Genf, im September

Voltaire hat die Genfer „Grands Seigneurs Horlogers“ getauft. Wiesehr sie diesen Namen verdienen, erweist alljährlich die Ausstellung „Montres et Bijoux“ im Museum „D’Art et D’Histoire“, deren Eröffnung immer ein großes gesellschaftliches Ereignis ist. Im Gegensatz zu den großen Untermesser, auf denen der hohe Stand serienmäßiger Uhrenerzeugung vorgeführt wird und der Verkauf stimuliert werden soll, werden auf der Genfer Ausstellung nur absolute Neuschöpfungen, nie gezeigte, unverkäufliche Modelle der weltberühmten Genfer Uhrenwerkstätten gezeigt, in denen trotz der Verwendung modernster Elektronengeräte für die Präzision noch jedes Stück mit der Hand fertiggemacht wird. Die ausgestellten Modelle sind bestimmend für die Uhrenmode 1955. Die Herrenarmbanduhren sind bedeutend größer geworden, sie geben Raum für Kalenderangaben von Tag und Mondvierteln, für im Flugzeug Reisende auch Angabe der Uhrzeit der Kontinente und vieler Länder: das schwarze Zifferblatt ist fast völlig verschwunden. Die Taschenuhr des Herrn ist schmal wie eine Klinge geworden und meist aus Platin. Vacheron und Constantin, die älteste Uhrenfirma der Welt, zeigen eine schmale Frackuhr aus Platin mit Ziffern aus Brillianten auf einem weiß emaillierten Cadran. Sowohl für Damen wie für Herren schufen sie in Sowohl Steine eingearbeitete Uhren als King zu tragen, folgen aber gleichzeitig bester Genfer Tradition mit Herrenuhren mit Emailmalerei auf dem Deckel. Sie haben auch die kleinste Damenuhr der Welt, nicht haben als ein Zündholzkopf, aus Platin mit Diamanten als Ring oder Armband konstruiert, die von unerhörter Präzision ist. Diese konstruiert, die alle anderen der Modellschau erweisen die glückliche Zusammenarbeit der seit erweisen die 13. Jahrhunderts bestehenden Juwelierkunst mit des Genfer Uhrenindustrie.

Besonders interessant ist diesmal die alljährlich der Modellschau angeschlossene Sonderausstellung „Das Zeitmaß von der Vorgeschichte bis zum Atomzeitalter Sie ist Genfer und ausländischen wissenschaftlichen Instituten zu danken. Von den Clepsydres (Wasseruhren) bis zur Uhr der Ammoniakmoleküle unseres Atomzeitalters ist der Weg weit – er umfaßt drei und ein halb Jahrtausende –, und die Ausstellung läßt uns diesen Weg auf sehr instruktive Art verfolgen.

Die Erfindung der mechanischen Uhr, von denen die Ausstellung eine Fülle seltener Stücke aus drei Jahrhunderten zeigt, wird Papst Sylvester II. zugeschrieben. Viele Details aber, wie Zahnräder und die Dämpfung, waren schon früher bekannt Schon die ersten mechanischen Uhren des 13. Jahrhunderts beseitigten Fehler der Wasser- und Sonnenuhren. Mit der im 15. Jahrhundert begonnenen Anwendung der elastischen Feder wurde es möglich, auch tragbare Uhren herzustellen. Wir erkennen den Fortschritt an ausgestellten Uhren des 16. Jahrhunderts Genfer und französischen Ursprungs. Erst mit dem 17. Jahrhundert aber begann die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den Uhrmachern, da die großen Reisen übers Meer neue Anforderungen an die Uhren stellten, anderseits mit den geographischen Entdeckungen jene der Naturgesetze parallel gingen, und die Gelehrten sich immer mehr mit den Gesetzen der Bewegung und des Schwergewichtes beschäftigten. Lange schon hatten die Astronomen Pendelschwingungen benutzt, um die Dauer einer Erscheinung zu bestimmen. Die Ausstellung – zeigt das Modell der Pendeluhr, die Galilei erdachte, als er als erster auf den Gedanken kam, das Pendel zum Messen der Zeit zu benutzen. 1642 starb Galilei, ohne seine Erfindung ausführen zu können – 1657 schuf Christian Huguyens die erste Pendeluhr, und nun konnte man bald Minuten und Sekunden messen.

Unter den modernsten Uhren und Apparaten steht die Quarzuhr, die besonders von Observatorien und Uhrenwerkstätten benutzt wird Zur Teilung der Zeit werden mechanische Schwingungen eines Quarzkristalls verwendet, die durch ihre piezo-elektrische Eigenschaft (durch Druck erzeugte elektrische Phänomene) 100 000 Schwingungen per Sekunde erzeugen, die wiederum durch ein Elektronensystem auf eine in der Sekunde gedämpft werden und so die Sekundendauer an eine Uhr geben, deren Präzision 1/1 Tausendstel Sekunde pro Tag erreicht. Durch diese Uhr wird bestätigt, was man schon durch das Studium der Sonne und der Sterne ahnte, daß die Dauer der universellen Sekunde astronomischer Zeit nicht konstant ist, weil die Rotation der Erde durch den Einfluß des Mondes, Ebbe und Flut wie Deformationen der Erdrinde eine Verminderung von zehn Sekunden pro Jahrhundert erfährt. Erst die Quarzuhren vermögen die Fehler der Zeitmessung nach der Erdumdrehung zu korrigieren, und so fast die „absolute“ Zeit zu geben. Wir sehen einen Apparat auf Elektronenbasis, der den Vergleich zweier Quarzuhren mit einer Präzision von einem Zehnmillionstel erlaubt – er vergleicht den Gang der Quarzuhr der Ausstellung mit jener von Droitwich. Apparate verzeichnen die kleinste Abweichung einer Uhr von der Quarzuhr auf punktierten Papierrollen, andere erlauben das Ablesen einer Abweichung einer Tausendstelsekunde.

Mit der Horloge nucléaire, der Atomuhr, begeben wir uns auf Neuland, in dem die letzten Ziele noch nicht erreicht sind, da ihre Präzision noch nicht völlig zufriedenstellend ist. Die Horloge nucleaire arbeitet mit dem Zählen und Teilen radioaktiver winziger Teilchen. Schwingungsgeber ist bei der Ammoniakuhr nicht ein Quarzkristall, sondern eine mit Ammoniak gefüllte Tube. Eine Präzision von einer Zwanzigmillionstelsekunde soll erreicht werden. Eine zweite Atomuhr benutzt das seltene Metall Caesium. Sie wird eine Präzision von einem Zehnmilliardstel geben, was einer Abweichung von einer Sekunde in 300 Jahren gleichkommt. Wenn erst eine gleichbleibende Präzision erreicht sein wird, wird es möglich sein, gewisse Hypothesen der Relativitätstheorie experimentell zu überprüfen. – In einer anderen Abteilung befinden wir uns im Bereich umwälzender Entdeckungen im Messen des Zeitabschnittes zwischen zwei in der Regel aufeinander folgenden Ereignissen. Beginnend mit einem von Hand zu betätigenden Zeitschreiber endet die Schau mit einem Schwingungsschreiber, der den ein Hundertmillionstel Teil einer Sekunde messen kann. Dieser Apparat mit 60 000 Volt und kalter Kathode, die eine sehr feine Spur auf dem Film gibt, ist zum Messen sehr kurz dauernder Phänomene, zum Beispiel eines Blitzes, bestimmt. Die meisten Besucher aber stauen sich vor einem Apparat, der die Reaktionsdauer, das heißt die Zeit unserer Reflexe mißt. Die Messung wird durch einen sogenannten kosmischen Strahl ausgelöst: es ist nicht vorauszusehen, wann die rote Lampe aufleuchtet, die den Apparat in Bewegung setzt, worauf man sogleich einen Knopf drücken muß, der die Lampe blockiert. Bei normaler Reaktionsfähigkeit darf zwischen dem Aufleuchten der Lampe und dem Niederdrücken des Knopfes nur eine Fünftelsekunde vergehen. Aber, man darf unter den Augen des Wächters üben...

Der Römer Plautus ließ eine Person in einer seiner Komödien sagen: „Die Götter mögen den verderben, der die Uhr erfunden. Früher war der Hunger für mich die beste und wahre Uhr, die mich verständigte, aber heute kann ich nur essen, wenn es der Sonne gefällt, man muß ihre Bahn befragen. Die ganze Stadt ist voll Uhren!“ Auf der Genfer Ausstellung wird es vielleicht mehr als einen Besucher geben, der sich nach diesem Gang durch drei Jahrtausende der Zeitmessung darüber Gedanken macht, daß wir zwar die Zeit mit immer feineren Instrumenten, nunmehr selbst unabhängig von Erdumdrehung und Sonne, messen – aber ihr nicht entrinnen können... Grete von Urbanitzky