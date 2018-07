Mit einem Schlage hat die Diskussion der deutschen Verkehrsfragen, die mit ihrer verkrampften Erstarrung schon peinlich zu werden begann, eine erfreuliche Wendung genommen. Ursache dieser Entspannung ist der Zehnjahresplan für den Straßenbau, den Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm auf der Straßenbautagung der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen in der vorletzten Woche in Köln propagierte. Wir sind ehrlich genug, Dr. Seebohm zu diesem Plan, den er bescheiden als eine zunächst „unverbindliche Gedankenskizze“ bezeichnete, zu beglückwünschen, müssen wir doch annehmen, daß er sich nun endlich auch seinerseits zu der Überzeugung durchgerungen hat: die Straßen müssen dem Verkehr angepaßt werden (und nicht umgekehrt, wie es bislang den Anschein hatte).

In der finanziellen Größenordnung unterscheidet sich das Seebohm-Bauprogramm kaum von dem Vorhaben, das von der Wirtschaft immer wieder als durchführbar bezeichnet wurde. Und sicher haben den Minister die ungewöhnlich umfangreichen Investitionsrückstände beeinflußt, die bei uns auf dem Verkehrsgebiet gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen vorhanden sind. Nach den verkehrsministerlichen Plänen sollen innerhalb der nächsten zehn Jahre 75 000 km Straßen aller Kategorien mit einem Kostenaufwand von 15 Mrd. DM „verkehrsgerecht“ instandgesetzt und ausgebaut werden. Selbst an den Bau von Fahrradwegen ist dabei gedacht worden. Daß Dr. Seebohm mit diesen Gedanken die im vergangenen Jahr von Generaldirektor O. A. Friedrich aufgestellte Forderung, für den Straßenbau Westdeutschlands jährlich 2,5 Mrd. DM aufzuwenden, nach seiner damals recht unverständlichen Ablehnung nachträglich guthieß, sei anerkennend am Rande vermerkt. Der Seebohm-Straßenbauplan kommt übrigens der soeben angemeldeten Forderung des Kommunalpolitischen Ausschusses des Bundestages sehr entgegen, der gemeinsam für Bund und Länder einen Straßenbauplan ebenfalls für die nächsten zehn Jahre in Vorschlag bringt. Zur Finanzierung dieses Vorhabens soll der Bund einen bestimmten Prozentsatz des Aufkommens aus der Mineralölsteuer zur Verfügung stellen.

Gewiß wird die Finanzierung noch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Aber diese Initiative des Bundesverkehrsministers verdient die Unterstützung aller am Verkehr interessierten Kreise, ist sie doch endlich ein vernunftvoller Schritt zu einer wirklichen Verkehrspolitik. Vielleicht besteht sogar die Hoffnung, daß die überraschende Wendung sich auch positiv auf die dem Bundestag vorliegenden „Verkehrsgesetze“ auswirkt, die ja auf eine fast einhellige Ablehnung gestoßen sind. Jedenfalls steht schon heute fest: die bisherigen Versäumnisse in der Verkehrsfinanzierung sind nur durch einen Sofortplan zu beheben, ein Vorschlag, der dieser Tage mit großem Nachdruck ebenfalls vom Ausschuß für Verkehrsfinanzierung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie erhoben wurde. Der Plan ist da; jetzt kommt es darauf an, ihn von der „unverbindlichen Gedankenskizze“ zur Wirklichkeit zu bringen... ww.