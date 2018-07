Inhalt Seite 1 — Die „erstmalige“ Literaturgeschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt viele Arten zu schreiben oder Geschrieenes zusammenzustellen. Wesentlich ist, daß die gewählte Form der Aussage entspricht.

Zum Beispiel sind Literaturgeschichte und Anthologie zweierlei. Die Literaturgeschichte könnte man mit einem großen Rahmen vergleichen, in den die sachliche analytische Auswertung gegebener Daten und Arbeiten bis zur stets logischen Konsequenzen-Akrobatik genau so Platz findet, wie die subjektive Vehemenz eines nachschöpferischen Quirls à la Klabund. Anthologie dagegen ist ein kleiner Rahmen, in dem von Vorhandenem das Beste zur Schau gestellt wird.

Nun hat uns das gesegnete Zeitalter der Technik viel Neues beschert. Sogar in der Literatur. Weshalb sollten da nicht die Vermittler geistigen Gutes ebenfalls Experimente wagen und keck die Anthologie mit der Literaturgeschichte vermischen? So geschah es jedenfalls in

„Dichter und Denker Italiens“ von Leopold Ergens (im Otto Müller Verlag, Salzburg, 24,80 DM).

Der Waschzettel, als Werbemittel ebenso berechtigt wie als Urteil bisweilen unbedeutend, spricht vom „erstmaligen, neuen Typ einer Literaturgeschichte, die gewohnte Geleise und Schablonen verläßt“. Abgesehen davon, daß neue Dinge’stets erstmalig sind, klingen die Töne dieser Fanfare nach der Lektüre stark blechern. Wenn man schon auf die Südsehnsucht der Deutschen anspielt, sollte man damit nicht die Wissenschaft verquicken. Es gibt nun einmal kaum Bücher dieser Art, die für den Wissenschaftler und für den Laien von gleichem Interesse sind, wenn es der Verleger auch noch so gern möchte.

Im vorderen Teil dieses Buches findet der Leser Wissenswertes über das Leben der italienischen Dichter und Schriftsteller, im hinteren Teil spürt er einen schwachen Hauch ihres Geistes und kann sich wenigstens Appetit auf Bildung holen. Was ist da neu? Dergleichen, auf andere Literaturen bezogen, hat es vielleicht schon in der Bibliothek von Alexandria gegeben.

Nun zur wissenschaftlichen Seite, zur literaturgeschichtlichen Form. Da gibt es nur ein Kriterium: Sachliche Richtigkeit! Sie läßt im Wandel der Zeiten gewagte Forschungsergebnisse ebenso zu, wie ich bezogene betrachtende Ausflüge durch die Landschaft der kongenialen Phantasie. Hier liegt das Salz der Literaturdarstellung! Und daran hat es Leopold Ergens wegen seiner allzu vielen guten Vorsätze fehlen lassen.