Eine Reihe von Faktoren hat in den letzten Tagen auf die Unternehmungslust der Börsenkundschaft gedrückt und dazu beigetragen, daß das Börsenbarometer, das lange Monate ununterbrochen auf „Schönwetter“ stand, ganz deutlich „Veränderlich“ anzeigt. Der Steuertermin, der etwa 3 Mrd. DM beansprucht hat, wirkte sich diesmal mit Verspätung aus? die Sätze für Tages- und Monatsgeld zogen an, und ein Teil des Geldes, das dem täglichen Geschäft an der Börse diente, verschwand in den Kassen des Staates, von wo es nur sehr langsam wieder in den Wirtschaftskreislauf zurücktröpfelt. Hinzu kommt, daß die Dispositionen für den Herbst- und Jahresultimo in diesem Jahr sehr rechtzeitig vorgenommen werden und die Notwendigkeit, die erforderlichen Mittel für die 7 c- und 7d-Darlehen frei zu machen, die Gewinnrealisationen fördert. Auf der anderen Seite waren die Ereignisse auf dem politischen Feld nicht dazu angetan, die Unternehmungslust sonderlich anzuregen. Das dürfte allerdings mit einem Schlage anders werden, wenn die Londoner Konferenz der Bundesrepublik die Souveränität und vielleicht die Möglichkeit einer Wiederbewaffnung bringt.

Wenn auch die Ausländer von der Transferfreigabe ihrer Sperrmarkkonten in einem gewissen Umfange Gebrauch gemacht haben, so blieben hiervon jedoch die Börsenkurse unberührt denn gerade jene Werte, in denen sich das Ausland seit jeher stärker engagiert hat, konnten ihren bisherigen Kursstand behaupten. Dazu gehören natürlich in erster Linie die IG-Farben-Nachfolger, deren Bewertungen bei kleinen Tagesschwankungen etwa auf der bisherigen Linie blieben. Zu vorübergehend sehr festen Kursen kam es bei den Standardpapieren des Elektromarktes: AEG und Siemens. Bei AEG diente die inzwischen beschlossene Kapitalerhöhung um 22 Mill. DM auf 110 Mill. als Anregung; bei Siemens erwartet man ebenfalls in nächster Zeit ähnliche Pläne.

Wenn die Börse keinen Auftrieb von der bereits angedeuteten außenpolitischen Seite erhält, steht ihr vermutlich bis zum Jahresende eine Zeit der Besinnung bevor. Es ist nicht zu erwarten, daß der Berufshandel von sich aus auf eine neue Aufwärtsbewegung drangen wird, nachdem er in wochenlangen, oft vergeblichen Bemühungen versucht hat, die zurückliegende Aktienhausse unter Kontrolle zu bekommen. Sehr vieles spricht dafür, daß die Börse in eine neue Phase tritt, in der wieder mit „Heller und Pfennig“ gerechnet wird. Die Spekulationskundschaft wird eine solche Wandlung bedauern und sich vielleicht von der Börse abwenden. Man wird sie um so leichter entbehren können, als sich die Schicht der Wertpapiersparer – zwar sehr langsam – noch zu verbreitern beginnt. Ihnen kommt es weniger auf hohe Tagesgewinne als vielmehr auf Rendite und Sicherheit an.

Bei den Montan-Nachfolgern gibt es wegen der Sicherheit oder Substanz wenig Sorgen, aber die Rendite entspricht noch nicht allen Erwartungen. Natürlich verkennt man bei den Gesellschaften die Vorteile der Investitionen nicht, aber in umsatzschwachen Zeiten hält man sich eben stärker an die „dividendenträchtigen“ Papiere. So blieben denn die entflochtenen Gesellschaften der Montan-Industrie auch in der abgelaufenen Börsenwoche vernachlässigt und mußten weitere Verluste hinnehmen. Im allgemeinen notieren sie jetzt etwa 10 bis 15 Punkte unter ihrem bisherigen Höchststand.

Erfreulicher sah es dagegen bei den Kali- und Erdölwerten aus, die im Laufe der Woche forciert würden, jedoch ihre Höchstkurse nicht durchzuhalten vermochten: Dt. Erdöl 137–139 3/4–138 1/2. Hier wie auch bei Salzdetfurth dürfte das Ausland zusätzlich als Käufer aufgetreten sein. Veitere Sonderbewegungen gab es bei den Allianz-Versicherungswerten, die bei größeren Umsätzen ständig heraufgesetzt wurden. Allianz schlossen zu 359 v. H. Hoffnungen auf ein Bezugsrecht spielten bei Vereinigte Deutsche Metall eine Rolle (142–160). Außerdem erwartet die Börse eine Dividendenerhöhung. Der übrige Markt der Maschinen- Industrie tendierte trotz der optimistischer Konjunkturprognosen uneinheitlich.

Einheitlich fest lagen die Bau – und Zementwerte, wenn auch bei ihnen keine nennenswerten Umsätze zustande kamen. So wurden Huta Hoch- und Tiefbau ohne Geschäft von 73 auf 85 heraufgesetzt. Lenz-Bau-Vorzugsaktien stiegen auf 93 (85). Sie beinhalten noch Dividendenansprüche seit 1944. Banken waren nur bruchteilig verändert.

Am Rentenmarkt gab es zum Wochenschluß erstmalig Anzeichen für ein vermehrtes Angebot in G eldmarktpaji eren. Zunächst wurden die Kurse der Bundesanleihe und die einiger Landesanleihen bruchteilig zurückgenommen. Auch die 7 1/2- und 8 %igen Investitions-Industrie-Obligationen wurden durchweg um 1/2–1 v. H. niedriger umgesetzt. Lebhaft blieb das Geschäft in Wandelanleihen, die teilweise beachtliche Kurssteigerungen aufzuweisen haben. Reichsschatzanweisungen erhöhten sich bruchteilig auf 3,65 (3,50). –rdt