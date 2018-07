Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (das ist im wesentlichen die Invaliden- und Angestelltenversicherung sowie die Knappschaft) veranschlagen ihre „Verluste aus der Währungsumstellung“ auf 14 bis 18 Mrd. Mark, wobei sie also das, was sie ehedem an RM-Reserven im Gebiet des Dritten Reiches besessen (und verloren) haben, unbedenklich in DM vom heutigen Bund zurückfordern. Gegen diese Gleichsetzung – von RM und DM hier, von Reichsgebiet und Bundesgebiet da – ließe sich freilich einiges einwenden... Eine besondere Variante solcher Rückerstattungswünsche bringt der mit einigem Recht als „drollig“ bezeichnete Vorschlag des wackeren CDU-Abgeordneten Georg Schneider von der Angestelltengewerkschaft. Er fordert allen Ernstes: man möge Bahn, Post und Autobahnen, also Werte in der Größenordnung von 20 Mrd. DM, vom Bund auf die Rentenversicherung übertragen. Geschehe das, so sei das alte Unrecht aus der Welt geschafft und der Bund brauche dann auch keine weiteren gesetzlichen Zuschüsse mehr (jetzt: rund 2 Mrd. DM jährlich, die größtenteils dem Reservenanbau dienen) an die Rentenversicherung zu zahlen. Diese werde ja „natürlich“ aus den „nach streng kaufmännischen Gesichtspunkten“ betriebenen Unternehmen Bahn, Post und Autobahn (außer dem laufenden Investitionsbedarf noch ganz erhebliche Einnahmen ziehen können...

Noch weit großzügiger in seinen Forderungen an die Bundeskasse ist ein Vorschlag, den die „Gesellschaft für Versicherungswissenschaft: und -gestaltung“ neuerdings in einem Sachverständigengutachten für die Neuordnung oder, wie es im Text (Seite 4, Mitte) präziser heißt, für die Sanierung der Rentenversicherung gemacht hat. Hier werden nicht mehr 14, 18 oder 20 Mrd. verlangt, sondern gleich Beträge in etwa der fünffachen Höhe... Bei 100 Mrd. DM nämlich liegt der Gegenwartswert der Zahlungen, die der Bund (mit 5 Mrd. jährlich beginnend) aufzubringen hätte, wenn er, im Sinne dieser von Staatssekretär a. D. Dr. Krohn (ehemals Reichsarbeitsministerium) stammenden Vorschläge, die gesamte „alte Last“ der Rentenversicherung aufgebürdet erhielte.

Als „alte Last“ gelten alle durch frühere Beitragsleistungen der Versicherten erworbenen Renten und Anwartschaften, also alle Verpflichtungen, die vor einem (in der Gegenwart liegenden) Stichtag entstanden sind. Dabei sollen alle Rentenansprüche, die aus nach dem Stichtag gezahlten Beiträgen neu entstehen, nach rein versicherungstechnischen Gesichtspunkten errechnet werden. Für diejenigen Versicherten aber, die bereits vor dem Stichtag Beiträge geleistet und damit Rentenanwartschaften erworben haben, soll, wenn es soweit ist, eine „gebrochene Rente“ errechnet werden: bestehend aus einem Teilbetrag, der nach dem alten Recht bemessen ist, und einem weiteren Teilbetrag, dessen Höhe sich aus den nach dem Stichtag berechtigte Beiträgen ergibt. Und auf die ach so berechtigte Frage, ob es denn wirklich nicht noch komplizierter zu machen gewesen wäre, antworten die Väter des Planes mit einigem Stolz: Die Errechnung der „gebrochenen Rente“ sei ja noch nicht alles, denn man müsse außerdem vom Bunde fordern, daß er alle vor den Stichtag erdienten Rententeile nun später den Leistungen der „neuen Versicherung“ so angleiche, „wie es erforderlich und möglich ist“.

Das geht (theoretisch), soweit es sich um die Hole der Renten handelt; es geht natürlich nicht, soweit bei der „neuen Versicherung“ andere Verfahrensvorschriften gelten werden. Und diese sind ja erforderlich, um die „neue Versicherung“ von allen jenen Fremdkörpern fürsorgerischer Motive zu rein – gen, die durch die Gesetzgebung der letzten Jahre in die alte Rentenversicherung hineingetragen worden sind – mit dem Ergebnis, daß man vom Versicherungsprinzip immer weiter abgedrängt wurde. In der „neuen“, wieder sauber auf versicherungstechnischen Grundsätzen basierten. Versicherung wird also (wie im Gutachten zu lesen steht) verfahrenstechnisch sehr viel strenger vorgegangen werden müssen, als bei den (ganz oder teilweise) in der „alten Last“ steckenden Renten.

Wie unmöglich es ist, hier zu „gebrochenen Renten“ zu kommen, bei denen die Elemente aus der „alten“ und der „neuen“ Verfahrenstechnik gemischt zu denken wären, wird evident, wenn mal einmal aus der Denkschrift einen Katalog der Reformwünsche zusammenstellt. Da werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

Keine Mindestrenten mehr: alle Renten bemessen sich – von einem einheitlich und niedrig festgesetzten Grundbetrag abgesehen – nur nach Zahl und Höhe der Beiträge;

keine Anerkennung von beitragslosen Ersatzzeiten mehr. Bisher wird der arbeitslose und arbeitsunfähige Versicherte so behandelt, als ob er seine Beiträge weitergezahlt hätte: künftig soll er selber zahlen, oder die Arbeitslosenversicherung, evtl. auch die „Fürsorge“ für ihn;