich heran, ob nicht dieses neuerstandene Grundstück im Rahmen des neuen Sowjetzonen-Flüchtlingsprogramms bebaut werden könnte, weil es dem Bauförderungsamt nicht möglich sei, für dieses Programm einen anderen geeigneten Bauherrn zu gewinnen. Diesem Wunsch wollte ich nicht widersorechen und habe daher einen Plan für den Wiederaufbau entwerfen lassen. Eine Entscheidung über dieses Projekt ist bisher nicht ergangen. Dies vorausgeschickt, sind die wesentlichsten Behauptungen in Ihrem Artikel zu berichtigen:

1. Weder hat die Stadt. Sparkasse für das neue Bauvorhaben 55 000 DM als erste Hypothek gegeben noch sind Landesdarlehen von 374 000 DM, noch Aufbaudarlehen aus Lastenausgleichsmitteln von 153 000 DM verfüglich, weil das ganze Projekt noch gar nicht bewilligt worden ist.

2. Der Leiter des Bauförderungsamtes, Herr Althoff, hat niemals einem anderen privaten lauunternehmer einen ablehnenden Bescheid mit der Begründung erteilt, daß bei der übergünstigen Finanzierung die Ausführung des Projektes durch einen einzelnen zur ungerechtfertigten Bereichering führen würde.

3. Die Übertragung von Wiederaufbaurecken der Stadt Hamm auf Dritte ist durch die zuständige Dienststelle, nämlich das Wiederaufbauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, schriftlich genehmigt worden.