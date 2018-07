Inhalt Seite 1 — Zuviel Macht in den Räten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit einiger Zeit beschäftigt sich der Unterausschuß „Personalvertretung“ des Bundestages mit dem Gesetz über die Personalvertretungen für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Bundes. Soviel man hört, ist der Regierungsentwurf im Ausschuß bisher in mehreren Punkten verändert und verschlechtert worden. Vor allem sah sich die Beamtenschaft und ihre Vertretung veranlaßt, gegen den Versuch des Ausschusses Stellung zu nehmen, Beamte, Angestellte und Arbeiter in einen Topf zu werfen, anstatt in Gruppen aufzugliedern, so daß die Beamten sich von der Gefahr der Majorisierung bedroht fühlen, besonders in den Verkehrsverwaltungen Post und Bahn. Sodann wird kritisiert, daß der Ausschuß beabsichtigt, an den Versammlungen der Personalvertretungen, die lediglich verwaltungsinterne Angelegenheiten behandeln, auch hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre teilnehmen zu lassen. Ein weiterer Differenzpunkt ergibt sich aus dem Wunsch des Ausschusses, entstehende Streitigkeiten nicht den Verwaltungsgerichten, sondern den Arbeitsgerichten zur Entscheidung vorzulegen. Auch der Umfang der Mitwirkung der Personalräte in personellen Angelegenheiten (zum Beispiel Beförderungen), wie er vom Ausschuß gewünscht wird, scheint den Beamten deswegen zu weitreichend zu sein, weil nicht die betroffene Gruppe entscheiden soll, sondern der gesamte Personalrat der Beamten, Angestellten und Arbeiter. Über die Bedenken gegen diese Entwicklung, wie sie vor allem in den Kreisen der Beamten bestehen, gibt der nachfolgende Artikel Aufschluß.

Das ungeheure Gewicht der Verwaltung im modernen Leben eröffnet politische Führungsperspektiven, die dem klassischen demokratischen und rechtsstaatlichen Denken unvorstellbar sind. Mit der Möglichkeit, nicht nur gewerkschaftstreue, sondern auch gewerkschaftsabhängige Beamte und Angestellte in die kommenden Personalvertretungen des öffentlichen Dienstes zu lancieren, eröffnet sich ein Seitenweg der Machtergreifung im Staat, der nach den Spielregeln der parlamentarischen Demokratie weder kontrolliert werden kann noch in Zukunft kontrollierbar sein wird.

Es ist erstaunlich, daß die deutsche Öffentlichkeit bis jetzt überhaupt nicht bemerkt hat, daß sich hier Vorgänge von bedeutender verfassungsmächtiger Tragweite abzuheben beginnen. Es ist nicht abwegig, wenn man die im Hamburger Streik sichtbar gewordene Tendenz einer Steuerung des Personals des öffentlichen Dienstes im Zusammenhang mit den Zielsetzungen sieht, die ganz offensichtlich von den Gewerkschaften angestrebt werden. Beides sind Anzeichen und Abschnitte eines Kampfes, hinter welchem der Wille zum Griff nach den beiden entscheidenden Komponenten der demokratischen Staatsgewalt steht: der Personalhoheit und der Haushaltshoheit.

Vergessen wir nicht, daß das Parlament oder die Parlamente in ihrer Gesamtheit die verfassungsrechtliche Vertretung des Gesamtvolkes darstellen, während die Gewerkschaftsfunktionäre nur die 5,6 Millionen Gewerkschaftsmitglieder vertreten, dafür aber auf dem Umweg über eine jederzeit denkbare Majorisierung der Personalvertretungs-Körperschaften im öffentlichen Dienst die Möglichkeit haben, die übrigen 42,4 Millionen Staatsbürger politisch kaltzustellen.

Bei der hierarchischen Geschlossenheit unseres Verwaltungsaufbaues darf man nicht den Zusammenhang aus dem Auge verlieren, daß die Parole: „Möglichst viel Macht den Räten!“ der erste Schritt der Verwirklichung der Parole „Alle Macht den Räten!“ werden kann.

Man wird vielleicht ein seltsames Schauspiel erleben: Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes ist hart angegangen worden, weil er die Übertragung wesentlicher Vollmachten der Staatsverwaltung, insbesondere auf dem Gebiet der Personal- und Finanzhoheit auf „Räte“ mit der Verfassung einer parlamentarischen Demokratie für unvereinbar erklärte und die Übernahme solcher Einrichtungen als Nachbildung des bolschewistischen, das heißt räte-russischen Systems kennzeichnete. Der gesunde Menschenverstand zwingt, zu sagen: die Durchführung des Mitbestimmungsrechts im öffentlichen Dienst droht eine bedenkliche Entwicklung einzuleiten, weil sie in einem ganz wesentlichen Punkt die Verfügungsgewalt von Parlament und Gesetz über die Verwaltung beschränkt und diese Steuerungs- und Kontrollrechte der Verwaltung selber überträgt.

Ist einmal eine solche Entwicklung ausgelöst, so wird der legitime und berechtigte Einfluß des Gesamtvolkes auf die Exekutive mit zunehmender Beschleunigung kleiner werden. Nicht mehr die verwalteten Staatsbürger sprechen dank ihrer Repräsentation in der Exekutive das letzte Wort, sondern die Verwaltung selber in Gestalt ihrer Personalvertretung. Eine Konzentration der öffentlichen Gewalt unter gewerkschaftlichem Einfluß bahnt sich an, die dem segensreichen Prinzip der Gewaltentrennung in der Demokratie diametral, entgegenwirkt.